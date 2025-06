Banques alimentaires Canada et Saputo unissent leurs forces pour lutter contre la faim d'un océan à l'autre avec un engagement de 450 000 $

TORONTO, le 23 juin 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, Banques alimentaires Canada a le plaisir d'annoncer son partenariat avec Saputo, l'un des meilleurs producteurs laitiers au monde, pour lutter contre la faim d'un océan à l'autre.

Grâce à un engagement totalisant 450 000 $ au cours des trois prochaines années, Saputo appuiera le travail et la mission nationale de Banques alimentaires Canada et offrira de l'espoir et du soulagement aux personnes confrontées à l'insécurité alimentaire partout au pays. Grâce à ce partenariat, Saputo contribuera également au programme Après la cloche de Banques alimentaires Canada, qui distribue aux enfants des sacs de denrées nutritives pendant les mois d'été, afin qu'ils obtiennent l'apport nutritionnel essentiel pour rester forts et en santé lorsque les programmes de repas scolaires ne sont pas offerts.

Ensemble, Saputo et Banques alimentaires Canada travaillent à une mission simple, mais urgente : bâtir un avenir où personne au Canada ne souffre de la faim.

« En tant que transformateur laitier, nous avons la responsabilité de lutter contre l'insécurité alimentaire et d'aider nos communautés à devenir plus fortes et plus résilientes, a déclaré Haig Poutchigian, président et chef de l'exploitation, division laitière (Canada) de Saputo. Nous sommes fiers de nous associer à Banques alimentaires Canada et de faire partie d'une solution qui répond aux besoins immédiats tout en contribuant au changement à long terme. »

L'insécurité alimentaire est en hausse au Canada. « Le besoin de recourir aux banques alimentaires au Canada a presque doublé en seulement cinq ans, au point où elles recevront plus de deux millions de visites ce mois-ci seulement, affirme Kirstin Beardsley, chef de la direction de Banques alimentaires Canada.

« Plus que jamais, de généreux partenaires comme Saputo sont essentiels au bien-être de nos communautés, ajoute Kirstin Beardsley. Chaque jour pendant les trois prochaines années, leur contribution aidera les parents à nourrir leurs enfants, aidera les nouveaux Canadiens à s'installer, aidera les aînés à remplir leur garde-manger et aidera les personnes en difficulté à joindre les deux bouts. Nos partenaires nous donnent également les moyens de promouvoir des changements et de nous attaquer aux causes profondes de l'insécurité alimentaire. »

Apprenez-en davantage sur Banques alimentaires Canada et sur la façon d'offrir votre soutien sur notre site Web foodbankscanada.ca/fr.

À propos de Banques alimentaires Canada

Banques alimentaires Canada est le chef de file de la lutte contre l'insécurité alimentaire au Canada. Notre mission est de faire preuve de leadership à l'échelle nationale pour soulager la faim aujourd'hui et prévenir la faim demain, en collaboration avec le réseau des banques alimentaires partout au pays. Depuis plus de 40 ans, les banques alimentaires aident les gens en situation d'insécurité alimentaire au Canada. Selon les données du Bilan-Faim, plus de 5 500 banques alimentaires et organismes communautaires unissent leurs forces pour servir les personnes les plus vulnérables. L'an dernier, ils ont reçu plus de 2 millions de visites par mois. Depuis 2010, Banques alimentaires Canada a versé plus de 829 millions de dollars en aide alimentaire et plus de 245 millions de dollars en financement pour aider à maximiser les retombées collectives et à renforcer la capacité locale. En s'appuyant sur des recherches, Banques alimentaires Canada préconise des mesures concrètes aux gouvernements pour lutter contre la faim et ses causes profondes. Notre vision est claire : nous voulons créer un Canada où personne ne souffre de la faim. Visitez foodbankscanada.ca/fr/ pour en apprendre davantage.

À propos de Saputo

Saputo, l'un des dix plus grands transformateurs laitiers au monde, produit, met en marché et distribue une vaste gamme de produits laitiers de la meilleure qualité, notamment du fromage, du lait nature, des produits laitiers et de la crème ayant une durée de conservation prolongée, des produits de culture bactérienne et des ingrédients laitiers. Saputo est un important fabricant de fromage et transformateur de lait nature et de crème au Canada, un important transformateur laitier en Australie et le plus grand transformateur laitier en Argentine. Aux États-Unis, Saputo est l'un des trois plus grands fabricants de fromage et l'un des plus importants fabricants de produits laitiers ayant une durée de conservation prolongée et de produits de culture bactérienne. Au Royaume-Uni, Saputo est le plus grand fabricant de fromages de marque et de tartinades laitières. Outre sa gamme de produits laitiers, Saputo produit, met en marché et distribue une gamme de produits à base de plantes. Les produits de Saputo sont vendus dans plusieurs pays sous des marques phares ainsi que sous des marques privées. Saputo inc. est une société ouverte et ses actions sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole « SAP ». Suivez les activités de Saputo sur saputo.com ou par l'entremise de Facebook, Instagram et LinkedIn.

SOURCE Food Banks Canada

