OTTAWA, ON, le 23 mai 2024 /CNW/ - Plongez dans l'univers des femmes artistes de guerre et explorez, à travers leurs œuvres, l'évolution de leurs voix au fil du temps. Sorties des rangs - Les femmes artistes et la guerre explore les différents points de vue sur la guerre et l'histoire militaire du Canada, façonnés par les expériences et les identités uniques de ces artistes.

La toute nouvelle exposition du Musée canadien de la guerre, Sorties des rangs, examine la guerre de manière fascinante et unique à travers le regard de 52 femmes artistes qui ont représenté l'expérience du Canada en matière de conflit armé. L'exposition présente plus de 70 œuvres créées sur une période de près de deux siècles et provenant principalement de la Collection Beaverbrook d'art militaire, considérée comme une des plus importantes collections d'art militaire au monde. Beaucoup d'œuvres ont été réalisées par des artistes de renom, telles que Molly Lamb Bobak, Paraskeva Clark, Daphne Odjig, Rosalie Favell et Gertrude Kearns, qui ont employé diverses techniques - peinture, dessin, sculpture, textile, photographie et film.

« Sorties des rangs offre un regard neuf et captivant sur l'histoire militaire de ce pays à travers les yeux des femmes, a déclaré James Whitham, directeur général du Musée canadien de la guerre. Traditionnellement, aucune place n'est accordée aux femmes dans les comptes rendus de guerres. En présentant cette exposition importante, c'est avec fierté que nous braquons les projecteurs sur les femmes artistes et leurs perspectives. »

L'exposition présente des scènes militaires, mais elle aborde aussi des sujets plus difficiles et parfois même inattendus. La destruction de la communauté béothuque est documentée par les dessins de l'artiste béothuque Shanawdithit. L'internement de personnes canadiennes-japonaises est remis en question dans les peintures de Lilian Yano Blakey. Dans un film expérimental de Joyce Wieland, des gerbilles jouent le rôle de conscrits réfractaires américains qui racontent leur évasion vers le Canada. Et un bataillon composé uniquement d'hommes noirs est commémoré par une courtepointe d'Ozell et George Borden. Il y a aussi des mines terrestres tricotées par Barb Hunt.

L'exposition, dont les œuvres couvrent une période allant du 19e siècle à aujourd'hui, est divisée en quatre zones chronologiques et thématiques, auxquelles s'ajoutent une introduction et une conclusion. Dans la dernière zone, il y a une seule œuvre, créée spécialement pour l'exposition. Réalisée par la toute première artiste en résidence du Musée de la guerre, Elise Lavallee Findlay, cette nouvelle œuvre fait le lien entre le passé, le présent et l'avenir de l'art militaire. Elle constitue également une réflexion sur l'art militaire et les artistes présentées dans l'exposition.

Des activités originales et stimulantes seront également proposées au public dans le cadre de l'exposition. La première activité, une causerie passionnante sur l'art et les conflits avec des artistes qui continuent de repousser les limites dans leur travail, aura lieu le vendredi 24 mai, à compter de 18 h. Pour connaitre tous les détails de cette activité ou avoir un aperçu de la programmation complète, consultez le site museedelaguerre.ca.

Sorties des rangs sera à l'affiche au Musée canadien de la guerre du 24 mai 2024 au 5 janvier 2025, dans la galerie Lieutenant-colonel-John-McCrae.

Le Musée canadien de la guerre est le musée national d'histoire militaire du Canada. Sa mission est de faire comprendre au grand public l'histoire militaire du Canada dans ses dimensions individuelles, nationales et internationales. Le travail du Musée canadien de la guerre est rendu possible en partie grâce au soutien financier du gouvernement du Canada.

Pour les demandes de renseignements des médias concernant Sorties des rangs, veuillez communiquer avec Stéphanie Verner.

Pour obtenir plus de renseignements, visitez le site museedelaguerre.ca. Suivez-nous sur X, Facebook ou Instagram .

Si vous souhaitez que votre nom soit retiré de notre liste de diffusion ou que cette information soit adressée à quelqu'un d'autre, veuillez nous envoyer un courriel.

SOURCE Musée canadien de la guerre

Renseignements: Stéphanie Verner, Agente principale des relations avec les médias et des communications, Téléphone : 819-776-7169, [email protected]; Avra Gibbs Lamey, Agente principale des relations avec les médias et des communications, Téléphone : 613-791-0910, [email protected]