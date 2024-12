MONTRÉAL, le 4 déc. 2024 /CNW/ - Les Fermes Lufa sont fières d'annoncer le lancement de leur Cuisine de nuit, adoptant une nouvelle approche en matière de prêt-à-manger et de jus frais préparés à partir d'ingrédients d'origine durable et cultivés sans pesticide de synthèse. Ce nouveau projet est conçu pour fournir aux Lufavores, les clients de l'entreprise, des mets préparés durant la nuit pour une fraîcheur inégalée.

Mohamed Hage, PDG des Fermes Lufa, en visite à l’orangeraie de notre partenaire floridien de longue date afin d’assurer la traçabilité et la qualité des fruits. (Groupe CNW/Les Fermes Lufa Inc.)

La Cuisine de nuit des Fermes Lufa a débuté ses opérations en créant une gamme de jus frais, pressés à partir d'ingrédients provenant des partenaires de confiance de l'entreprise. Tout a commencé par une visite en Floride, durant laquelle l'équipe s'est entretenue avec un fruiticulteur partenaire de longue date qui s'engage à cultiver ses agrumes sans pesticides synthétiques. Ce partenariat direct assure la traçabilité des ingrédients, qui sont acheminés de l'orangeraie directement à la cuisine des Fermes Lufa à Ville Saint-Laurent quelques jours après leur récolte.

Chaque matin, l'équipe de la Cuisine de nuit presse les fruits pour les commandes quotidiennes. Les jus sont embouteillés et acheminés aux Lufavores le jour même afin d'offrir un produit on ne peut plus frais, livré en temps record à la maison. La gamme actuelle de boissons fraîches comprend du jus d'orange, de pomélo, de tangerine et de tangelo, ainsi que de la limonade. Au fil des mois, l'offre de la Cuisine de nuit changera afin d'offrir de nouveaux produits mettant en vedette les fruits et légumes qui sont en haute saison.

« C'est de la magie, dit Mohamed Hage, fondateur et PDG des Fermes Lufa. Savoir que le jus que ma famille et moi buvons est frais du jour, abordable et préparé responsablement à partir des fruits de partenaires en qui nous avons confiance, ça rassemble toutes les valeurs des Fermes Lufa dans une bouteille. »

D'ici le début de l'année 2025, Les Fermes Lufa planifient de réduire les déchets de la Cusine de nuit en lançant un programme permettant aux Lufavores de retourner leurs bouteilles de verre vides dans leur panier hebdomadaire. Les bouteilles seront nettoyées et assainies afin d'être réutilisées, contribuant ainsi à l'économie circulaire et réduisant l'empreinte environnementale du projet.

Ceci n'est qu'un début pour la Cuisine de nuit. Avec plus de dix ans d'expérience dans la livraison de légumes ultrafrais, une communauté de Lufavores grandissante et des centaines de partenaires de confiance, Les Fermes Lufa comptent développer le projet afin d'offrir une gamme complète et saisonnière de petits plats préparés.

Les Fermes Lufa cherchent à créer un meilleur système alimentaire en cultivant des aliments de manière durable sur des toits urbains, en partenariat avec des centaines de fermiers et d'artisans locaux afin de fournir à leurs abonnés des aliments frais, locaux et responsables à partir de leur Marché en ligne.

