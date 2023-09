Les fiches de rendement sur la pauvreté, un outil phare élaboré par Banques alimentaires Canada, mettent en lumière les problèmes croissants d'insécurité alimentaire et les lacunes de tous les ordres de gouvernement

Le rapport donne une note à chaque province et territoire et établit une feuille de route pour la réduction de la pauvreté avec des objectifs mesurables

OTTAWA, ON, le 26 sept. 2023 /CNW/ - La première publication des fiches de rendement sur la pauvreté de Banques alimentaires Canada révèle que la pauvreté gagne du terrain et touche les personnes à faible revenu en situation de vulnérabilité dans toutes les régions du pays, ce qui lance un appel à l'action à tous les ordres de gouvernement.

Selon les fiches de rendement sur la pauvreté de Banques alimentaires Canada, plus de 42,6 % des Canadiens disent être en moins bonne situation financière que l'an dernier, 18,4 % vivent de l'insécurité alimentaire et près de 30 % ont un niveau de vie inadéquat.

Banques alimentaires Canada exhorte tous les ordres de gouvernement à faire un effort collectif

« Jusqu'à présent, l'information sur la pauvreté était éparpillée à travers le pays et difficile à comparer d'un gouvernement à l'autre. Banques alimentaires Canada a élaboré un outil qui permet de comparer objectivement les progrès de chaque gouvernement au fil du temps tout en montrant concrètement comment améliorer et prioriser les efforts de réduction de la pauvreté », explique Phil Ozga, chef du réseau et des relations gouvernementales, Banques alimentaires Canada.

« On ne peut pas régler la pauvreté au Canada en se concentrant uniquement sur le gouvernement fédéral ou sur un seul gouvernement provincial. Nous avons besoin d'un effort collectif de la part de tous les ordres de gouvernement au Canada. Ce rapport montre que tous les gouvernements ont beaucoup de chemin à faire, mais que certains en font plus que d'autres. »

Tous les gouvernements doivent donner un coup de barre

La majorité des gouvernements au Canada ont obtenu des notes de niveau D; 8 gouvernements sur 14 ont obtenu une note de D+ ou moins pour leur approche en matière de réduction de la pauvreté. Le Québec fait un peu mieux pour soutenir les résidents à faible revenu, mais Phil Ozga souligne qu'aucune province ne fournit un niveau acceptable d'efforts pour réduire la pauvreté en ce moment.

« L'inaction sur la question du logement abordable et l'amélioration de l'aide sociale sont au cœur des problèmes croissants de pauvreté et d'insécurité alimentaire au Canada. Tous les gouvernements doivent retrouver un sentiment d'urgence et agir ensemble pour lutter contre la pauvreté. »

Des taux de pauvreté relativement faibles en dépit du fait que tous les autres signes pointent vers une crise

Selon Phil Ozga, le nouveau rapport montre que les taux de pauvreté masquent les réelles difficultés de nombreux Canadiens et que les gouvernements doivent envisager de prendre des mesures qui vont au-delà du soutien au revenu pour aider ceux qui passent entre les mailles du filet.

Près de la moitié des Canadiens disent être en moins bonne situation financière que l'an dernier.

Dix-huit pour cent (et une proportion encore plus élevée dans certaines provinces) des Canadiens vivent de l'insécurité alimentaire.

Plus du quart des Canadiens ont un niveau de vie inadéquat.

La santé mentale est un autre facteur préoccupant; 60 % des Canadiens pensent que les problèmes de santé mentale ne reçoivent pas suffisamment d'attention et 30 % disent que leur santé mentale affecte leur capacité à travailler.

Une feuille de route pour réduire la pauvreté

« Derrière chaque statistique se trouve une personne ou une famille qui a de la difficulté à se nourrir, mais qui n'a pas besoin d'être le visage du Canada de demain, explique Kirstin Beardsley, chef de la direction de Banques alimentaires Canada. En plus de montrer les brèches importantes de nos filets de sécurité sociale actuels, le rapport fournit une feuille de route pour tous les ordres de gouvernement. Nous pouvons bâtir un Canada où personne ne souffre de la faim en demandant à nos gouvernements de prendre des mesures audacieuses qui toucheront la cible. »

La série complète de fiches de rendement fournit des analyses et des statistiques à l'échelle des provinces, des territoires et du pays ainsi que des cartes numériques interactives que Banques alimentaires Canada mettra à jour chaque année pour demander des comptes aux gouvernements.

