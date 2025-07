SHANGHAI, 28 juin 2025 /CNW/ -- Lors du salon MWC Shanghai 2025, Huawei a présenté ses dernières avancées en matière de monétisation de l'expérience 5G Advanced (5G-A) et de services basés sur des scénarios et alimentés par des agents IA. Le salon de cette année, intitulé « Accélérer le monde intelligent », a pour objectif de réunir des opérateurs mondiaux, des partenaires industriels et des leaders d'opinion afin de discuter de nouvelles voies pour le développement des opérateurs, axées sur la création de valeur grâce à l'IA.

La présentation de Huawei se concentre sur ses dernières innovations dans trois domaines :

Services : Huawei devrait annoncer le succès d'un certain nombre de projets de monétisation de l'expérience 5G-A et d'applications d'IA basées sur des scénarios (AItoX) qu'elle a menés en collaboration avec les trois principaux opérateurs chinois.

Infrastructures : Huawei organise des présentations par ses partenaires opérateurs sur leur expérience récente dans la construction de réseaux centrés sur l'IA. La société lance également une nouvelle solution complète d'ultra-haut débit IA (AI UBB) qui couvre toutes les couches du réseau, du haut débit domestique aux réseaux de transport. Cette solution est dotée d'une puissance de calcul intégrée de bout en bout et d'améliorations complètes des performances visant à accélérer l'évolution du réseau vers un niveau d'autonomie supérieur, ce qui améliorera l'expérience des applications IA et permettra la croissance des entreprises.

Opérations : Huawei et les trois principaux opérateurs chinois partagent leurs dernières réalisations en matière d'exploitation de réseaux sans fil intelligents et de services haut débit intelligents pour les particuliers.

L'adoption commerciale de la 5G-A devrait s'accélérer dans plusieurs régions en 2025, notamment en Chine, au Moyen-Orient et en Asie-Pacifique. Les opérateurs de ces régions explorent activement des modèles de monétisation de l'expérience.

Eric Xu, vice-président et président par rotation de Huawei, a prononcé un discours sur les voies à suivre pour stimuler la croissance dans le secteur des télécommunications. M. Xu a commencé son discours en partageant ses observations sur l'état actuel du secteur des télécommunications : « Après bientôt 40 ans de croissance rapide, le secteur est entré dans une période de développement stable, tout en étant confronté à certains défis pour renouer avec la croissance. »

Il a ensuite présenté quatre voies potentielles pour la croissance :

S'adapter aux changements des besoins des utilisateurs et répondre aux nouvelles demandes à fort potentiel de croissance

Stimuler l'offre et la consommation de vidéos HD grâce à des efforts coordonnés à l'échelle de l'écosystème

Intégrer la 5G dans toutes les voitures pour une nouvelle croissance dans le domaine des véhicules connectés intelligents

Intégrer la FTTR dans les micro et petites entreprises afin de tirer le meilleur parti des opportunités offertes par l'IA

« Bien sûr, chaque opérateur est différent, a conclu M. Xu. Leurs marchés sont différents, leur environnement commercial est différent, tout comme leur paysage concurrentiel. Les voies de croissance sont donc également différentes. Nous sommes prêts et disposés à travailler ensemble pour aider les opérateurs à explorer les opportunités qui leur sont propres et à tracer la voie vers une croissance durable à long terme. »

La Chine s'est imposée comme un pionnier mondial de la 5G-A, déjà disponible dans plus de 300 villes. Les opérateurs proposent désormais des forfaits mobiles 5G-A dans plus de 30 provinces chinoises et le pays compte actuellement plus de 10 millions d'utilisateurs 5G-A. Les opérateurs en Chine, au Moyen-Orient et dans d'autres régions explorent également le nouveau cadre de valeur pour la monétisation de l'expérience en introduisant des initiatives de mise à niveau premium. La 5G-A offre aux utilisateurs des réseaux ultra-rapides et alimente la transformation intelligente dans de nombreux secteurs, notamment la vie intelligente, les transports et la fabrication.

Le secteur des communications est confronté à des bouleversements importants en raison des innovations liées à l'IA. Le succès des nouveaux modèles de monétisation de l'expérience indique également que le secteur va bientôt entrer dans une nouvelle ère de croissance.

Les opérateurs sont particulièrement bien placés pour tirer parti de cette vague d'IA et explorer de nouvelles applications grâce à leurs atouts inhérents dans les domaines du cloud, des réseaux, de l'intelligence et de l'informatique. Ils utilisent l'IA pour transformer leurs services, leurs infrastructures et leurs opérations, ce qui ouvre de nouvelles perspectives de croissance pour leur activité.

De nombreux opérateurs se transforment en fournisseurs d'agents IA personnalisés et intégrés, accessibles aux consommateurs. Sur le marché de la maison intelligente, ils améliorent leurs services existants en permettant la coordination entre divers appareils intelligents afin d'améliorer la compagnie intelligente à domicile. Les opérateurs se lancent également sur le marché des services embarqués en intégrant des agents IA aux technologies V2X (vehicle-to-everything) afin de créer des tiers-lieux intelligents et mobiles. Pour les entreprises, ils améliorent leurs capacités en renforçant les services de réseau informatique et les services basés sur des modèles afin de faciliter les opérations.

