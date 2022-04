Les Fonds régionaux de solidarité FTQ appuient la relève et la croissance de 8 entreprises du Saguenay--Lac-St-Jean afin qu'elles demeurent des entreprises du Saguenay--Lac-St-Jean

La relève des PME régionales est une priorité pour les FRS :

8 des 11 investissements des FRS Saguenay--Lac-St-Jean

en 2021-2022 pour faciliter le transfert d'entreprises

SAGUENAY, QC, le 27 avril 2022 /CNW Telbec/ - Les Fonds régionaux de solidarité FTQ (FRS) ont investi dans la relève de huit entreprises du Saguenay--Lac-St-Jean. L'annonce été faite par Janie C. Béïque, présidente et cheffe de la direction du Fonds de solidarité FTQ, en visite dans la région pour marquer le 25e anniversaire des FRS. Elle était accompagnée par Luc Pinard et Julie Boulianne, respectivement le président-directeur général des Fonds régionaux de solidarité FTQ et la vice-présidente régionale pour le Saguenay--Lac-St-Jean et la Côte-Nord.

« La relève est un enjeu significatif pour un grand nombre de propriétaires d'entreprises et pour notre prospérité partout au Québec. Le Saguenay--Lac-St-Jean n'échappe pas au phénomène. Les histoires derrière les entreprises que les FRS ont appuyées ici dans la région démontrent que des solutions existent pour les entrepreneur.e.s qui veulent offrir un avenir prometteur à l'entreprise qu'ils ont bâtie, et pour les repreneur.e.s qui veulent réaliser un rêve », a déclaré Janie C. Béïque.

« Le transfert d'une génération d'actionnaires à une autre est un défi important pour les PME régionales. Les enjeux financiers, fiscaux, légaux et surtout humains peuvent être nombreux. Nous sommes fiers d'appuyer les cédants et les repreneur.e.s qui ont su se donner le temps nécessaire pour établir un plan de relève ordonné qui favorisera la croissance en tant qu'entreprise québécoise », a poursuivi Luc Pinard.

Julie Boulianne a ajouté, « Pour assurer la vitalité économique du Saguenay--Lac-St-Jean, il est essentiel que le contrôle des entreprises de la région reste dans la région. C'est pourquoi notre équipe accompagne les entrepreneurs dans toutes les étapes nécessaires, autant avec du capital pour la mise de fonds que des conseils, afin que le transfert d'une génération de propriétaire à l'autre soit réussi. »

« Les PME de la région doivent pouvoir compter sur des fournisseurs de biens et de services d'ici. En faisant l'acquisition de Distributions C-Elle, j'espère faire grandir l'entreprise qui a été bâtie sur des bases solides », a commenté Audrey Maltais, directrice générale de Distributions C-Elle.

« Mon fils Maxime et moi sommes fiers que Sportpat continue de servir ses clients en tant qu'entreprise almatoise. Ensemble, nous poursuivons notre lancée dans la belle aventure de l'entrepreneuriat avec comme objectif de poursuivre la croissance du détaillant bien connu des amateurs de moto, de motocross et de motoneige de la région », a conclu Styve Larouche, président et directeur-général de Sportpat.

Les investissements des FRS Saguenay--Lac-St-Jean dans les huit entreprises totalisent 6,4 M$. Toutefois, le capital n'est qu'un facteur parmi d'autres quand vient le temps pour les entrepreneur.e.s de passer le flambeau.

Pour favoriser le succès du transfert d'une entreprise, un plan ordonné est essentiel. Outre les questions financières, ce plan doit aussi tenir compte des enjeux fiscaux et légaux. C'est ainsi qu'on peut assurer la pérennité et surtout la croissance des PME régionales québécoises, et ce, peu importe l'industrie ou le type de relève.

Les huit entreprises appuyées par les FRS œuvrent dans différents secteurs économiques et représentent ensemble les trois types de transfert, soit familial, interne (« managériale ») et externe.

Ambulance Mido : relève familiale de l'entreprise de services ambulanciers basée à Dolbeau

Distributions C-Elle : relève externe du fournisseur de produits et services esthétiques dans l'arrondissement de Chicoutimi à Saguenay

à Saguenay Felco (Excavation Michel Paradis) : relève familiale de l'entrepreneur en construction spécialisé en génie civil, dont le siège social est à St-Félicien

Fusium : relève interne de la fonderie dans l'arrondissement de Chicoutimi à Saguenay

à Saguenay Gazonnière de Normandin : relève interne de ce producteur de gazon à Normandin

: relève interne de ce producteur de gazon à Maçonnerie Thibault : relève interne de l'entrepreneur de l'arrondissement de Chicoutimi de Saguenay spécialisé en maçonnerie

de Saguenay spécialisé en maçonnerie Soudogaz : relève interne du détaillant en machinerie industrielle basé dans l'arrondissement Chicoutimi de Saguenay

de Saguenay Sportpat : relève externe du détaillant d'Alma spécialisé en vêtements de moto et de motoneige

À propos des Fonds régionaux de solidarité FTQ

Faisant partie du réseau du Fonds de solidarité FTQ, les Fonds régionaux de solidarité FTQ participent au développement économique de chacune des régions du Québec grâce à l'épargne de 734 580 Québécois. Depuis leur création en 1996, les Fonds régionaux ont investi 1,15 milliard de dollars dans plus de 1 500 entreprises. À travers ces investissements, ils ont appuyé près de 55 500 emplois.

À propos du Fonds de solidarité FTQ

Le Fonds de solidarité FTQ s'investit pour une meilleure société grâce à l'épargne de ses 734 580 actionnaires. Au moyen de ses investissements en capital de développement et capital de risque, le Fonds cherche notamment à contribuer à la transition vers une économie plus verte, un monde du travail centré sur l'humain, et une société en meilleure santé. Il offre aux entreprises du financement non garanti et de l'accompagnement stratégique. Avec un actif net de 18,3 milliards de dollars au 30 novembre 2021, le Fonds appuyait plus de 3 400 entreprises partenaires et plus de 247 000 emplois.

