Les établissements privés conventionnés : un service public essentiel pour nos personnes vulnérables

MONTRÉAL, le 18 sept. 2019 /CNW Telbec/ - L'Association des établissements privés conventionnés (AEPC) interrompait hier sa tournée médiatique de sensibilisation à son modèle d'hébergement et de soins de longue durée afin de prendre part à la commission parlementaire sur le projet de loi no 33, Loi modifiant le Code du travail concernant le maintien des services essentiels dans les services publics et dans les secteurs public et parapublic. Par cette invitation à participer aux travaux parlementaires sur cette question importante, l'Assemblée nationale du Québec confirmait le statut public des services offerts par les établissements privés conventionnés.

« Notre invitation aux consultations particulières sur le projet de loi no 33 constitue la plus belle preuve que les services offerts par les membres de l'AEPC sont des services publics. Nous avons d'ailleurs eu la chance hier de défendre l'aspect essentiel du service public offert par nos membres. Nous sommes satisfaits de constater que les parlementaires reconnaissent notre appartenance au grand réseau public de la santé et des services sociaux, car c'est une fierté pour nous d'en faire partie et d'être capables d'offrir des services de grande qualité. Maintenant que notre statut public est établi sans équivoque, nous demandons le soutien de tous les parlementaires afin que les établissements privés conventionnés soient reconnus à titre de partenaires pouvant permettre au Québec de réussir ses plus grands projets, notamment les Maisons des aînés promises par le gouvernement Legault », déclare Annick Lavoie, directrice générale de l'AEPC.

Lors de son passage en commission parlementaire, l'AEPC a eu l'occasion de défendre sa vision des services offerts en matière d'hébergement de longue durée au Québec dans le cadre des travaux sur le projet de loi no 33 qui vise à déterminer les services essentiels devant être maintenus lors de conflits de travail dans les secteurs public et parapublic. Bien que l'AEPC comprenne et respecte le droit de grève des salariés et de leurs associations, elle ne peut accepter que ce droit s'exerce au détriment de personnes vulnérables qui ne peuvent se défendre ni chercher ailleurs les services dont elles dépendent quotidiennement. Rappelant qu'il s'agit de services de base, essentiels à l'intégrité physique et psychologique des résidents. En effet, les centres d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) accueillent une clientèle particulièrement à risque, vulnérable, atteinte des incapacités les plus graves, à mobilité réduite et nécessitant des soins et des services intensifs, continus et de longue durée. L'AEPC est d'avis que ces établissements, de par la nature de leur clientèle et des services qui y sont dispensés, devraient être traités au même titre que les soins intensifs et les urgences, et ce, de manière à ce que le fonctionnement normal des unités de soins dans les CHSLD soit maintenu dans le contexte d'une grève ou d'un conflit de travail.

À propos

L'Association des établissements privés conventionnés (AEPC) regroupe 30 propriétaires-gestionnaires qui dirigent 59 installations (57 CHSLD et 2 centres de réadaptation, incluant une unité de soins palliatifs) offrant un milieu de vie, un milieu de soins et un milieu de fin de vie de qualité supérieure à une clientèle en grande perte d'autonomie. Démontrant leur expertise en soins et services depuis plus de 60 ans, les établissements privés conventionnés de son réseau répondent collectivement aux besoins quotidiens de près de 7 000 résidents.

SOURCE Association des établissements privés conventionnés (AEPC)

Renseignements: Magdalane Vanasse-Corbeil, 450 578-7212, medias@lorangebleue.biz

Related Links

http://www.aepc.qc.ca/