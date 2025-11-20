/R E P R I S E --HONNEUR AU PEUPLE DU QUÉBEC : L'ORDRE NATIONAL, 40 ANS À FAIRE RAYONNER L'EXCELLENCE QUÉBÉCOISE/

QUÉBEC, le 19 nov. 2025 /CNW/ - Qu'ont en commun Régine Laurent, Dany Laferrière, Kim Thúy, Benoît Huot, Monique Giroux et Sylvie Bernier? Non seulement ils sont tous membres de l'Ordre national du Québec, mais ils sont également au cœur de la vitrine-exposition Honneur au peuple du Québec, conçue et réalisée par le Musée de la civilisation en partenariat avec l'Ordre national du Québec, afin de souligner les quarante ans de cette institution apolitique, symbole de fierté collective.

Chaque année, des personnalités inspirantes se voient décorées de l'un des trois grades : chevalier ou chevalière, officier ou officière, ainsi que grand officier ou grande officière. « Honneur au peuple du Québec », telle est la devise de l'Ordre national, la plus haute distinction décernée par l'État au nom du peuple à des membres de la société québécoise qui ont grandement contribué à son avancement et sa notoriété. C'est en 1985 qu'a eu lieu la première cérémonie de remise des insignes à des personnalités d'exception. Depuis, plus de 1200 personnes ont été honorées, s'inscrivant dans l'histoire pour leurs accomplissements exceptionnels, faisant rayonner les talents québécois et nourrissant notre fierté collective.

Du 20 novembre 2025 au 18 octobre 2026, le public pourra apprendre tout ce qu'il y a à savoir au sujet de l'Ordre national, découvrir ses symboles, mais aussi plusieurs objets inédits témoignant de parcours qui ont contribué à façonner l'histoire moderne du Québec par des réalisations hors du commun, et ce gratuitement.

Parmi les objets et histoires à découvrir, on retrouve notamment un précieux bracelet d'enfant porté par Kim Thúy à son arrivée au Québec en 1979, l'épée d'académicien de Dany Laferrière, un dessin prémonitoire fait par Monique Giroux à l'âge de quatre ans, ou encore une médaille d'or remportée par l'athlète Benoît Huot aux Jeux paralympiques d'Athènes en 2004. On peut également admirer le prestigieux Livre d'or de l'Ordre national, qui recueille les témoignages et autographes des membres nommés à chaque cérémonie de distinction, en plus de nombreux autres objets, documents et entrevues.

« Cette vitrine-exposition permet de découvrir une institution qui nous appartient, à toutes et à tous. C'est au nom du peuple que ces honneurs sont décernés, ce geste contribuant à écrire l'histoire du Québec à travers ses talents et ses réussites, avec reconnaissance et fierté partagées. À travers des objets touchants et évocateurs se révèlent des parcours de vie qui ont contribué à l'avancement de la société tout entière. Le Musée de la civilisation est fier de mettre en valeur cette institution et ses membres, dont l'action est rassembleuse et inspirante. »

Julie Lemieux, directrice générale, Musée de la civilisation

« L'Ordre national du Québec, c'est avant tout la force de femmes et d'hommes d'exception qui, dans tous les domaines, ont marqué notre société par des réalisations qui font avancer notre histoire. Cette vitrine-exposition saisit parfaitement cet esprit en mettant en lumière les symboles, l'héritage et les parcours inspirants de Québécoises et de Québécois remarquables. Je suis fière de la découvrir aujourd'hui et je salue avec enthousiasme le travail de toutes celles et tous ceux qui l'ont rendue possible. J'espère que le public ressentira la même fierté et la même émotion que moi en la visitant. »

Claudine Roy, C.Q., présidente du Conseil de l'Ordre national du Québec

SOURCE Musée de la civilisation

