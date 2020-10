Cette acquisition survient au moment où les projets de construction annoncés dans le cadre de la relance économique assurent des retombées majeures pour les fournisseurs d'équipement de protection individuelle. Avec de nouveaux investisseurs comme les Fonds régionaux de solidarité FTQ Montréal et Phoenix Partners, Groupe BBH sera en mesure de consolider sa position de chef de file dans ce secteur voué à une forte croissance dans les mois et années à venir.

Groupe BBH, une entreprise montréalaise en plein essor

Fondée en 2007 suite à la fusion entre Barry & Boulerice et LNS Horizon, Groupe BBH se spécialise en design, conception et distribution de produits de protection individuelle comme les gants (de travail et de sport), les équipements de sécurité, les cordes industrielles, ainsi que les vêtements de travail et de haute visibilité. L'entreprise dont le siège social est situé à Montréal connaît une forte croissance au Canada, aux États-Unis ainsi qu'au niveau international.

Le Groupe BBH détient un important portefeuille de marques réputées, dont Horizon, Barry & Boulerice, H-Series, Worktuff, Terra, Dickies, Holmes Workwear, Karbon, Gardena et Roots, toutes reconnues pour leurs qualités exceptionnelles et leurs performances, tant dans le secteur industriel que dans celui de la vente au détail.

Une transaction qui tombe à point

« Nous sommes extrêmement reconnaissants envers les Fonds régionaux de solidarité FTQ Montréal pour leur confiance et leur engagement. Grâce à leur soutien et à leur expertise, nous pourrons concrétiser notre projet d'accélérer la croissance de Groupe BBH, une entreprise fièrement québécoise, par le biais de la diversification des marchés. Nous serons également en mesure d'assurer la pérennité de cette compagnie fondée par Claude Lampron qui, en se joignant à notre équipe, nous fera profiter de son expérience inégalée dans le domaine de l'équipement de protection individuelle », mentionne David Le Houx, associé-directeur de Phoenix Partners.

« Notre mission est d'appuyer des PME en plein essor comme Groupe BBH afin de leur permettre de croître et d'innover, tout en assurant le maintien et la création d'emplois durables et de qualité dans la région de Montréal. Nous sommes donc très fiers de nous associer à nouveau avec Phoenix Partners, une société de capital-investissement privé dont le sens des affaires aiguisé, la saine gouvernance et l'esprit entrepreneurial est reconnu dans le milieu des affaires depuis plusieurs années », ajoute Peter Rayes, vice-président régional, Fonds régionaux de solidarité FTQ, région de Montréal.

Des solutions d'affaires qui font toute la différence

Les 16 bureaux des Fonds régionaux de solidarité FTQ offrent aux petites et moyennes entreprises des solutions d'affaires personnalisées, en prêt ou en capital-actions. Chaque produit est élaboré en tenant compte des caractéristiques de l'entreprise et de la réalité économique régionale. Sans garantie ni caution personnelle, les prêts des FRS sont exempts de frais juridiques et de frais de gestion, et visent à compléter le financement offert par les institutions financières traditionnelles.

À propos des Fonds régionaux de solidarité FTQ

Depuis plus de 24 ans, les Fonds régionaux de solidarité FTQ participent au développement économique de chacune des régions du Québec. Créés en 1996, les Fonds régionaux ont investi un peu plus d'un milliard de dollars dans tout près de 1 400 entreprises. À travers ces investissements, ils ont appuyé près de 52 000 emplois.

À propos de Phoenix Partners

Fondée en 2012, Phoenix Partners est une société de capital-investissement privé qui cible l'acquisition de participations majoritaires au sein d'entreprises de moyenne taille. Comptant sur une équipe expérimentée et déterminée cumulant plus de 45 ans d'expérience en acquisition et gestion d'entreprises privées et publiques, financement et marchés financiers, Phoenix Partners se fixe pour mandat de faire croître et atteindre de nouveaux sommets à ses entreprises partenaires.

