Les États infranationaux en action - Signature d'une entente entre le gouvernement du Québec et l'Organisation des Nations unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO)

MONTRÉAL, le 14 déc. 2022 /CNW Telbec/ - La ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine, Martine Biron, ainsi que la directrice générale adjointe de la FAO, Maria Helena Semedo, sont fières de concrétiser un partenariat entre le Québec et la FAO en signant une entente pour un projet de coopération climatique internationale.

Le projet Accélérer l'adaptation de l'agriculture et de la sécurité alimentaire aux changements climatiques (SAGA) vise l'augmentation de la résilience des secteurs agricoles face aux changements climatiques en Côte d'Ivoire, en Haïti et au Sénégal, trois pays francophones vulnérables. Mis en œuvre et coordonné par la FAO, il mettra à contribution l'expertise d'organisations québécoises, ainsi que celle de leurs homologues ivoiriennes, haïtiennes et sénégalaises, en plus d'autres organisations internationales.

La contribution financière du Québec à SAGA de 6,6 M$ a été annoncée lors de la COP-27 à Charm el-Cheikh, en Égypte, le 14 novembre dernier, par le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, Benoit Charette.

Citations :

« Depuis la fondation de la FAO à Québec en 1945, le Québec entretient des liens privilégiés avec les trois pays francophones que sont la Côte d'Ivoire, Haïti et le Sénégal. Par cette signature d'entente, le Québec renouvelle son engagement envers la sécurité alimentaire et confirme son leadership en fait de solidarité internationale. Ce partenariat est novateur sur la scène internationale et permet de démontrer, encore une fois, la contribution considérable des États infranationaux en matière de solidarité internationale. »

Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie, et ministre responsable de la Condition féminine

« La FAO se félicite du renforcement du partenariat avec le Québec à travers cette nouvelle phase de projet innovant visant à appuyer trois pays francophones à transformer leurs secteurs agricoles afin de mieux faire face aux contraintes climatiques tout en contribuant à la conservation de la biodiversité. Alors qu'un nouveau Cadre mondial pour la biodiversité est sur le point d'être adopté à Montréal, ce projet contribuera à aider les pays à relier les engagements internationaux sur le climat et la biodiversité aux réalités quotidiennes des agriculteurs. »

Maria Helena Semedo, Directrice générale adjointe de l'Organisation des Nations Unies pour l'Agriculture et l'Alimentation.

Faits saillants :

La FAO est l'agence des Nations unies qui dirige l'effort international pour éradiquer la faim. Son objectif est d'atteindre la sécurité alimentaire pour tous en garantissant un accès régulier à une alimentation suffisante et de bonne qualité.

SAGA est la 2 e phase d'un projet réalisé en collaboration avec la FAO, qui a notamment permis à plus de 1 600 productrices et producteurs d'améliorer leur productivité agricole.

phase d'un projet réalisé en collaboration avec la FAO, qui a notamment permis à plus de 1 600 productrices et producteurs d'améliorer leur productivité agricole. Les activités prévues par le projet permettront de répondre aux besoins spécifiques exprimés par les pays visés. Elles mettront l'accent sur la valorisation des connaissances traditionnelles, sur l'autonomisation des femmes, sur l'inclusion des jeunes ruraux et sur la promotion de bonnes pratiques basées sur la nature qui protègent la biodiversité et valorisent les services écosystémiques.

Rappelons que l'accord de Paris demande une hausse du financement en faveur des pays en développement afin de les soutenir dans leurs efforts de réduction d'émissions de gaz à effet de serre et d'adaptation aux conséquences des changements climatiques.

