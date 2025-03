OTTAWA, ON, le 3 mars 2025 /CNW/ - Après 15 ans d'innovation dans le domaine de l'agriculture urbaine à Montréal, Les Fermes Lufa sont fières d'annoncer l'expansion de leurs services à Ottawa à partir du 4 mars, 2025. Connues pour avoir construit la première serre commerciale sur toit au monde, puis la plus grande, ainsi que pour la livraison de fruits, légumes et produits d'épicerie frais et locaux, Les Fermes Lufa offrent maintenant leur approche innovante de production alimentaire et de livraison à la capitale du pays.

Depuis 2010, Les Fermes Lufa redéfinissent l'agriculture urbaine à l'aide de serres sur toit à la fine pointe de la technologie où sont cultivés sans pesticides de synthèse une variété de légumes tels que les tomates, les concombres, la laitue et les poivrons. Elles font pousser localement des légumes d'une fraîcheur inégalée, à l'aide d'un système hydroponique à circuit fermé dont l'impact environnemental est minime.

« Ça fait longtemps qu'on veut offrir nos paniers à Ottawa, dit Mohamed Hage, fondateur et PDG des Fermes Lufa. Ottawa est une ville qui a réellement à cœur l'autonomie alimentaire et la durabilité. On est fébriles de pouvoir enfin partager nos légumes frais et une incroyable sélection de produits locaux avec les familles d'ici. »

Grâce à cette expansion, la communauté d'Ottawa peut maintenant profiter du Marché en ligne des Fermes Lufa qui met de l'avant plus de 2 000 produits de quelque 450 maraîchers et artisans alimentaires de confiance. Des légumes frais aux fromages biologiques, en passant par la viande d'élevage durable et plus encore, tout est livré à domicile six jours par semaine, assurant ainsi la fraîcheur des aliments et la commodité du service.

« J'ai eu la chance de visiter Les Fermes Lufa à Montréal et d'être témoin de leur engagement à produire de la nourriture localement et de manière durable, explique Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique du Canada. Leur expansion à Ottawa est une excellente nouvelle; plus de Canadiens auront accès à des produits frais et locaux de qualité. C'est un gain pour l'environnement, la sécurité alimentaire et les producteurs canadiens! »

À savoir sur Les Fermes Lufa :

De la récolte à l'assiette en moins de 24 heures : les légumes sont livrés moins d'un jour après leur récolte.

Une agriculture exempte de pesticides de synthèse : tous les légumes sont cultivés dans des serres hydroponiques et certifiés sans pesticides.

Un service local et écoresponsable : la livraison est limitée à un rayon de trois heures de route de Montréal, incluant Ottawa, afin de garder la nourriture près de chez soi.

Une abondance de choix : plus de 2 000 produits de maraîchers et artisans locaux sont offerts.

plus de 2 000 produits de maraîchers et artisans locaux sont offerts. Flexibilité et commodité : on peut choisir son jour de livraison, prendre une pause ou fermer son compte en tout temps - le service s'adapte à tous les trains de vie.

Les Fermes Lufa sont fières de se joindre à la communauté alimentaire vivante d'Ottawa en offrant plus de produits frais et locaux et en soutenant l'agriculture responsable et l'autonomie alimentaire.

LES FERMES LUFA

Les Fermes Lufa cherchent à créer un meilleur système alimentaire en cultivant des aliments de manière durable sur des toits urbains, en partenariat avec des centaines de fermiers et d'artisans locaux afin de fournir à leurs abonnés des aliments frais, locaux et responsables à partir de leur Marché en ligne. Pour plus d'information sur Les Fermes Lufa, veuillez visiter leur site web.

