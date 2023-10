GATINEAU, QC, le 12 oct. 2023 /CNW/ - La tarification de la pollution est non seulement un des meilleurs moyens de lutter contre les changements climatiques, mais elle remet également de l'argent dans les poches des familles par le versement de remises tous les trois mois.

À compter de demain, les Canadiens qui vivent au Nouveau-Brunswick recevront le premier versement de leur remise trimestrielle sur la tarification de la pollution, appelé le paiement de l'incitatif à agir pour le climat, par dépôt direct ou par chèque. Les paiements versés aux résidents du Nouveau-Brunswick s'élèvent à 184 dollars pour un adulte célibataire, à 276 dollars pour un couple et à 368 dollars pour une famille de quatre. Le paiement double qui sera versé aux ménages à compter de demain comprend les produits recueillis de juillet à septembre 2023 et ceux recueillis d'octobre à décembre 2023. Les résidents recevront un deuxième versement trimestriel de 184 dollars, pour une famille de quatre, en janvier 2024.

Tous les produits du système fédéral de tarification de la pollution sont retournés dans la province ou le territoire où ils ont été recueillis, et la majorité des ménages reçoivent plus d'argent dans le cadre de ces remises que ce qu'ils ont payé au titre du système. De plus, ce sont les ménages à revenus faibles et moyens qui profitent le plus de cette approche.

Les Canadiens qui vivent en Alberta, au Manitoba, à Terre-Neuve-et-Labrador, en Nouvelle-Écosse, en Ontario, à l'Île-du-Prince-Édouard et en Saskatchewan, soit dans les provinces où le système fédéral de tarification de la pollution s'applique, recevront également leur paiement trimestriel de l'automne ce vendredi, d'un montant de plusieurs centaines de dollars.

Le gouvernement du Canada prend également des mesures importantes pour aider la population du Canada atlantique et de l'ensemble du pays à composer avec les frais de chauffage domestique cet hiver. En aidant la population à se tourner vers des options comme les thermopompes électriques, en particulier les personnes qui utilisent le mazout de chauffage domestique dont le prix fluctue au gré des forces du marché mondial instable, nous permettons aux propriétaires de maison d'économiser des milliers de dollars sur leurs factures de chauffage au cours d'une année.

En investissant dans des programmes qui aident les Canadiens à économiser de l'argent sur leurs frais de chauffage mensuels et en remettant de l'argent dans les poches des familles grâce aux remises sur la tarification de la pollution, le gouvernement du Canada s'efforce de rendre la vie plus abordable, tout en luttant contre les changements climatiques.

Citations

« Notre système de tarification de la pollution vise à remettre de l'argent dans les poches de la population et à lutter contre les changements climatiques. Grâce aux remises sur la tarification de la pollution, la majorité des ménages reçoivent plus d'argent que ce qu'ils ont payé dans le cadre du système. Les familles du Nouveau-Brunswick, tout comme celles d'ailleurs au pays, peuvent s'attendre à recevoir une remise automnale de plusieurs centaines de dollars cette semaine. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« C'est une bonne nouvelle pour les Néo-Brunswickois, qui commenceront à recevoir des paiements de l'Incitatif à agir pour le climat tous les trois mois à compter de ce mois-ci. C'est l'une des nombreuses mesures prises par le gouvernement du Canada pour remettre plus d'argent dans les poches des Canadiens, tout en luttant contre les changements climatiques. »

- Jenica Atwin, députée de Fredericton

Faits en bref

Le gouvernement du Canada reverse tous les produits directs de la tarification de la pollution à la province ou le territoire d'où ils proviennent, ce qui contribue à l'abordabilité, sans atténuer l'incitation à moins polluer. Chaque fois qu'un consommateur ou une entreprise décide d'acheter un bien, ils sont incités financièrement à faire des choix plus écologiques, peu importe la façon dont les produits sont remis.

reverse tous les produits directs de la tarification de la pollution à la province ou le territoire d'où ils proviennent, ce qui contribue à l'abordabilité, sans atténuer l'incitation à moins polluer. Chaque fois qu'un consommateur ou une entreprise décide d'acheter un bien, ils sont incités financièrement à faire des choix plus écologiques, peu importe la façon dont les produits sont remis. Dans les provinces où le système fédéral de tarification de la pollution est actuellement appliqué, 90 p. 100 des produits de la tarification de la pollution sont remis directement aux ménages sous la forme de remises, et les 10 p. 100 restants sont utilisés pour soutenir les petites et moyennes entreprises, ainsi que les groupes autochtones.

Le Programme pour la conversion abordable du mazout à la thermopompe est une nouvelle mesure incitative lancée en 2023 afin d'aider les propriétaires au Canada à abandonner le chauffage au mazout au profit de méthodes plus écoénergétiques. En moyenne, les propriétaires qui passent du mazout à la thermopompe pour le chauffage de leur maison économisent entre 1 500 $ et 4 700 $ par an sur leurs factures d'énergie.

à abandonner le chauffage au mazout au profit de méthodes plus écoénergétiques. En moyenne, les propriétaires qui passent du mazout à la thermopompe pour le chauffage de leur maison économisent entre 1 500 $ et 4 700 $ par an sur leurs factures d'énergie. Depuis son lancement en 2021, l'Initiative canadienne pour des maisons plus vertes a versé plus de 375 millions de dollars en subventions pour aider plus de 93 600 Canadiens dans l'ensemble du pays à réaliser des projets de rénovation écoénergétique qui leur font économiser de l'argent, comme le remplacement de fenêtres et de portes, ou encore l'installation de nouveaux systèmes de chauffage ou de panneaux solaires.

Les pêcheurs et les agriculteurs sont exemptés du paiement de la redevance fédérale sur les combustibles pour l'essence et le diesel utilisés dans le cadre des activités de pêche et d'agriculture admissibles. Les produits issus de la redevance sur les combustibles provenant de l'utilisation du gaz naturel et du propane par les agriculteurs leur sont directement reversés sous la forme d'un crédit d'impôt remboursable.

