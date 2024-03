OTTAWA, ON, le 12 mars 2024 /CNW/ - Propriétaires de petites entreprises et travailleurs indépendants, saviez-vous que l'Agence du revenu du Canada a des agents de liaison qui offrent leurs services gratuitement pour vous aider à comprendre vos obligations fiscales? Une rencontre avec un agent de liaison est entièrement confidentielle : tous les renseignements que vous déciderez de fournir pendant une rencontre ne seront pas communiqués à d'autres secteurs de l'Agence ou à quiconque.

Jetez un coup d'œil aux faits suivants

Depuis 2014, plus de 94 000 petites entreprises ont bénéficié du service des agents de liaison de l'Agence

Presque tous les contribuables ayant participé à un sondage après avoir eu recours au service anonyme ont confirmé que le service des agents de liaison leur avait permis de mieux comprendre leurs obligations fiscales et que l'agent qu'ils ont rencontré avait répondu à toutes leurs questions d'ordre fiscal

Des agents de liaison de l'Agence partout au Canada sont prêts à vous aider!

Voyez ce que les agents de liaison peuvent faire pour vous

Il existe deux façons pour les entreprises ou les travailleurs indépendants de bénéficier du service des agents de liaison :

Ils peuvent demander une visite personnalisée (le service est offert en personne, par téléphone ou en ligne au moyen de Microsoft Teams) Ils peuvent organiser des séminaires en personne ou des webinaires en ligne pour les associations ou les groupes

Lors d'une visite personnalisée ou d'un webinaire, l'agent de liaison :

vous aidera à comprendre vos obligations fiscales et vous renseignera sur les déductions possibles pour les entreprises

expliquera les concepts généraux et les pratiques exemplaires de la tenue de livres

expliquera comment éviter les erreurs fiscales courantes

vous donnera un aperçu des outils en ligne et des services électroniques utiles offerts par l'Agence

répondra à vos questions d'ordre fiscal et à vos préoccupations

vous montrera comment utiliser les données sur la performance financière pour comparer vos revenus et vos dépenses d'entreprise avec d'autres dans la même industrie

Si vous optez pour une visite personnalisée, l'agent de liaison fera des recommandations sur la manière d'améliorer votre système de tenue de livres et des suggestions sur vos registres comptables.

Webinaires sur la taxe sur les logements sous-utilisés pour les groupes et les associations

Le service des agents de liaison offre aux groupes ou aux associations des webinaires éducatifs gratuits sur la taxe sur les logements sous-utilisés pour aider les propriétaires à obtenir les renseignements dont ils ont besoin. Entrée en vigueur le 1er janvier 2022, la taxe sur les logements sous-utilisés est une taxe annuelle fédérale de 1 % applicable à la propriété d'un logement vacant ou sous-utilisé au Canada. Au cours d'un webinaire sur la taxe sur les logements sous-utilisés, un agent de liaison :

donnera un aperçu sur la taxe sur les logements sous-utilisés

expliquera qui doit produire une déclaration et payer la taxe

discutera des exemptions disponibles de la taxe

montrera comment calculer la taxe sur les logements sous-utilisés et produire la déclaration

répondra à des questions générales au sujet de la taxe sur les logements sous-utilisés

Comment obtenir plus de renseignements et organiser une rencontre avec un agent de liaison

Consultez la page Service d'agents de liaison - Aide fiscale gratuite pour les propriétaires de petites entreprises et les travailleurs indépendants dès aujourd'hui pour en savoir plus sur les services offerts par les agents de liaison et pour soumettre une demande de visite personnalisée ou vous inscrire à un séminaire ou à un webinaire de groupe!

