Les femmes entrepreneures ont du mal à obtenir du financement pour leur entreprise

MONTRÉAL, le 5 déc. 2023 /CNW/ - Selon un nouveau rapport de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI), les entreprises détenues par des femmes injectent quelque 150 milliards de dollars dans l'économie canadienne. Pourtant, le rapport révèle que les femmes continuent de se buter à des obstacles dans leur parcours entrepreneurial.

Le rapport, intitulé Donner aux femmes les moyens de réussir en affaires : observations et recommandations, est parrainé par la Banque Scotia et coïncide avec le 5e anniversaire de l'initiative Femmes de la Banque ScotiaMD visant à soutenir la réussite des entreprises détenues et dirigées par des femmes.

« Les femmes entrepreneures jouent un rôle essentiel dans notre économie : elles créent des emplois locaux, contribuent à l'augmentation du PIB et soutiennent nos communautés. Tous les entrepreneurs font face à des contraintes, mais les femmes rencontrent des défis particuliers lorsqu'elles veulent démarrer ou développer leur entreprise », souligne Laure-Anna Bomal, économiste à la FCEI.

Près de la moitié des femmes propriétaires (51 %) ont déclaré que l'obtention de financement pour leur entreprise constituait un défi important. De plus, 22 % des demandes de financement émanant d'entreprises détenues uniquement par des femmes ont été refusées d'emblée, alors que la moyenne est de 15 % pour l'ensemble des entreprises.

En ce qui concerne les programmes gouvernementaux, les femmes sont beaucoup plus nombreuses que les hommes (34 % et 30 % respectivement) à exprimer des difficultés à trouver des programmes de soutien gouvernementaux (45 %) ou à présenter une demande et être admissibles (38 %) à ces programmes.

Notons également que la plupart des programmes du gouvernement fédéral destinés aux femmes n'ont pas été utilisés par les femmes entrepreneures. Si 26 % ont déclaré avoir eu recours au Programme canadien d'adoption du numérique, d'autres programmes, comme le Fonds de prêts pour les femmes en entrepreneuriat et l'Initiative pour l'inclusion des femmes dans le secteur du capital de risque, ont été utilisés par au plus 3 % des femmes entrepreneures.

« Les institutions financières et les gouvernements devraient promouvoir davantage ces programmes et les rendre plus accessibles, surtout aux femmes entrepreneures qui n'ont pas le soutien financier d'un partenaire commercial ou d'un membre de la famille », ajoute Mme Bomal.

Afin d'aider les femmes à réussir leur carrière entrepreneuriale, la FCEI présente les recommandations suivantes :

Les gouvernements devraient accroître la sensibilisation aux programmes gouvernementaux adaptés aux femmes entrepreneures, simplifier le processus de demande pour les programmes gouvernementaux et/ou fournir davantage de soutien au cours du processus.

Les institutions financières devraient envisager de mettre en place des programmes complets de mentorat, analyser leurs processus d'approbation des prêts et consolider et regrouper les ressources afin de fournir un soutien précieux aux femmes entrepreneures.

Les femmes entrepreneures qui ont besoin d'aide pour réussir peuvent tirer le maximum des programmes comme l' initiative Femmes de la Banque ScotiaMD *. Celle-ci offre aux clientes qui s'identifient comme des femmes ou des personnes non binaires un accès impartial à des solutions financières, à des formations spécialisées ainsi qu'à du mentorat et des services-conseils axés sur les femmes.

La FCEI offre également de nombreuses ressources à ses membres, y compris des webinaires, des conseils spécialisés et une vaste gamme d'outils sur la gestion d'entreprise, le marketing et les stratégies de croissance. Pour en savoir plus, visitez fcei.ca .

* La participation à l'initiative Femmes de la Banque ScotiaMD ou à tout événement connexe ne constitue pas une offre de conseils ni un engagement de la Banque Scotia à offrir des produits ou services financiers.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire dans les Amériques. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 octobre 2023, l'effectif de la Banque Scotia comptait plus de 90 000 employés et ses actifs s'élevaient à environ 1 400 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter le http://www.banquescotia.com ou nous suivre sur X @Scotiabank.

À propos de l'initiative Femmes de la Banque ScotiaMD

L'initiative Femmes de la Banque ScotiaMD est un programme d'entreprise visant à accroître les perspectives économiques et professionnelles de nos clientes afin qu'elles réussissent à leur manière. Elle aide les femmes et les personnes non binaires à réaliser leurs ambitions professionnelles et à bâtir leur avenir financier en leur assurant un accès impartial à des solutions financières, à des formations spécialisées ainsi qu'à du mentorat et des services-conseils inclusifs et axés sur les femmes. Pour en savoir plus, visitez la page : https://www.scotiabank.com/women-initiative/ca/fr.html .

À propos de la FCEI

La FCEI (Fédération canadienne de l'entreprise indépendante) est le plus grand regroupement de PME au pays, comptant 97 000 membres dans tous les secteurs d'activité et toutes les régions. Elle vise à augmenter les chances de succès des PME en défendant leurs intérêts auprès des gouvernements, en leur fournissant des ressources personnalisées et en leur offrant des économies exclusives. Visitez fcei.ca pour en savoir plus.

