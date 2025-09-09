Les femmes et les communautés seront honorées sur le futur tronçon de la ligne bleue

MONTRÉAL, le 9 sept. 2025 /CNW/ - La mairesse de Montréal, madame Valérie Plante, et le président du conseil d'administration de la Société de transport de Montréal (STM), monsieur Éric Alan Caldwell, ont dévoilé aujourd'hui les noms des cinq futures stations du prolongement de la ligne bleue, en présence de la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et députée de Pointe-aux-Trembles, Chantal Rouleau, et du député d'Honoré-Mercier, Eric St-Pierre. Rompant avec la tradition de nommer les stations selon les axes routiers adjacents, cette nouvelle approche vise à honorer des communautés ayant marqué l'histoire de la métropole, tout en soulignant la contribution déterminante de certaines femmes à l'essor social, culturel et économique du Québec.

Rappelons qu'en 2019, un comité de toponymie a été mis en place par la STM afin d'émettre des recommandations de noms pour les futures stations de métro. En 2020, la commission de consultation publique du prolongement de la ligne bleue a suggéré que le nom de ces stations mette en valeur l'apport des communautés ethnoculturelles, des peuples autochtones et des femmes.

À la lumière de ces suggestions, le comité de toponymie a émis des propositions formelles à la STM et à la Ville de Montréal. Les noms retenus reflètent ainsi une volonté de célébrer la diversité, la mémoire collective et les valeurs partagées de Montréal. Les futures stations porteront les noms suivants :

Station Vertières

Située à l'intersection de la rue Jean-Talon Est et du boulevard Pie-IX, la station Vertières rappelle la bataille du même nom, survenue en 1803, qui a conduit à l'indépendance d'Haïti. Ce nom constitue un geste de reconnaissance à l'égard de la communauté haïtienne, qui s'est établit pendant plusieurs années dans le quartier Saint-Michel, un des centres importants de cette communauté à Montréal.

Station Mary-Two-Axe-Earley

Située à l'intersection de la rue Jean-Talon Est et du boulevard Viau, cette station est nommée en l'honneur de Mary Two-Axe-Earley (1911-1996). Femme mohawk de Kahnawake et figure de proue du militantisme pour les droits des femmes autochtones, elle a mené une lutte, en 1985, visant à faire modifier la Loi sur les Indiens après avoir perdu son statut d'Indienne en épousant un non-Autochtone.

Station Césira-Parisotto

Située à l'intersection de la rue Jean-Talon Est et du boulevard Lacordaire, cette station de métro de Saint-Léonard est nommée en l'honneur de Césira Parisotto (1909-1992), aussi appelée mère Anselme, qui a été une figure marquante de la communauté italienne au Québec. Membre de la Congrégation des Sœurs de la Charité de Sainte-Marie, elle a fondé plusieurs institutions, dont des écoles et l'hôpital Marie-Clarac.

Station Madeleine-Parent

Située à l'intersection de la rue Jean-Talon Est et du boulevard Langelier, cette station est nommée en l'honneur de Madeleine Parent (1918-2012), une figure emblématique de l'histoire du Québec. Syndicaliste et pionnière du mouvement féministe, Madeleine Parent a consacré sa vie à la justice sociale et à l'amélioration des conditions de vie des femmes.

Station Anjou

Situé au carrefour des autoroutes Métropolitaine et 25, le nouveau terminus de la ligne bleue du métro de Montréal portera le nom de l'arrondissement d'Anjou, ce qui facilitera l'orientation des usagers et des usagères. Ce toponyme rappelle la province d'Anjou en France, d'où sont originaires plusieurs des fondateurs de Montréal.

Citations

« Après plus de 30 ans d'attente, nous pouvons enfin le dire avec fierté : le prolongement de la ligne bleue est bien lancé ! Ce projet va transformer le quotidien des gens de l'Est de Montréal, en créant un nouveau pôle d'habitation et de vitalité commerciale. Mais ce prolongement est aussi porteur de sens : en nommant ces cinq nouvelles stations, nous rendons hommage à des femmes et des communautés qui ont marqué l'histoire montréalaise. C'est un geste de reconnaissance, un acte de mémoire et une affirmation de nos valeurs collectives. Le déblocage de ce projet, auquel la Ville de Montréal a directement contribué, doit maintenant servir d'exemple pour accélérer le développement des grands projets de transport collectif. L'expérience acquise avec la ligne bleue va nous permettre d'être encore plus efficaces dans le futur », a déclaré Valérie Plante, mairesse de Montréal.

« Pour la première fois, nous nous éloignons de la tradition qui consiste à nommer les stations en fonction des axes routiers ou des repères géographiques. Il s'agit d'un changement significatif dans la manière dont nous choisissons de raconter notre ville et notre histoire collective. La STM pose un geste fort visant à honorer des figures et des communautés qui ont façonné notre société », a affirmé Éric Alan Caldwell, président de la STM.

« L'Est de Montréal est riche de sa diversité et de son histoire. En donnant à ces stations des noms qui honorent des femmes inspirantes et des communautés marquantes, nous posons un geste fort de reconnaissance et d'inclusion. Comme députée de Pointe-aux-Trembles et ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, je suis fière que notre gouvernement investisse plus de 5 milliards de dollars dans ce projet majeur qui rapproche les gens et fait vivre notre mémoire collective, tout en faisant rayonner ces valeurs jusque dans nos déplacements quotidiens », a déclaré Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et députée de Pointe-aux-Trembles.

« Je suis fier de prendre part à cette annonce historique qui vient marquer une nouvelle étape dans le prolongement de la ligne bleue. Le choix des noms des cinq futures stations démontre notre volonté commune de célébrer la diversité, de mettre en lumière l'apport des femmes et des communautés, en plus de bâtir un réseau de transport collectif qui reflète véritablement l'identité de Montréal », a mentionné Eric St-Pierre, député d'Honoré-Mercier.

« Le dévoilement des noms des cinq nouvelles stations marque une avancée concrète dans le prolongement de la ligne bleue, un projet porteur pour les citoyens de l'est de Montréal. En plus de renforcer l'accessibilité du réseau, ces stations célèbrent des communautés et des figures marquantes de notre histoire, inscrivant ainsi nos infrastructures de transport en commun au cœur de notre mémoire collective », souligne Ginette Sylvain, présidente du conseil d'administration de l'ARTM.

À propos du Bureau de Projet ligne bleue

Le Projet ligne bleue est un projet structurant pour le développement de l'Est de Montréal. Déployé sur une distance de 6 km, ce prolongement ajoutera cinq stations de métro à l'est de la station Saint-Michel jusqu'à l'arrondissement d'Anjou. Ce projet est réalisé avec la collaboration de cinq organismes responsables : le ministère des Transports et de la Mobilité durable, l'Autorité régionale de transport métropolitain, la Ville de Montréal, la Société québécoise des infrastructures et la Société de transport de Montréal.

Pour en savoir plus sur l'évolution du projet

Les personnes intéressées par l'avancement des travaux et les grands jalons peuvent s'abonner aux bulletins électroniques ou encore consulter ProjetLigneBleue.info pour retrouver toute information relative au projet.

Pour plus de détails, visitez la page web prévue à cet effet :

Toponymie | Société de transport de Montréal

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Source : Marikym Gaudreault, Directrice des communications, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif de Montréal, 438 925-0884, [email protected]; Renseignements : Direction des affaires publiques et du protocole, [email protected]