TORONTO, le 27 oct. 2023 /CNW/ - Ross Kappele, chef, Distribution et gestion clientèle à BMO Gestion mondiale d'actifs, ainsi que Kevin Prins, premier directeur général et chef, FNB BMO, et des invités se sont joints à Graham Mackenzie, directeur général, Produits négociés en bourse à la Bourse de Toronto (TSX), afin d'ouvrir les marchés et de souligner le lancement de quatre nouveaux fonds négociés en bourse de BMO : le FNB BMO d'actions canadiennes, positions vendeur et acheteur (TSX : ZLSC), le FNB BMO vente d'actions américaines, positions vendeur et acheteur (TSX : ZLSU), le FINB BMO S&P/TSX 60 (TSX : ZIU) et le FNB BMO de gestion de trésorerie en dollars US (TSX : ZUCM; TSX : ZUCM.U).

Les FNB BMO ouvrent les marchés, le vendredi 27 octobre 2023

À propos des fonds négociés en bourse (FNB) BMO

Le secteur des FNB de BMO Groupe financier est un fournisseur de FNB au Canada depuis plus de 12 ans. Il gère pas moins de 100 stratégies et détient une part de marché de plus de 25 % au Canada1; les actifs sous gestion s'élèvent à 87,6 milliards de dollars.

1 Morningstar, décembre 2022

À propos de BMO Groupe financier

Fort d'un actif total de 1 250 milliards de dollars au 31 juillet 2023, BMO Groupe financier est la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est une équipe diversifiée d'employés hautement engagés qui offre à plus de 13 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux.

Publicité commanditée par CNW. Pour plus d'informations, visitez www.newswire.ca.

SOURCE Toronto Stock Exchange

Renseignements: Aaron Sobeski, [email protected], (416) 867-3996