MONTRÉAL, le 14 nov. 2024 /CNW/ - La Fondation des Fermes Lufa est fière d'annoncer un nouveau partenariat avec la Fondation Rossy et Moisson Montréal pour améliorer l'accès à des légumes frais cultivés localement pour les Montréalais en situation d'insécurité alimentaire. Un don majeur de la Fondation Rossy permettra à la Fondation des Fermes Lufa de fournir à Moisson Montréal, la plus grande banque alimentaire au Canada, un approvisionnement stable en légumes frais pendant les trois prochaines années.

L’équipe des Fermes Lufa a reçu des représentants de la Fondation Rossy et de Moisson Montréal pour une visite de son siège social où se déroule la majorité de ses opérations. (Groupe CNW/Les Fermes Lufa Inc.)

« Faire partenariat avec la Fondation Rossy et Moisson Montréal est un choix naturel, dit Mohamed Hage, PDG de la Fondation des Fermes Lufa. Nous tirons parti de notre capacité à cultiver tout au long de l'année pour avoir un impact significatif sur notre communauté et contribuer à la lutte contre l'insécurité alimentaire à Montréal. »

Chaque semaine depuis le mois de juin 2024, la Fondation des Fermes Lufa fait don à Moisson Montréal d'environ huit mille portions de légumes frais cultivés par Les Fermes Lufa. Cet approvisionnement régulier de légumes cultivés localement est fraîchement livré à des milliers de familles montréalaises trois fois par semaine.

« Nous sommes heureux de nous associer à la Fondation des Fermes Lufa et à Moisson Montréal pour créer une source durable d'aliments frais pour ceux qui en ont le plus besoin, déclare Sara Pedersen, directrice des programmes. Cette initiative s'inscrit dans notre engagement à avoir un impact durable sur le bien-être des familles de notre communauté. »

Moisson Montréal, qui répond à plus d'un million de demandes d'aide alimentaire par mois, joue un rôle essentiel dans le soutien aux familles et aux enfants, qui représentent respectivement 54 % et 36 % des bénéficiaires de l'aide.

« Chez Moisson Montréal, nous croyons fermement au pouvoir de la collaboration. En travaillant avec la Fondation Rossy et la Fondation des Fermes Lufa, nous sommes en mesure d'offrir des légumes frais supplémentaires à nos 300 organismes. Les partenariats comme celui-ci incarnent notre engagement commun et ont un impact significatif sur notre communauté et sur la sécurité alimentaire », explique Chantal Vézina, directrice générale de Moisson Montréal.

Grâce à cette initiative innovante, la Fondation des Fermes Lufa, la Fondation Rossy et Moisson Montréal répondent à un besoin immédiat et établissent une nouvelle norme en matière d'accès à la nourriture. Ce partenariat garantit que les banques alimentaires locales pourront offrir des légumes de haute qualité pendant les trois prochaines années, comblant ainsi un manque croissant d'aliments frais. En travaillant avec Les Fermes Lufa, qui dédient une partie de leurs ressources d'agriculture urbaine à la cause, la Fondation des Fermes Lufa continue sa mission de créer un meilleur système alimentaire pour tous, tout en améliorant le bien-être de sa communauté.

LA FONDATION DES FERMES LUFA

La Fondation des Fermes Lufa est une fondation enregistrée dédiée à améliorer l'accès à de la nourriture fraîche, locale et responsable pour les familles dans le besoin à travers le Québec. Grâce à des initiatives telles que le Programme de dons directs et le Programme fraîcheur de fermes urbaines, la fondation se concentre sur la lutte contre l'insécurité alimentaire en veillant à ce que chaque don serve directement à fournir des aliments frais à ceux qui en ont le plus besoin.

LA FONDATION ROSSY

Créée en 2004, la Fondation Rossy est une fondation privée basée à Montréal. Sa mission est de contribuer à la société civile et d'améliorer la vie des Canadiens. La Fondation Rossy soutient des initiatives qui favorisent des communautés saines et résilientes et se fait le champion des artisans du changement et des organismes de premier plan qui résolvent des problèmes sociaux complexes et persistants.

MOISSON MONTRÉAL

Moisson Montréal, la plus grande banque alimentaire au Canada, a 40 ans cette année. Sa mission est d'assurer un approvisionnement alimentaire optimal aux organismes communautaires montréalais œuvrant en sécurité alimentaire, tout en développant des solutions durables. Grâce à la générosité des donateurs, Moisson Montréal bénéficie d'un effet de levier remarquable : chaque dollar de don permet de redistribuer plus de 15 $ de nourriture.

SOURCE Les Fermes Lufa Inc.

Pour plus d'informations, veuillez contacter : Callie Giaccone, spécialiste des relations publiques, [email protected], 514-830-4443