LOUXOR, Égypte, 30 avril 2024 /CNW/ - Les 46e et 47e finales mondiales de l' International Collegiate Programming Contest (ICPC) se sont terminées le 18 avril. Au total, 263 équipes de plus de 50 pays ont participé à la compétition de cinq heures.

Les finales mondiales de l'ICPC en Égypte sont une édition des finales mondiales 2022 et 2023 qui avaient été reportées, puis combinées. Le championnat des 46e finales mondiales a été décerné à l'équipe de l'Université de Pékin qui a résolu 10 des 11 problèmes. Et le championnat des 47e finales mondiales a été remporté par l'équipe de la National Research University Higher School of Economics, qui a résolu 9 des 11 problèmes.

« Au cours des dernières années, nous avons maintenu un investissement de plus de 3 milliards de dollars dans la recherche fondamentale chaque année, y compris des investissements pour aider à élargir la communauté internationale des concours. Nous invitons constamment les meilleurs talents du monde à se joindre à nous et à relever ensemble les défis de pointe de l'industrie des TIC », a déclaré Liu Shaowei, président de l'Institut européen de recherche de Huawei.

L' ICPC est le rassemblement annuel le plus prestigieux de programmeurs, où les esprits les plus brillants des universités du monde se rencontrent et se font concurrence. Pendant les rencontres lors de l'ICPC, des équipes de trois personnes mettent à l'épreuve leur maîtrise algorithmique pour résoudre des problèmes complexes en cinq heures.

Cette année a marqué la quatrième année de Huawei en tant que commanditaire Diamant des finales mondiales de l'ICPC. En plus du concours principal, l'entreprise a également organisé le défi ICPC propulsé par Huawei, une séance de simulation supplémentaire des finales mondiales ICPC où des experts de l'entreprise conçoivent des problèmes algorithmiques dérivés de scénarios industriels réels. Le défi vise à partager les connaissances industrielles de pointe avec les étudiants afin de leur donner une compréhension pragmatique de la façon de stimuler le progrès technologique qui peut profiter directement à l'humanité à court terme.

À ce jour, l'entreprise a organisé une série d'activités de concours en partenariat avec l'ICPC Foundation, y compris le défi ICPC propulsé par Huawei, les camps de formation ICPC, le championnat du défi ICPC propulsé par Huawei et ainsi de suite. Cet investissement continu reflète l'engagement de l'entreprise à améliorer les niveaux de compétence globaux et à élargir le bassin de talents de la communauté internationale en matière de programmation.

Un défi en ligne de l'ICPC propulsé par Huawei, un marathon de deux semaines, commencera le 6 mai.

