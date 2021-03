Les Fonds régionaux de solidarité FTQ Chaudière-Appalaches investissent 1 M$ dans Groupe Beaudoin

En pleine croissance, l'entreprise de Lévis (Saint-Nicolas) est l'un des principaux entrepreneurs spécialisés en plomberie au Québec avec près de 200 employés

LÉVIS, QC, le 23 mars 2021 /CNW Telbec/ - Les Fonds régionaux de solidarité FTQ Chaudière-Appalaches (FRS) sont fiers d'annoncer un investissement d'un million de dollars dans Groupe Beaudoin. Chef de file dans ses domaines d'expertise, l'entreprise familiale de Lévis (Saint-Nicolas) se spécialise dans les services de plomberie et chauffage, et ce, dans les secteurs résidentiel, commercial, industriel et institutionnel.

Cet investissement contribuera notamment à bonifier le fonds de roulement de l'entreprise afin d'aider celle-ci à faire face aux fluctuations inhérentes à l'industrie de la construction, au cycle économique et au contexte lié à la pandémie. Cette somme servira également à soutenir la réalisation de nombreux projets majeurs de Groupe Beaudoin, dont ceux de l'usine de Medicago, de la maison des aînés de Roberval, du complexe pavillonnaire de Valcartier, du Club Med de Charlevoix et de l'agrandissement des HEC Montréal.

Une histoire inspirante d'entrepreneuriat familial

Fondé en 1976 sous le nom de Plomberie Yvon Beaudoin, Groupe Beaudoin a su se tailler une place privilégiée dans son secteur d'activité grâce au travail acharné de son fondateur, de son épouse et de leurs trois fils. Un terrible drame allait toutefois profondément ébranler la famille et l'entreprise en août 2011 : le décès tragique d'Yvon Beaudoin, de sa femme Marie-Paule, ainsi que de leur fils ainé Éric et de sa fille de 8 ans dans un accident d'hélicoptère.

À la suite de cette épreuve, les deux frères cadets ont su faire preuve d'une résilience hors du commun en reprenant le flambeau de l'entreprise familiale, tout en s'engageant dans leur communauté. Depuis près de 10 ans, Carl et Marco Beaudoin ont réussi à faire progresser l'entreprise année après année, ceux-ci prévoyant même atteindre un sommet historique en 2021, malgré la pandémie. Les deux frères ont en effet su rapidement s'adapter au contexte de la crise de la COVID-19, tout en veillant à la santé et à la sécurité de leurs employés et en gardant le cap sur la croissance.

Comptant près de 200 employés, Groupe Beaudoin se positionne aujourd'hui comme l'un des plus importants entrepreneurs spécialisés en plomberie du Québec.

« Depuis plus de 45 ans, Groupe Beaudoin met tout en œuvre pour faire rayonner son expertise, satisfaire sa clientèle et demeurer un leader dans son domaine. La réussite de notre entreprise a d'abord et avant tout été rendue possible grâce à une équipe extraordinaire composée d'êtres humains d'exception : les membres de notre famille, notre équipe de direction chevronnée et nos employés dévoués. Chacun d'entre eux travaille de concert afin de perpétuer le rêve de notre père et de faire prospérer l'entreprise qu'il a créée de toutes pièces. L'appui des Fonds régionaux de solidarité FTQ Chaudière-Appalaches ne pouvait arriver à un meilleur moment, alors que Groupe Beaudoin atteint des sommets inégalés et poursuit sa croissance afin d'assurer sa pérennité », déclarent Carl et Marco Beaudoin, associés principaux chez Groupe Beaudoin.

« En plus de se démarquer dans les secteurs de la plomberie et du chauffage. Groupe Beaudoin est une entreprise familiale québécoise innovante qui se fait un devoir de placer l'humain à l'avant-plan. Ses actuels propriétaires constituent un exemple de résilience, de ténacité et de courage qui pourra inspirer plusieurs générations d'entrepreneurs, partout au Québec. Il s'agit d'une des nombreuses raisons pour lesquelles on est extrêmement fier, aux Fonds régionaux de solidarité FTQ, de soutenir ce partenaire qui, tout comme nous, cherche à s'investir pour une société meilleure », ajoute Frédéric Bernard, vice-président régional des Fonds régionaux de solidarité FTQ pour les régions de Québec et de Chaudière-Appalaches.

À propos des Fonds régionaux de solidarité FTQ

Depuis plus de 24 ans, les Fonds régionaux de solidarité FTQ participent au développement économique de chacune des régions du Québec. Créés en 1996, les Fonds régionaux ont investi un peu plus d'un milliard de dollars dans tout près de 1 400 entreprises. À travers ces investissements, ils ont appuyé près de 52 000 emplois.

À propos de Groupe Beaudoin

Fondé en 1976, Groupe Beaudoin offre des services de plomberie, chauffage, radiant, refroidissement, air comprimé, gaz médicaux ainsi qu'une multitude de solutions écoénergétiques en gaz naturel et en géothermie. Constamment à la recherche des dernières technologies disponibles sur le marché, l'entreprise dessert les secteurs résidentiel, commercial, industriel et institutionnel.

