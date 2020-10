OTTAWA, ON, le 26 oct. 2020 /CNW/ - Au cours des derniers jours, plusieurs sites Internet, dont Blacklock's Reporter , The Post Millennial , Rebel Media et True North , ont affirmé que « CBC Television obtient une aide financière en raison de la COVID-19 » et que « les libéraux de Trudeau fournissent de l'aide financière à CBC Television pour la sortir de ses difficultés ». Ces affirmations se sont répandues dans les médias sociaux.

Ces déclarations sont erronées.

Ni CBC Television, ni CBC/Radio-Canada n'ont reçu de financement supplémentaire de la part du gouvernement.

Le Budget supplémentaire des dépenses (B) , déposé au Parlement la semaine dernière, indique plutôt le transfert à l'interne de 33,7 M$ du budget d'immobilisations actuel de CBC/Radio-Canada vers son budget d'exploitation actuel (p. 2-138). Comme le stipule clairement le Budget, il s'agit d'une « (r)éaffectation des ressources à lʼinterne pour faire face aux répercussions de la COVID-19 sur les recettes publicitaires et les dépenses d'exploitation ».

Le Budget fait également état d'un crédit de 36,7 M$ que CBC/Radio-Canada cherche à devancer de 2021-2022 à 2020-2021 afin de compenser les paiements versés pour les droits de diffusion des Jeux Olympiques de Tokyo maintenant reportés. Ces montants ne seront pas recouvrés jusqu'à la tenue des Olympiques l'été prochain et sont décrits de la façon suivante dans le budget supplémentaire : « Fonds pour les droits de diffusion des Jeux olympiques de Tokyo ». Par conséquent, les crédits accordés à CBC/Radio-Canada pour la période 2021-2022 seront réduits de 36,7 M$.

Ni l'un ni l'autre de ces transferts ne constituent du financement supplémentaire.

Tout au long de cette crise, CBC/Radio-Canada continue de présenter une programmation essentielle à tous les Canadiens à la télévision, à la radio et sur les plateformes numériques. Elle a redémarré sa programmation d'émissions canadiennes en dépit de coûts plus élevés qu'impose la pandémie. Elle a ainsi offert un soutien indispensable aux producteurs indépendants et aux milliers de Canadiens qui travaillent dans le secteur de la production. De plus, la Société absorbe des coûts importants pour protéger la santé de ses employés pendant qu'ils poursuivent leur travail fondamental. Tous ces changements ont été financés au moyen d'une réaffectation des ressources existantes. CBC/Radio-Canada n'a pas reçu de financement supplémentaire depuis le début de la pandémie.

Il faut se rappeler qu'à 34 $ par Canadien par an, non seulement CBC/Radio-Canada offre un rapport qualité-prix exceptionnel, mais elle demeure l'un des diffuseurs publics les moins bien financés au monde1.

Il est malheureux que de l'information erronée soit utilisée pour critiquer la radiodiffusion publique en général et CBC Television en particulier. CBC/Radio-Canada a demandé à ce que ces articles soient corrigés.

[1] En 16e place dans l'échantillon des 18 grands pays occidentaux étudiés pour ce qui est du financement public accordé à la radiodiffusion publique. Comparaison du financement public de la radiodiffusion publique à l'échelle internationale (Nordicity, mai 2018).

