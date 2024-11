PARIS, le 24 nov. 2024 /CNW/ - Huawei a organisé la Journée européenne de l'innovation 2024 à Paris, un événement où des chefs de file technologiques européens, des représentants d'entreprises et des experts en innovation ont exploré les possibilités de collaboration transfrontalière et intersectorielle. Dans le cadre du thème de cette année, « Libérer le potentiel de l'innovation européenne », l'événement s'est penché sur les défis cruciaux de la transformation numérique en Europe, offrant des stratégies pour renforcer les écosystèmes régionaux et améliorer la compétitivité mondiale.

Table ronde sous le thème « Stimuler l’innovation numérique en Europe » (PRNewsfoto/Huawei Technologies Co., Ltd)

Stimuler le progrès numérique européen grâce à la coopération

Jesus Contreras, chef de l'exploitation et des finances d'EIT Digital, a déclaré : « L'innovation n'est jamais un effort solitaire; elle repose sur la collaboration et les échanges entre toutes les parties. » Il a insisté sur le fait que l'innovation numérique prospère lorsque des partenaires mondiaux et des clients aux perspectives diverses s'unissent, apportant énergie et élan aux efforts de collaboration.

Nicola Caputo, ministre régionale de Campanie (Italie) et membre du Comité européen des régions, a souligné les défis auxquels l'Europe est confrontée dans sa transformation numérique, comme l'insuffisance de la littératie numérique, le retard de l'adoption commerciale et la couverture inégale de la 5G. Il a appelé les gouvernements à renforcer la coopération transfrontalière pour stimuler la compétitivité mondiale de l'Europe dans l'économie numérique.

Ximo Puig, représentant permanent de l'Espagne auprès de l'OCDE, a déclaré : « L'innovation est essentiellement un cadre. Les gouvernements, les entreprises et la société doivent tirer parti de ce cadre pour favoriser collectivement le développement à long terme et bâtir un monde pleinement connecté. »

Laurent Lafforgue, mathématicien de renom à Huawei Technologies France, a déclaré : « Les progrès rapides de l'innovation technologique reposent sur des théories fondamentales solides. Une recherche théorique robuste est essentielle pour réaliser des progrès technologiques durables et à long terme. »

Engagement de Huawei envers l'investissement à long terme

« L'innovation est un processus à long terme, a fait remarquer Yu Liang, vice-président de Huawei Cloud Global Ecosystem. Il a affirmé le dévouement de Huawei à favoriser une collaboration ouverte qui génère une valeur sociétale et commerciale. Yu Liang a également annoncé le partenariat de Huawei avec la station F pour lancer un programme d'incubation axé sur le développement durable, visant à soutenir 10 entreprises en démarrage dans des secteurs comme le commerce de détail, l'automobile et la fabrication industrielle, ce qui leur permettra de connaître une croissance rapide au cours d'une période d'incubation de sept mois.

Faire progresser la transformation numérique et bâtir l'avenir de l'Europe

Lors du forum intitulé « Driving Digital Transformation for Europe's Emerging Innovators » (Stimuler la transformation numérique pour les innovateurs émergents européens), organisé conjointement par Euronews et Huawei, les participants ont souligné la nécessité d'une collaboration intersectorielle et d'écosystèmes ouverts. Parmi les principaux conférenciers figuraient Horst Heitz, président du comité directeur de SME Connect; Ana Paula Nishio de Sousa, directrice de la transformation numérique et de l'IA à l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel; Alexander Pisemskiy, chef de la direction de Zenpulsar; et Gaurav Tripathi, chef de la technologie de Partex NV. Ils ont insisté sur la nécessité de plateformes de partage de données ouvertes et d'écosystèmes collaboratifs pour cultiver un environnement d'innovation plus inclusif et adaptable.

« Huawei Cloud continuera d'investir en Europe en fournissant une infrastructure infonuagique stable et fiable, en travaillant avec les organismes gouvernementaux et les universités pour cultiver les talents numériques et en soutenant les entreprises en démarrage à prendre de l'expansion dans toutes les régions, » a déclaré Zhu Xiaoming, vice-président, Développement international de l'industrie infonuagique, Huawei. Il a souligné que la transformation numérique de l'Europe progresse plus lentement que les objectifs énoncés dans le plan « Décennie numérique de l'Europe : objectifs numériques pour 2030 », en particulier dans des domaines comme les données et l'intelligence artificielle.

Promouvoir l'inclusion et les femmes innovatrices

Berta Herrero, cheffe Diversité, égalité et l'inclusion chez Huawei Europe, a animé une table ronde sur l'autonomisation des femmes innovatrices. Parmi les panélistes figuraient Rebeca de Sancho Mayoral, conseillère principale en matière d'innovation et d'accès au financement de l'UE à la Commission européenne; Egle Ciuoderiene, fondatrice de Duevo; Iva Tasheva, cofondatrice et responsable de la cybersécurité à CyEn; et Gaia Verzelli, ancienne élève de l'école de leadership féminin de Huawei. Elles ont toutes partagé leurs idées sur le financement et les initiatives politiques de l'UE conçues pour soutenir les femmes entrepreneures et ont appelé à une plus grande participation des femmes à l'écosystème de l'innovation technologique afin de favoriser un environnement inclusif et diversifié.

Un appel à l'action

En conclusion de l'événement, Tony Yong Jin, directeur, Affaires environnementales commerciales de la région européenne à Huawei, a appelé toutes les parties à prendre des mesures décisives pour stimuler l'innovation numérique et construire une Europe plus connectée, inclusive et durable. Il a déclaré : « Aujourd'hui, je nous invite tous à adopter l'innovation numérique, non seulement en raison de ses promesses, mais aussi en raison de son incidence profonde sur chaque personne, chaque famille et chaque collectivité. »

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2565420/Driving_Digital_Innovation_Europe__Panel_Discussion.jpg

