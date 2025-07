SHANGHAI, 29 juin 2025 /CNW/ - Lors du Mobile AI Summit organisé par Huawei pendant le Mobile World Congress (MWC) Shanghai 2025, des opérateurs, des partenaires de l'écosystème IA, des universitaires et des partenaires industriels se sont réunis pour discuter des tendances du secteur de l'IA mobile et sont parvenus à deux accords clés sur le développement futur de l'IA mobile : l'amélioration de l'expérience 5G-A en liaison montante est essentielle au développement de l'IA mobile; et la synergie entre les réseaux et les services est essentielle à la monétisation de l'expérience de l'IA mobile. Les participants ont également assisté au lancement du projet GSMA Foundry : le réseau mobile pour une IA florissante, qui marque l'entrée des opérateurs dans la monétisation de l'expérience et le début de la construction de réseaux centrés sur l'expérience pour l'IA mobile.

Harmonisation de l'écosystème de l'IA mobile pour une industrie florissante

Lors du sommet, Wen Ku, président de la China Communications Standards Association (CCSA), a souligné : « L'intégration de la 5G-A et de l'IA est l'une des orientations clés de l'évolution des réseaux de communication. Les efforts doivent se concentrer sur la définition de normes, la mise en place d'une intégration intelligente des réseaux et la promotion d'un développement collaboratif à travers des écosystèmes afin d'ouvrir la voie à l'avenir de l'IA mobile. »

Au cours du sommet, des pionniers du secteur tels que Rokid, MiniMax et Unitree Robotics ont discuté de la manière dont les fournisseurs de services d'IA peuvent prendre l'avantage en termes de différenciation concurrentielle et saisir rapidement les nouvelles occasions du marché. Les agents IA étendent leurs expériences des interactions tactiles aux interactions multimodales telles que la voix, la vidéo et l'informatique spatiale. Par ailleurs, l'IA atteint des débits audiovisuels et une précision des modèles plus élevés, et utilise les réseaux 5G-A pour réduire la latence lors des interactions afin de fournir des services plus efficaces. Cela est essentiel pour fournir de nouveaux services fluides, tels que ceux impliquant des interactions en temps réel et des appels vidéo IA de haute qualité, qui nécessitent une vitesse de liaison montante d'au moins 20 Mbps.

Plusieurs intervenants, dont Zhi-Quan Luo, membre étranger de l'Académie chinoise d'ingénierie et membre de l'IEEE, des représentants d'opérateurs et des représentants d'Ookla, ont également partagé leurs pratiques en matière d'IA dans l'optimisation des réseaux, ainsi que leur planification stratégique pour adopter de manière globale les technologies d'IA. L'IA est en train de remodeler les réseaux mobiles et l'industrie mobile au sens large. Elle aide les opérateurs à concrétiser la transformation numérique des réseaux, de l'exploitation et de la maintenance, ainsi que des entreprises afin de fournir des services différenciés à divers secteurs, soutenant ainsi leur transition de la monétisation du trafic à la monétisation des activités. Lors du sommet, les participants ont convenu que le débit montant, la latence et la stabilité sont les facteurs les plus importants pour mesurer les capacités réseau de l'IA mobile.

GigaBand favorise l'évolution de la monétisation des réseaux de base, du haut débit mobile (MBB) à l'IA mobile

En tant que fournisseur leader de technologies 5G-A, Huawei a présenté son portefeuille de solutions GigaBand. Grâce à la mise en œuvre du regroupement des ressources d'interface aérienne (AIR) et du solveur d'optimisation (Optsolver) pour l'orchestration AIR, GigaBand permet une évolution fluide des réseaux 5G-A afin de prendre en charge les nouveaux services d'IA. Cela aide les opérateurs à construire des réseaux élastiques qui offrent une garantie de niveau de service (SLA) et sont adaptés à des services diversifiés et différenciés tels que le streaming en direct, les assistants IA mobiles et les jeux en nuage. Par exemple, le déploiement de GigaBand à Hong Kong a permis le partage multibande 4G/5G pour différentes intentions de fourniture de services, multipliant par 2,28 le débit 5G tout en maintenant une expérience utilisateur 4G stable. Cela a été une aubaine pour les opérateurs qui cherchent à construire des réseaux 5G SA efficaces, intelligents et à faibles émissions de carbone.

Grâce à la poursuite de la mise à niveau de la 5G-A avec GigaBand et d'autres technologies innovantes, ainsi qu'à l'innovation collaborative entre les écosystèmes de différents secteurs, l'IA mobile est en train de devenir un nouveau moteur de la croissance des revenus de l'industrie mobile et d'offrir aux utilisateurs une nouvelle vie numérique caractérisée par des services intelligents omniprésents.

Le salon MWC Shanghai 2025 s'est tenu du 18 au 20 juin à Shanghai, en Chine. Lors de cet événement, Huawei a présenté ses derniers produits et solutions dans le hall N1 du Shanghai New International Expo Center (SNIEC).

L'adoption commerciale de la 5G avancée s'accélère en 2025. Huawei collabore avec des opérateurs mondiaux, des experts du secteur et des leaders d'opinion afin d'explorer comment les innovations en matière d'IA peuvent être utilisées pour remodeler les services, les infrastructures et les opérations de télécommunications afin de générer de nouveaux revenus et d'accélérer la transition vers un monde intelligent.

