Phoenix Partners réalise un investissement majeur dans l'éducation

LaunchLife International Inc. est un franchiseur mondial de plateformes éducatives

MONTRÉAL, le 14 janv. 2025 /CNW/ - Phoenix Partners Fond II (« Phoenix ») est ravi d'annoncer son investissement dans LaunchLife International Inc. (« LaunchLife » ou la « Société ») https://www.launchlife.com, un franchiseur de bannières éducatives basé à Richmond Hill, Ontario, qui opère dans les secteurs de l'éducation postsecondaire et de l'éducation de la maternelle au secondaire. Phoenix est enthousiaste à l'idée de rejoindre les fondateurs de LaunchLife, Darryl et Douglas Simsovic, pour les aider à accélérer l'expansion mondiale de la Société.

Éducation postsecondaire

Academy of Learning Career College, fondé en 1987, gère le plus grand réseau de collèges privés de formation collégiale et professionnelle au Canada avec plus de 50 campus à travers le pays. Academy of Learning propose plus de 30 programmes de diplômes et de certificats personnalisés qui incluent des sujets prisés tels que la comptabilité, les affaires, les soins de santé, l'hôtellerie, les technologies de l'information (TI), la logistique, l'assurance, l'administration de bureau, ainsi que la conception de logiciels et de sites web. Tous les programmes sont approuvés par les organismes de réglementation dans chaque province où Academy of Learning est présent.

Fondée en 1837, Pitman Training est une marque de renom de l'éducation professionnelle au Royaume-Uni, acquise par LaunchLife en 2018. Pitman, qui compte plus de 65 centres au Royaume-Uni, en Irlande et à l'international, offre plus de 260 programmes différents conçus pour améliorer les compétences des travailleurs dans des domaines tels que les affaires, la comptabilité et la tenue de livres, l'administration de bureau et les TI.

Academy of Learning et Pitman utilisent tous deux le système d'apprentissage intégré (ILS). L'ILS permet aux étudiants d'avancer à leur propre rythme avec une grande flexibilité, notamment en pouvant commencer un programme à tout moment. L'ILS combine l'apprentissage informatisé avec un environnement en classe et s'adapte à une variété de préférences d'apprentissage. Grâce à l'interaction avec les médias, les cahiers d'exercices et les exercices pratiques, les cours ILS impliquent activement les étudiants dans leur apprentissage et les motivent à aller plus loin. Des coaches d'apprentissage qualifiés offrent soutien et conseils via des sessions virtuelles en direct et sur campus.

Éducation de la maternelle au secondaire

Engineering for Kids (« EFK ») est un opérateur de franchise dédié à offrir des expériences d'apprentissage qui inspirent la prochaine génération d'ingénieurs, d'innovateurs et de solutionneurs de problèmes. Les programmes sont conçus pour les enfants de la maternelle à la 8e année et enseignent les bases des sciences, des technologies, de l'ingénierie et des mathématiques, ainsi que des compétences sociales et de collaboration. Les activités incluent des programmes après l'école, des cours du soir, des excursions, des camps, des ateliers et même des fêtes d'anniversaire. EFK met de l'avant l'importance de l'apprentissage des concepts d'ingénierie dès le plus jeune âge. EFK compte actuellement 75 franchisés dans 37 pays différents.

School is Easy (« SIE ») est un opérateur de franchise de tutorat qui offre des services de tutorat en ligne et à domicile pour les étudiants de tous âges dans des matières telles que les mathématiques, les sciences, les études linguistiques, l'anglais langue seconde (ESL), la préparation au SAT, entre autres. Les emplacements actuels des franchises se trouvent au Canada et à Dubaï.

Croissance internationale

Darryl Simsovic, PDG de LaunchLife, a déclaré : « Nous voyons tant d'opportunités pour étendre notre empreinte, non seulement dans les zones géographiques où nous sommes déjà dominants, mais aussi à l'échelle mondiale dans les pays où l'anglais est parlé. Nous pensons que l'équipe de Phoenix possède les compétences nécessaires pour nous aider à planifier cette expansion. » Douglas Simsovic, président de LaunchLife, a ajouté : « Notre système unique et éprouvé de livraison de formation se prête parfaitement à offrir la même qualité d'éducation partout dans le monde. Nous sommes très enthousiastes à l'idée de la prochaine phase de croissance de LaunchLife. »

« Non seulement LaunchLife est une entreprise remarquable avec des bases solides, mais nous croyons également qu'elle remplit une mission très importante en améliorant la vie des étudiants et des communautés où ils vivent. De plus, dans le marché du travail actuel, l'accent sur l'éducation formelle diminue pour de nombreux rôles, tandis que les compétences et l'expérience pratique deviennent de plus en plus les critères principaux pour les employeurs », a déclaré François Fauteux, fondateur et associé directeur chez Phoenix Partners.

À propos de Phoenix Partners

Fondé en 2012, Phoenix Partners est un groupe de capital-investissement spécialisé dans l'acquisition de participations majoritaires dans des entreprises traditionnelles et de taille moyenne. En s'appuyant sur une équipe expérimentée et complémentaire de professionnels ayant une vaste expérience dans l'acquisition et la gestion d'entreprises privées et publiques, le financement et les marchés de capitaux, Phoenix Partners permet à ses entreprises partenaires d'atteindre de nouveaux sommets.

