Les Fondations d'hôpitaux pour enfants du Canada ont fait d'importants progrès pendant les deux premières années de l'initiative La santé mentale chez les jeunes

En seulement deux ans, l'initiative a créé une capacité d'intervention précoce en santé mentale pour les enfants et les jeunes en offrant plus d'espaces de traitement, d'évaluations et de programmes de formation améliorés dans 13 hôpitaux pour enfants du Canada. Depuis sa création en 2020, la campagne a permis de créer 36 nouveaux espaces de traitement, de former plus de 7 000 fournisseurs de soins de santé et d'effectuer plus de 20 000 évaluations en santé mentale.

Au Canada, plus de 1,2 million d'enfants et de jeunes ont des problèmes de santé mentale, et ce nombre ne fait qu'augmenter chez les adolescents et les adultes1. Soixante-dix pour cent des problèmes de santé mentale se développent durant l'enfance et l'adolescence. S'ils ne sont pas traités, les problèmes de santé mentale peuvent avoir de graves répercussions sur la vie d'un enfant. 2Les experts affirment qu'une intervention proactive et précoce auprès d'un enfant qui a des problèmes de santé mentale peut transformer son rapport à la santé mentale plus tard dans sa vie, et éviter aux enfants et aux familles de vivre des situations difficiles.

« Plus d'un million d'enfants ont besoin d'interventions précoces en santé mentale chaque année, alors il ne faut pas sous-estimer l'importance de ce type de programmes », déclare Mark Hierlihy, président et chef de la direction des Fondations d'hôpitaux pour enfants du Canada. « Les deux dernières années de l'initiative La santé mentale chez les jeunes : Toute une famille pour les soutenir nous donnent un aperçu de ce que ces programmes peuvent réellement accomplir. En améliorant la santé des enfants, nous contribuons à améliorer la santé du Canada. »

L'initiative La santé mentale chez les jeunes : Toute une famille pour les soutenir a notamment permis d'améliorer l'accès aux évaluations neuropsychologiques à l'hôpital SickKids de Toronto, d'ouvrir une nouvelle clinique de santé mentale sans rendez-vous à l'Hôpital pour enfants Stollery, en Alberta, et de créer un nouveau service de télésanté mentale d'urgence pour les enfants et les adolescents des régions rurales du Manitoba.

« Il n'a jamais été aussi important d'offrir rapidement aux enfants l'aide en santé mentale dont ils ont besoin, affirme Sandra Sanderson, vice-présidente principale du marketing chez Sobeys inc. « L'initiative La santé mentale chez les jeunes : Toute une famille pour les soutenir réunit nos équipes en magasin, nos clients et 13 fondations d'hôpitaux pour enfants afin d'aider les enfants de centaines de communautés locales. Et ce n'est que le début. »

Avec le lancement cet été de cette campagne, les Canadiens peuvent faire un don du 26 juillet au 10 août dans les magasins Empire et Sobeys inc. De plus, les Canadiens pourront doubler leur incidence en visitant leur magasin local le 6 ou le 7 août et Sobeys inc. égalera les dons de leurs clients, jusqu'à concurrence de 200 000 $ au total.3 Tous les fonds recueillis localement demeureront locaux et appuieront les programmes de santé mentale des enfants et des jeunes dans les hôpitaux pour enfants respectifs. Les Canadiens peuvent faire un don aux caisses des magasins Sobeys, Safeway, IGA, Farm Boy, Foodland, FreshCo, Lawton's Drugs, Thrifty Foods, Co-op, Pete's Frootique & Fine Foods et Sobeys Express, ainsi que dans les dépanneurs Need's.

L'engagement de FHEC, de Sobeys inc. et de la Fondation Sobey à accroître les interventions précoces dans le cadre d'initiatives en santé mentale des enfants et des jeunes a permis d'amasser plus de 9 millions de dollars à ce jour pour 13 fondations d'hôpitaux pour enfants du Canada dans le cadre de la campagne.

Pour obtenir de plus amples renseignements, y compris un sommaire des 13 fondations d'hôpitaux pour enfants et des récits d'enfants et de jeunes dont la vie a été touchée par la famille de soutien, visitez famillepourlessoutenir.com.

À propos des Fondations d'hôpitaux pour enfants du Canada

Les Fondations d'hôpitaux pour enfants du Canada (FHEC) est un organisme sans but lucratif fondé en 2017 qui recueille des fonds pour un réseau national de fondations. C'est le plus important bailleur de fonds non gouvernemental pour la santé des enfants au Canada. Les FHEC reçoit le généreux soutien du réseau Children's Miracle NetworkMD et les contributions d'autres organisations et donateurs. Les FHEC représente 13 des fondations hospitalières pour enfants du Canada afin que tous les enfants aient accès aux meilleurs soins d'un océan à l'autre.

À propos de la Fondation Sobey

La Fondation Sobey a été créée en 1982 par Frank H. Sobey et ses trois fils, Bill, David et Donald. Les dons de la Fondation sont ancrés dans l'engagement continu de la famille Sobey à améliorer la vie des personnes en investissant dans la santé, l'éducation et la communauté. Même si elle travaille avec des organismes de partout au Canada, la Fondation Sobey soutient principalement ceux qui font une différence dans les provinces de l'Atlantique.

À propos d'Empire

Empire Company Limited (TSX : EMP.A) est une entreprise canadienne dont le siège social est situé à Stellarton, en Nouvelle-Écosse. Ses principales activités sont la vente au détail de produits alimentaires par sa filiale en propriété exclusive, Sobeys inc., et les activités immobilières connexes. Grâce à un chiffre d'affaires annuel d'environ 30,2 G$ et à des actifs de 16,6 G$, Empire, ses filiales et ses marchands franchisés et affiliés emploient environ 130 000 personnes.

_________________________________ 1 Commission de la santé mentale du Canada : https://commissionsantementale.ca/ce-que-nous-faisons/enfants-et-jeunes/ 2 Association canadienne pour la santé mentale : https://cmho.org/fr/facts-figures/ 3 Du 26 juillet au 10 août, 100 % des fonds recueillis seront versés aux fondations de l'Hôpital canadien pour enfants et fonction de la région et l'emplacement. Aucuns frais d'administration ne seront retenus par Sobeys inc. Aucun reçu fiscal ne sera remis pour les dons. Les 6 et 7 août 2022 seulement, Sobeys inc. égalera les dons reçus par ses bannières participantes, jusqu'à concurrence de 200 000 $ à l'échelle nationale.

SOURCE Canada's Children's Hospital Foundations

Renseignements: MÉDIAS : Angel Massey-Singh, Directrice, Marketing et communications, Les Fondations d'hôpitaux pour enfants du Canada, [email protected], 437 880-5451; Karen White-Boswell, Directrice, communications externes, Sobeys inc., [email protected], 416 779-2319