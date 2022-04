L'entreprise de Gatineau entend poursuivre la croissance de GoLibro®, une bibliothèque virtuelle et plateforme d'impression de livres à la demande

GATINEAU, QC, le 7 avril 2022 /CNW Telbec/ - Entreprise familiale plus que centenaire, l'Imprimerie Gauvin est tournée vers l'avenir grâce à GoLibro®. La plateforme innovante lancée en 2020 offre aux éditeurs une bibliothèque virtuelle et la possibilité de commander la quantité de livres dont ils ont besoin, répondant aux demandes de l'industrie.

GoLibro® permet aux clients de Gauvin d'automatiser le processus de commande d'impression et de livrer les exemplaires à des adresses multiples. Il est donc possible aux éditeurs de réduire le nombre d'exemplaires à imprimer et ainsi réduire la gestion des inventaires et des retours de livres.

Afin d'appuyer la croissance de l'Imprimerie Gauvin et de GoLibro®, les Fonds régionaux de solidarité FTQ Outaouais investissent 1 million de dollars dans l'entreprise. Ce financement aidera notamment à acquérir de nouveaux équipements de haute performance et à investir dans la programmation en informatique décisionnelle et en intelligence opérationnelle.

« Nous sommes heureux d'annoncer notre tout nouveau partenariat avec les Fonds régionaux de solidarité FTQ. En investissant dans l'Imprimerie Gauvin, ils appuient l'innovation continue et la croissance de GoLibro®, notre bibliothèque virtuelle et plateforme d'impression de livres à la demande et de courts tirages au service des éditeurs. Je remercie Édith Gaudet et son équipe pour leur confiance qui nous permettra de faire rayonner davantage notre savoir-faire développé ici même en Outaouais », a déclaré André Gauvin, président de l'Imprimerie Gauvin qui a été fondée en 1892 par son arrière-grand-père, G. E. Gauvin.

« Alors que l'Imprimerie Gauvin souligne cette année son 130e anniversaire, l'entreprise continue de s'adapter à son marché pour assurer son avenir. GoLibro® démontre que l'innovation a bien sa place dans des secteurs comme l'impression, même six siècles après l'invention de la presse de Gutenberg. C'est pourquoi nous sommes fiers d'accueillir l'Imprimerie Gauvin dans notre portefeuille de PME régionales ! » a poursuivi Édith Gaudet, vice-présidente régionale des Fonds régionaux de solidarité FTQ pour les régions de l'Outaouais, de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec.

À propos des Fonds régionaux de solidarité FTQ

Faisant partie du réseau du Fonds de solidarité FTQ, les Fonds régionaux de solidarité FTQ participent au développement économique de chacune des régions du Québec grâce à l'épargne de 734 580 Québécois. Depuis leur création en 1996, les Fonds régionaux ont investi 1,15 milliard de dollars dans plus de 1 500 entreprises. À travers ces investissements, ils ont appuyé près de 55 500 emplois.

