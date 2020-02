Les finalistes de la Voiture canadienne de l'année et du Véhicule utilitaire canadien de l'année 2020 de l'AJAC annoncés

Les gagnants seront dévoilés lors du Salon de l'auto de Toronto le 13 février 2020.

TORONTO, le 3 févr. 2020 /CNW/ - Six véhicules se rapprochent aujourd'hui du but ultime, celui d'être nommé Voiture canadienne de l'année et Véhicule utilitaire canadien de l'année 2020 par l'Association des Journalistes Automobile du Canada (AJAC).

Les trois finalistes au titre de Voiture canadienne de l'année sont :

Mazda3 (Meilleure voiture compacte 2020 au Canada)

Mercedes-Benz A-Class (Meilleure voiture de luxe compacte 2020 au Canada)

Porsche 911 Carrera (Meilleure voiture de performance de luxe 2020 au Canada)

Les trois finalistes au titre de Véhicule utilitaire canadien de l'année sont :

Jaguar I-PACE (Meilleur EV de luxe 2020 au Canada)

Kia Telluride (Meilleur utilitaire grand format 2020 au Canada)

Ram 1500 EcoDiesel (Meilleure camionnette 2020 au Canada)

Les grands gagnants seront annoncés lors de la cérémonie d'ouverture du Salon de l'auto de Toronto qui se déroulera le jeudi 13 février à 8 h, heure de l'Est.

Le Jaguar I-PACE en est à sa deuxième victoire consécutive dans la catégorie de Meilleur EV de luxe au Canada après avoir remporté le titre en 2019 et en 2020 et est désormais en lice pour l'obtention d'un deuxième titre de Véhicule utilitaire canadien de l'année consécutif, du jamais vu.

La Mazda3 a été reconnue comme Meilleure voiture compacte 2020 au Canada. La berline compacte a remporté les honneurs dans cette catégorie à plusieurs reprises et a été nommée Voiture canadienne de l'année de l'AJAC en 2004.

Les trois voitures et les trois véhicules utilitaires finalistes ont été choisis parmi les gagnants des 12 catégories dévoilés lors du Salon international de l'automobile de Montréal le 16 janvier.

Les bulletins de vote des membres journalistes de l'AJAC ont été compilés par le cabinet de vérification international KPMG et les résultats resteront secrets jusqu'à l'ouverture des enveloppes. Les gagnants des titres de la Voiture canadienne de l'année et du Véhicule utilitaire canadien de l'année 2020 seront dévoilés à 8 h 15 le jeudi 13 février lors de la cérémonie d'ouverture du Salon de l'auto de Toronto qui se déroulera dans l'amphithéatre John Bassett du Palais des congrès du Toronto métropolitain, situé au niveau 100 de l'édifice nord.

