GATINEAU, QC, le 3 mars 2025 /CNW/ - Les escroqueries par télémarketing existent depuis longtemps, mais elles sont de plus en plus difficiles à repérer. Imaginez : une entreprise digne de confiance vous appelle pour vous proposer un meilleur plan. L'offre est intéressante et vous l'acceptez.

Méfiez-vous : les fraudeurs peuvent se faire passer pour des représentants de n'importe quelle entreprise connue et proposer des offres convaincantes pour vous inciter à révéler vos renseignements personnels. Leur objectif est de voler votre identité, votre argent ou, pire encore, les deux. Cette usurpation d'identité est très convaincante et même les personnes les plus averties ne sont pas à l'abri.

Les fraudeurs s'expriment de manière professionnelle et peuvent falsifier le numéro de téléphone d'une entreprise en utilisant des technologies avancées. Ils vous incitent souvent à agir rapidement, en espérant que vous céderez par crainte de rater une « offre spéciale ».

Sachez repérer les signes d'une fraude

Des techniques de vente sous pression vous incitant à agir rapidement.

Des offres qui semblent trop belles pour être vraies.

Des appels provenant de numéros inconnus ou suspects.

Des demandes de renseignements personnels, tels que des numéros de compte, des mots de passe ou des NIP.

Protégez-vous

Si vous recevez un appel supposément de votre fournisseur, raccrochez et rappelez en utilisant le numéro officiel figurant sur son site Web.

Examinez les offres qui vous semblent trop généreuses.

Vérifiez régulièrement votre compte bancaire pour repérer des modifications ou des transactions non autorisées.

Ne communiquez jamais votre mot de passe, votre nom d'utilisateur ou d'autres renseignements personnels par téléphone.

N'oubliez pas que votre fournisseur ne vous demandera jamais de renseignements sensibles au sujet de votre compte, comme votre mot de passe ou votre NIP, au cours d'un appel.

Si vous avez des informations au sujet d'une escroquerie par télémarketing trompeur, signalez-la au Bureau de la concurrence ou au Centre antifraude du Canada.

