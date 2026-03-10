Un nouveau sondage montre que les tentatives de fraude sont de plus en plus liées aux pressions économiques qui font les grands titres quotidiens, des tarifs jusqu'à l'inflation.

TORONTO, le 10 mars 2026 /CNW/ - Les escroqueries reflètent de plus en plus la vie réelle - et les Canadiens en ressentent l'impact. Les nouveaux résultats d'un sondage mené par Interac Corp. (Interac) révèlent que près de huit Canadiens sur dix (79 %) croient que l'intelligence artificielle (IA) permet aux fraudeurs de créer des escroqueries très convaincantes plus rapidement que jamais, en capitalisant sur les nouvelles de dernière heure et les événements actuels, rendant plus difficile de distinguer les messages légitimes de la fraude.

Ce changement est plus visible lorsque les Canadiens traversent des moments d'incertitude, où l'urgence et les changements inconnus semblent déjà plausibles. Au cours des six derniers mois, près de six Canadiens sur dix (58 %) déclarent avoir été victimes d'une escroquerie liée aux tarifs, y compris des messages concernant des colis retenus ou retardés, des frais de douane ou d'importation, ou des appels d'imposteurs se faisant passer pour les douanes. Plus de la moitié des Canadiens (58 %) croient que les escrocs exploitent activement l'incertitude entourant les règles commerciales entre le Canada et les États-Unis.

Parallèlement, un quart des Canadiens (24 %) ont constaté une augmentation des tentatives d'escroquerie au cours de la même période, faisant référence à l'augmentation des pressions sur le coût de la vie, y compris des avis de factures impayées, des menaces de coupure de services publics et des offres d'aide gouvernementale. Ensemble, ces résultats indiquent un changement clair - la fraude n'interrompt plus seulement la vie quotidienne, elle la reflète.

« Notre dernier sondage Interac reflète ce que nous constatons sur le terrain : les fraudeurs agissent plus vite et suivent le cycle de l'actualité pour faire en sorte que les escroqueries par hameçonnage, l'usurpation d'identité et les escroqueries à l'investissement semblent légitimes », a déclaré Mark Hines, chef de produit, Fraude, chez Interac. « À mesure que ces escroqueries deviennent plus difficiles à repérer, bon nombre des signes avant-coureurs sur lesquels les Canadiens comptaient auparavant sont moins clairs, ce qui érode la confiance dans les interactions numériques quotidiennes. »

À mesure que les escroqueries deviennent plus réalistes et réactives aux événements actuels, de plus en plus facilitées par l'IA, les indices de longue date qui aidaient autrefois les Canadiens à repérer la fraude deviennent moins fiables. Deux tiers des Canadiens (66 %) affirment que les signes avant-coureurs traditionnels tels que les fautes d'orthographe ou une mauvaise mise en forme ne sont plus des indicateurs fiables de fraude. L'impact se manifeste dans les interactions quotidiennes : plus de la moitié des Canadiens (53 %) déclarent avoir douté de messages légitimes provenant d'organisations de confiance, y compris les fournisseurs de télécommunications et les institutions financières, parce que les tentatives d'escroquerie sont devenues si convaincantes.

Les Canadiens réagissent en modifiant activement leur comportement. Près de la moitié sont plus prudents concernant les offres spéciales (48 %) et évitent les détaillants inconnus (47 %). Près d'un quart (23 %) déclarent avoir réduit leurs achats transfrontaliers en raison de préoccupations concernant la fraude. Un tiers (33 %) privilégient les sites Web canadiens aux sites internationaux - ce qui témoigne d'une prise de décision quotidienne plus prudente et d'un changement dans la manière dont les Canadiens placent leur confiance. Pourtant, même avec une vigilance accrue, moins d'un tiers (31 %) estiment que leurs pratiques actuelles de prévention de la fraude sont suffisantes. S'ils étaient compromis, près des deux tiers des Canadiens (63 %) regretteraient de ne pas en avoir fait davantage pour se protéger.

« Notre recherche met en lumière le coût émotionnel de naviguer dans un paysage de la fraude qui reflète de plus en plus la vie réelle. Bien que la fraude interfère de plus en plus avec les décisions quotidiennes, la résolution de ce problème nécessite une action coordonnée à travers l'écosystème. Interac s'efforce de protéger la sécurité financière des Canadiens en collaborant avec des partenaires institutionnels financiers pour renforcer les mesures de prévention de la fraude, en s'appuyant sur notre vision unique et à l'échelle du système de la fraude à travers les paiements basés sur les comptes », a ajouté Hines.

Pour en savoir plus sur le travail qu'Interac accomplit pour aider à protéger les Canadiens contre la fraude, visitez www.interac.ca/fr/paiements/personnelles/protegez-vos-paiements-personnels/.

Interac a mandaté Burson pour sonder 1 500 résidents adultes à travers le Canada entre le 17 et le 20 février 2026.

Interac permet à la population canadienne d'effectuer des transactions numériques en toute confiance en offrant des services de paiement et d'échange de valeurs.

