MONTRÉAL, le 21 mars 2022 /CNW/ - Les Fonds négociés en bourse BMO (FNB BMO) ont annoncé aujourd'hui leur soutien au programme Education Within Reach de l'initiative BlackNorth en investissant 100 000 $ pour aider à offrir des possibilités de découverte de carrière aux étudiants de la communauté noire et à les aider à couvrir leurs frais de scolarité.

En l'honneur de la Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale, BMO et l'initiative BlackNorth ont uni leurs efforts pour éliminer toute forme de discrimination raciale dans le système d'éducation en lançant le programme Education Within Reach de l'initiative BlackNorth. Cette occasion offre une vaste plateforme de découverte de carrière aux élèves à partir de la 10e année. L'investissement de 100 000 $ des FNB BMO servira à payer les frais de scolarité, le mentorat, l'éducation financière et les possibilités d'obtenir des stages rémunérés ou des programmes d'alternance travail-études auprès d'entreprises partenaires de l'initiative BlackNorth représentant une grande variété de secteurs.

« Cet investissement de BMO contribuera à soutenir l'accès à l'éducation des jeunes Noirs qui ont été désavantagés au niveau scolaire, a déclaré Dahabo Ahmed-Omer, directeur général de l'initiative BlackNorth. Ce programme offrira l'accès à l'enseignement supérieur et à des possibilités de perfectionnement des compétences, et aidera les jeunes Noirs à obtenir un emploi de qualité et à faire progresser leur carrière. L'initiative BlackNorth est fière de s'associer à BMO pour soutenir les jeunes Noirs dans la construction d'un changement générationnel. »

« Notre soutien au programme Education Within Reach de l'initiative BlackNorth est directement lié à notre raison d'être et à notre engagement en faveur de L'inclusion sans obstacles, qui comprend la lutte contre le racisme et les inégalités systémiques par le biais de l'éducation tout en faisant progresser d'autres questions sociales et environnementales essentielles, a déclaré Kevin Gopaul, président et chef des activités commerciales, Fonds négociés en bourse BMO, BMO Gestion mondiale d'actifs. Nous sommes fiers de soutenir l'initiative BlackNorth et son travail essentiel pour éliminer les obstacles dans la vie des Canadiens noirs. »

« Ce programme aura des retombées significatives et permettra aux jeunes Noirs d'accéder plus facilement à l'enseignement supérieur, a indiqué le juge Donald McLeod, président de la 100 Strong Foundation. Cet investissement fournira des mesures concrètes pour améliorer les résultats scolaires et accroître la capacité d'apprentissage des jeunes Canadiens noirs. »

À propos de BMO Groupe financier

Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés − la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 1,02 billion de dollars au 31 janvier 2022 et d'un effectif mobilisé et diversifié, BMO offre à plus de 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires par l'entremise de trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

À propos de l'initiative BlackNorth

L'initiative BlackNorth a pour mission de mettre fin au racisme systémique anti-Noirs dans tous les aspects de notre vie en adoptant un état d'esprit axé sur les affaires. Nous nous engageons à éliminer les barrières systémiques anti-Noirs qui affectent négativement la vie des Canadiens noirs. Pour en savoir plus, consultez le site blacknorth.ca.

Les FNB BMO ou titres mentionnés dans la présente ne sont pas commandités, approuvés ni promus par MSCI Inc. (« MSCI ») et MSCI n'assume aucune responsabilité à l'égard de ces FNB BMO ou titres ou tout indice sur lequel de tels FNB BMO ou titres sont basés. Le prospectus des FNB BMO contient une description plus détaillée de la relation limitée qu'entretient MSCI avec BMO Gestion d'actifs inc. et tout FNB lié.

Les placements dans des fonds négociés en bourse peuvent comporter des frais de courtage, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire l'aperçu du FNB ou le prospectus du FNB BMO pertinent avant d'investir. Les fonds négociés en bourse ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur.

Pour un résumé des risques d'un placement dans les FNB BMO, veuillez vous reporter aux risques spécifiques énoncés dans le prospectus du FNB BMO pertinent. Les FNB BMO se négocient comme des actions, fluctuent en valeur marchande et peuvent se négocier à un escompte par rapport à leur valeur liquidative, ce qui peut accroître le risque de perte. Les distributions ne sont pas garanties et sont susceptibles d'être changées ou éliminées.

Les FNB BMO sont gérés par BMO Gestion d'actifs inc., une société de gestion de fonds d'investissement et de gestion de portefeuille, et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal.

BMO Gestion mondiale d'actifs est une marque de commerce qui englobe BMO Gestion d'actifs inc. et BMO Investissements Inc.

MC/MD Marque de commerce/marque de commerce déposée de la Banque de Montréal, utilisée sous licence.

SOURCE BMO Groupe Financier

Renseignements: Relations avec les médias : Marie-Catherine Noël, Montréal, [email protected], 514-877-8224; Shelton Mpala, Toronto, [email protected], 905-861-1835