TORONTO, le 18 oct. 2023 /CNW/ - Raj Lala, président et chef de la direction, FNB Evolve, et son équipe se sont joints à Keith Wu, chef, Produits négociés en bourse, Bourse de Toronto, pour ouvrir les marchés et souligner l'inscription du Fonds indiciel rendement amélioré NASDAQ Technologie Evolve (TSX : QQQY).

Les FNB Evolve ouvrent les marchés Mercredi 18 octobre 2023

Ce fonds offre aux investisseurs un revenu mensuel attrayant tiré de son exposition à un portefeuille de 37 sociétés classées comme technologiques au sein de l'indice Nasdaq 100, grâce à une stratégie active ayant recours aux options d'achat couvertes. Evolve détient au-delà de 7 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Elle est parmi les fournisseurs de fonds négociés en bourse (FNB) au Canada ayant eu la croissance la plus rapide depuis le lancement de son premier FNB, en septembre 2017. Spécialisée dans la création de FNB innovateurs pour les investisseurs canadiens, elle est un chef de file en FNB axés sur des thèmes. La gamme de FNB proposée par Evolve offre aux investisseurs un accès à des thèmes d'investissement à long terme, à des stratégies de génération de revenu fondées sur des indices et à des gestionnaires de placements parmi les plus réputés au monde.

