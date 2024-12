OTTAWA, ON, le 19 déc. 2024 /CNW/ - En cette fin d'année, les Canadiennes et les Canadiens constateront que l'année 2024 est en voie d'être l'année la plus chaude jamais enregistrée, en plus d'avoir été marquée par des phénomènes météorologiques extrêmes records qui font augmenter une panoplie de coûts, de la facture d'épicerie aux primes d'assurance. Notre plan climatique exhaustif change la donne dans la lutte contre les changements climatiques, tout en permettant au Canada de profiter d'une économie plus forte et plus verte, nous mettant à l'abri de l'augmentation des coûts, et protégeant notre santé et notre sécurité pour les années et les décennies à venir.

Pour la première fois de l'histoire du pays, le gouvernement du Canada a publié un résumé préliminaire des estimations des émissions de gaz à effet de serre du Canada tirées du rapport d'inventaire national avant sa publication complète au printemps 2025. Ce rapport, annoncé par le ministre de l'Environnement et du Changement climatique, l'honorable Steven Guilbeault, révèle que les émissions des secteurs d'activités économiques du Canada ont diminué entre 2022 et 2023 pour s'établir à 694 mégatonnes, en baisse de 6 mégatonnes. Cette diminution équivaut au retrait de plus de 1,8 million de voitures de la circulation pendant un an. Les émissions du Canada ont maintenant atteint leur plus bas niveau en 27 ans, sans compter les années de pandémie, et sont nettement inférieures aux niveaux d'avant la pandémie.

Selon les estimations de 2015, les émissions du Canada devaient augmenter de 9 % jusqu'en 2030 par rapport aux niveaux de 2005. Les données d'aujourd'hui confirment que le Canada réussit maintenant à infléchir la courbe des émissions. Grâce aux efforts des Canadiennes et des Canadiens, notre économie continue de croître, pendant que nous réduisons la pollution.

Voici quelques faits saillants tirés des données préliminaires :

Entre 2005 et 2023, l'intensité des émissions de l'économie canadienne a été réduite de 34 %.

2023, l'intensité des émissions de l'économie canadienne a été réduite de 34 %. Depuis 2005, les émissions du secteur de l'électricité ont diminué de 67 mégatonnes (soit une réduction de 58 %) en raison de l'élimination progressive des centrales au charbon produisant de l'électricité.

En 2025, notre action en faveur du climat consistera notamment à parachever les mesures relatives à la réduction de la pollution dans le secteur du pétrolier et gazier, un secteur qui a un rôle essentiel à jouer dans l'atteinte des objectifs climatiques du pays. Nous parachèverons également les crédits d'impôt à l'investissement, qui attireront des investissements dans des technologies permettant de réduire les émissions et de créer de nouveaux emplois bien rémunérés pour la classe moyenne.

Nous nous dirigeons vers un avenir à faibles émissions. Mais il reste encore du travail à faire. L'édification d'une économie propre n'est pas une mince affaire : elle nécessite la prise de mesures concrètes et une conviction commune qu'il est possible de créer une économie forte et un environnement sain pour le bien de tout le monde.

Citations

« Les données d'aujourd'hui confirment ce que nous disons : notre plan fonctionne. Grâce aux efforts des Canadiennes et des Canadiens de toutes les régions du pays, nous réussissons à réduire notre pollution, qui a atteint son plus bas niveau en plus de 27 ans (sans compter les années de pandémie), alors que notre économie est en croissance. Nous le faisons en appuyant les industries qui créent des emplois pour la population, ainsi qu'en prenant des mesures qui réduisent le coût de la vie au quotidien. Ce mois-ci, nous avons réalisé d'importants progrès, avec la publication de la stratégie nationale du Canada en matière d'électricité. En ce qui concerne l'année à venir, une des priorités sera de mettre la dernière main au plafonnement de la pollution par les gaz à effet de serre produite par le secteur pétrolier et gazier afin de bâtir un monde meilleur pour nos enfants et nos petits-enfants. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

Faits en bref

Les estimations des émissions des secteurs d'activités économiques pour 2023 ne comprennent pas la contribution comptable du secteur de l'affectation des terres, changements d'affectation des terres et foresterie (ATCATF), qui ne sera achevée qu'en 2025 et qui devrait être d'environ 40 mégatonnes de réductions supplémentaires. En tenant compte de la contribution comptable du secteur de l'ATCATF, on estime que les émissions du Canada pour 2023 s'établiront à environ 14 % sous les niveaux de 2005, estimation qui sera confirmée lorsque les données seront disponibles l'an prochain.

Liens connexes

Page X d'Environnement et Changement climatique Canada

Page Facebook d'Environnement et Changement climatique Canada

Page Facebook sur l'environnement et les ressources naturelles au Canada

Page LinkedIn d'Environnement et Changement climatique Canada

Page Instagram d'Environnement et Changement climatique Canada

SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

Personnes-ressources: Hermine Landry, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, 873-455-3714, [email protected]; Relations avec les médias, Environnement et Changement climatique Canada, 819-938-3338 ou 1-844-836-7799 (sans frais), [email protected]