Aperçu des fiches de rendement

Les fiches de rendement sur la pauvreté de Banques alimentaires Canada dressent un portrait sombre de la situation dans chaque province ou territoire du Canada :

Province ou territoire Note globale Principaux constats Colombie-Britannique D+ F : Consacrer plus de 30 % du revenu au loyer - 39 % D : Être en moins bonne situation financière que l'an dernier - 47 % F : Les niveaux d'aide sociale ne sont pas assez élevés pour suivre la hausse du coût de la vie - 57 % Alberta D F : Taux d'insécurité alimentaire - 22 % F : Être en moins bonne situation financière que l'an dernier - 49 % F : Aide sociale en pourcentage du seuil de pauvreté - 32 % Territoires du Nord-Ouest INC F : Consacrer plus de 30 % du revenu au loyer - 53 % D : Taux d'insécurité alimentaire - 20 % Yukon INC F : Consacrer plus de 30 % du revenu au loyer - 53 % D- : Taux d'insécurité alimentaire - 21 % Nunavut INC D : Taux d'insécurité alimentaire - 50 % F : Consacrer plus de 30 % du revenu au loyer - 53 % Saskatchewan D F : Être en moins bonne situation financière que l'an dernier - 49 % D : Taux d'insécurité alimentaire - 20 % F : Les niveaux d'aide sociale ne sont pas assez élevés pour suivre la hausse du coût de la vie - 59 % Manitoba C- F : Aide sociale en pourcentage du seuil de pauvreté - 37 % D+ : Taux d'insécurité alimentaire - 20 % Ontario D- F : Consacrer plus de 30 % du revenu au loyer - 38 % F : Aide sociale en pourcentage du seuil de pauvreté - 34 % F : Difficulté à accéder aux soins de santé - 30 % Québec B- D+ : Pourcentage de personnes qui ont un niveau de vie inadéquat - 26 % A- : Taux d'insécurité alimentaire - 15 % D+ : Consacrer plus de 30 % du revenu au loyer - 35 % Terre-Neuve-et-Labrador D- F : Taux d'insécurité alimentaire - 23 % F : Les niveaux d'aide sociale ne sont pas assez élevés pour suivre la hausse du coût de la vie - 55 % Nouveau-Brunswick D- F : Consacrer plus de 30 % du revenu au loyer - 40 % F : Taux d'insécurité alimentaire - 23 % F : Aide sociale en pourcentage du seuil de pauvreté - 31 % Nouvelle-Écosse F F : Taux d'insécurité alimentaire - 22 % F : Être en moins bonne situation financière que l'an dernier - 53 % Île-du-Prince-Édouard C- F : Taux d'insécurité alimentaire - 24 % F : Difficulté à accéder aux soins de santé - 22 %

À propos de Banques alimentaires Canada

Banques alimentaires Canada fait preuve de leadership à l'échelle nationale pour soulager la faim aujourd'hui et prévenir la faim demain, en collaboration avec le réseau des banques alimentaires partout au pays. Depuis 40 ans, les banques alimentaires aident les Canadiens en situation d'insécurité alimentaire. Selon les données du Bilan-Faim 2022 , plus de 4 750 banques alimentaires et organismes communautaires joignent leurs efforts pour servir les personnes les plus vulnérables. En mars 2022, ils ont reçu près de 1,5 million de visites. Dans la dernière décennie, le réseau a reçu et distribué plus de 635 millions de kilos de denrées alimentaires. De plus, Banques alimentaires Canada a versé près de 168 millions de dollars pour maximiser les retombées collectives et la capacité locale des banques alimentaires tout en militant afin de réduire la nécessité d'y recourir. Notre vision est claire : nous voulons créer un Canada où personne ne souffre de la faim. Visitez foodbankscanada.ca pour en savoir plus.

