Les Fonds régionaux de solidarité FTQ Montréal investissent dans CARTIER Communication Marketing inc. dans un contexte de repreneuriat

Le président fondateur de l'agence, Benoit Cartier, et son associé des 20 dernières années, Michel Lagacé, ont amorcé la planification de la relève au sein de leur entreprise en 2017. L'objectif était de maintenir l'entreprise solidement ancrée au Québec et d'identifier les meilleurs talents pour prendre le relais. Au lieu de miser sur une seule personne, ils ont choisi de tabler sur un quatuor qui possède des expertises complémentaires et qui avait manifesté le désir de relever ce défi. En mai dernier, l'agence annonçait officiellement la nomination de quatre nouveaux associés propriétaires, soit : Luis Areas, directeur stratégie de canaux et développement des affaires, Audrée Couture, directrice-conseil, Victor Dagenais-Benoit, directeur stratégie et Sébastien Pelletier, directeur de création.

« Nous avons été courtisé par des groupes étrangers, mais le rachat par des employés déjà en poste nous permet de demeurer une agence à propriété 100 % québécoise. On a ainsi les coudées franches pour demeurer agiles et s'ajuster rapidement aux besoins du marché. Quand on planifie une relève, il y a plusieurs aspects à considérer et le côté émotif peut parfois prendre le dessus. Nous sommes reconnaissants à l'équipe des FRS de Montréal de nous avoir accompagné avec diligence tout au long du processus et d'avoir partagé notre vision pour en venir à cette heureuse conclusion », mentionne Benoît Cartier, président de CARTIER.

« CARTIER est une agence à échelle humaine et c'est cette humanité qui l'anime qui agit comme vecteur de croissance et d'évolution. C'est avec beaucoup de rigueur que Benoît et Michel ont abordé ce processus et c'est tout à leur honneur. Nous sommes fiers de faire équipe avec des entrepreneurs aussi dynamiques et visionnaires et souhaitons longue vie à l'agence qui pourra encore bénéficier de leur expertise pour les années à venir et perpétuer leur legs », ajoute Emmanuelle Héroux, directrice investissement, Fonds régionaux de solidarité FTQ Montréal.

À propos des Fonds régionaux de solidarité FTQ

Depuis plus de 23 ans, les Fonds régionaux de solidarité FTQ participent au développement économique de chacune des régions du Québec. Créés en 1996 et partie intégrante du réseau du Fonds de solidarité FTQ, les Fonds régionaux ont investi 918 M$ dans 1434 projets. À travers ces investissements, ils ont contribué à créer, maintenir ou sauvegarder 51 846 emplois.

À propos de CARTIER

Fondée en 1994, l'agence CARTIER offre des services intégrés en communications et marketing. Ceux-ci incluent notamment la création, le design, le marketing de contenu, le marketing mobile, le marketing relationnel, la planification stratégique, le positionnement de marque et branding, la commandite, les médias sociaux, la production imprimée, numérique et audiovisuelle, ainsi qu'un service média complet. L'agence s'est dotée d'un slogan qui résume bien sa philosophie afin de surpasser les attentes de ses clients : Chez CARTIER, nous sommes rigoureusement inventifs.

