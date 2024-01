Les FNB du marché monétaire ont dominé les flux de fonds, les actifs sous gestion augmentant de 10 milliards de dollars en 2023 1

Les investisseurs en titres à revenu fixe s'exposent davantage aux obligations de qualité

MONTRÉAL, le 22 janv. 2024 /CNW/ - BMO Gestion mondiale d'actifs a publié ses Perspectives sectorielles des FNB pour 2024, soulignant la poursuite de la croissance des FNB au Canada. Le secteur canadien des FNB s'approche maintenant de la barre des 400 milliards de dollars, avec un actif sous gestion s'élevant à 383 milliards de dollars à la fin de 2023, en hausse de 38,4 milliards de dollars (ou de 11,3 pour cent) par rapport à 2022.2 Le rapport souligne les facteurs qui stimulent la croissance du marché des FNB et présente les commentaires de l'équipe des FNB de BMO Gestion mondiale d'actifs, qui partagent leurs idées sur le marché des FNB et sur ce à quoi les investisseurs peuvent s'attendre en 2024.

En 2023, les FNB du marché monétaire (qui comprennent le marché monétaire traditionnel, les comptes d'épargne à intérêt élevé et les obligations à très court terme) ont dominé les flux de fonds, recueillant 10 milliards de dollars supplémentaires3. En ce qui concerne les actions, les investisseurs se sont concentrés sur les FNB traditionnels à large exposition au marché, ainsi que sur les fonds sectoriels4. Les titres à revenu fixe ont fait leur retour après deux années de baisse des rendements, les investisseurs se concentrant sur l'exposition aux titres de qualité. Le rapport indique également que les investisseurs ont ajouté de la duration à leurs portefeuilles obligataires alors que les rendements ont commencé à baisser au quatrième trimestre de 2023.5

« L'attention portée aux banques centrales a dominé l'année 2023 et nous avons vu ces tendances plus larges se répercuter sur les investisseurs, en constatant une accélération des tendances après le changement de cap de la Réserve fédérale, a expliqué Sara Petrcich, chef, FNB et solutions structurées, BMO Gestion mondiale d'actifs. En ce qui concerne 2024 et au-delà, nous pensons que les FNB traditionnels et les FNB nouveaux et innovants offrant des caractéristiques qui n'étaient auparavant accessibles qu'aux investisseurs à valeur nette élevée, comme les solutions à résultat structuré, continueront de stimuler la croissance. »

Selon le rapport, à mesure que les investisseurs dans les FNB recherchent des solutions innovantes et de plus en plus sophistiquées, les produits à résultats structurés vont probablement gagner en popularité. Ces stratégies innovantes seront particulièrement importantes en période d'incertitude sur les marchés, lorsque la protection contre les pertes et des résultats plus prévisibles peuvent devenir plus attrayants pour les investisseurs.

____________________________ 1 Financière Banque Nationale et Association canadienne des FNB (ACFNB) au 31 décembre 2023, selon des données ajustées. 2 Ibid. 3 Ibid. 4 Ibid. 5 Ibid.

Principaux thèmes des perspectives sectorielles des FNB BMO pour 2024

Résultats structurés :

Gérer le risque grâce à des résultats structurés : Chris McHaney (gestionnaire de portefeuille)

Si les conditions monétaires s'assouplissent comme le marché l'anticipe, si l'inflation devait rester forte et si les banques centrales étaient obligées de maintenir des taux d'intérêt élevés, cela pourrait finir par peser sur les marchés boursiers.





Les FNB à résultat structuré fournissent un niveau de transparence supplémentaire par rapport aux placements et à leur rendement éventuel. Les investisseurs qui veulent participer à la croissance du marché boursier, mais qui sont préoccupés par une récession potentielle, devraient envisager d'utiliser un FNB avec tranche protégée, comme le FNB BMO d'actions américaines avec tranche protégée - octobre couvert en dollars canadiens (ZOCT) , qui offre une protection explicite contre les pertes en échange d'un plafond sur le potentiel de croissance, leur permettant de continuer à investir sur le marché boursier tout en bénéficiant d'une protection contre les pertes.





, qui offre une protection explicite contre les pertes en échange d'un plafond sur le potentiel de croissance, leur permettant de continuer à investir sur le marché boursier tout en bénéficiant d'une protection contre les pertes. Les investisseurs peuvent aussi envisager d'utiliser un autre type de FNB à résultat structuré comme les FNB à rendement majoré, comme le FNB BMO d'actions américaines à rendement majoré couvert en dollars canadiens (ZUEA), qui offre approximativement le double des rendements des cours (plus les dividendes), jusqu'à concurrence d'un plafond, mais à une exposition simple aux baisses. Ce type de stratégie conviendrait aux investisseurs qui ne sont pas préoccupés par la protection contre les baisses, mais qui ne voient pas de croissance significative sur les marchés des actions, peut-être en raison d'un ralentissement potentiel.

Actions indicielles :

Les sept sociétés technologiques exceptionnelles et au-delà : Alfred Lee (gestionnaire de portefeuille)

Les investisseurs peuvent remercier les sept sociétés technologiques exceptionnelles (Apple, Microsoft, NVIDIA, Amazon, Meta, Tesla et Alphabet), car les rendements auraient été beaucoup plus faibles sans leur apport au rendement global des marchés en 2023. Or les investisseurs se demandent dans quelle mesure ces sociétés technologiques et de communications à mégacapitalisation continueront de progresser en 2024.





Pour les investisseurs qui sont plus prudents à l'égard du secteur technologique en général, le FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de technologie (ZWT), qui met l'accent sur les sociétés technologiques à grande capitalisation qui ont une superposition d'options d'achat afin de générer un rendement supplémentaire, pourrait s'avérer une façon plus prudente de conserver une exposition au secteur des technologies.

Obligations à court terme :

Les liquidités ne doivent plus être délaissées : Matt Montemurro (gestionnaire de portefeuille)

Malgré la reprise des actifs à risque, ce sont les liquidités et les obligations à très court terme qui ont retenu l'attention des investisseurs en 2023. Les taux obligataires ont fluctué au cours de l'année, les banques centrales ayant maintenu un ton plus ferme, même si elles ont fait une pause sur le resserrement au milieu de l'année dans le cas de la Fed et de la Banque du Canada . Après une rare période de pertes consécutives de deux ans, les marchés obligataires ont finalement inscrit des rendements positifs pour l'année 2023. Les flux importants vers les liquidités et les FNB obligataires à plus courte durée devraient se poursuivre en 2024, les investisseurs profitant des taux de rendement élevés, tandis que certains d'entre eux pourraient chercher à avoir une certaine marge de manœuvre pour tirer parti d'une possible sous-évaluation sur le marché.

Pour visionner l'intégrité du rapport, cliquez sur le lien : Perspectives sectorielles des FNB BMO pour 2024.

Pour plus d'informations à propos des FNB BMO, visitez le Centre FNB | BMO Gestion mondiale d'actifs (bmogam.com).

