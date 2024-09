OTTAWA, ON, le 5 sept. 2024 /CNW/ - L'Institut professionnel de la fonction publique du Canada (IPFPC) mobilise les fonctionnaires pour qu'ils/elles s'opposent au mandat inflexible de retour au bureau (RAB) trois jours par semaine du Conseil du Trésor. En signe de solidarité, l'IPFPC et d'autres syndicats du secteur public ont organisé aujourd'hui un rassemblement sur l'heure du dîner au centre-ville d'Ottawa (à l'angle de l'avenue Laurier et de la rue Bank).

La présidente de l'IPFPC, Jennifer Carr, conteste l'absence de justification de ce mandat : « L'IPFPC représente certain•es des professionnel•les les plus axé•es sur les données au Canada. Par conséquent, lorsque le gouvernement prend une décision aussi radicale sans s'appuyer sur des données solides, nous devons nous demander ce qui motive réellement cette décision. »

Les propres données de l'IPFPC révèlent des préoccupations importantes quant aux répercussions du mandat, en particulier en ce qui concerne l'équité et l'inclusion.

« Le gouvernement prétend se préoccuper d'accroître la diversité de sa main-d'œuvre », poursuit Mme Carr. « Mais notre récent sondage montre que ce mandat frappera le plus durement nos membres les plus vulnérables. »

Le sondage a mis en évidence qu'une majorité de femmes s'inquiètent de la possibilité de concilier travail et responsabilités personnelles dans le cadre de la nouvelle politique. Les personnes en situation de handicap déclarent être plus de deux fois plus susceptibles d'avoir des difficultés à gérer les mesures d'adaptation. En outre, une grande partie des membres 2SLGBTQ+ et des membres racisé•es indiquent qu'ils/elles envisageront probablement de quitter leur emploi à cause de ce mandat.

Au vu de ces chiffres, Jennifer Carr a exprimé son inquiétude quant aux répercussions de ce mandat sur l'avenir de la fonction publique. « Ce rejet mal informé et universel de la présence justifiée limitera notre capacité à continuer d'attirer et de retenir les meilleurs talents d'un bout à l'autre du pays, une fois de plus. »

Le syndicat affirme que l'approche du gouvernement ne tient pas compte des progrès réalisés ces dernières années, qui ont montré la valeur des modalités de travail flexibles.

« Alors, que nous reste-t-il? », demande Mme Carr. « Une politique qui menace de repousser les talents divers, d'aggraver la santé mentale et de rendre la vie plus difficile à ceux/celles qui ont déjà du mal à s'en sortir. Et pour quoi faire? Une solution à un problème qui n'existe pas. »

L'IPFPC demande au gouvernement de fournir une justification claire et fondée sur des données pour le mandat, et de mettre en œuvre des modalités de travail flexibles qui tiennent compte des circonstances et des besoins individuels.

L'Institut professionnel de la fonction publique du Canada représente plus de 75 000 professionnel•les de la fonction publique à travers le Canada, y compris des ingénieur•es, des travailleur•ses de la santé, et des scientifiques et chercheur•ses fédéraux.

