Les équipes masculine et féminine concourront à Santiago, au Chili, du 17 au 26 novembre

OTTAWA, ON, le 23 oct. 2023 /CNW/ - Douze joueurs de goalball ont été nommés en vue de représenter le Canada aux Jeux parapanaméricains de Santiago 2023, ont annoncé, lundi, le Comité paralympique canadien et l'Association canadienne des sports pour aveugles.

Équipe parapanaméricaine canadienne de Santiago 2023 -- GOALBALL -- ÉQUIPE FÉMININE

Douze joueurs de goalball ont été nommés en vue de représenter le Canada aux Jeux parapanaméricains de Santiago 2023, y compris (G à D): Amy Burk, Blair Nesbitt, Maryam Salehizadeh, Ahmad Zeividavi, Meghan Mahon et Emma Reinke. (Groupe CNW/Canadian Paralympic Committee (Sponsorships))

Équipe parapanaméricaine canadienne de Santiago 2023--GOALBALL--ÉQUIPE MASCULINE

Les six membres de l'équipe féminine avaient pris part aux Jeux paralympiques de Tokyo 2020 et aux championnats du monde de 2022. À Tokyo, l'équipe n'avait pas dépassé la phase de groupe, mais un an plus tard, elle a terminé quatrième aux mondiaux de 2022.

Cet été, les femmes ont également pris la quatrième place aux Jeux mondiaux de la Fédération internationale des sports pour personnes aveugles (IBSA). Elles occupent actuellement le numéro 7 du classement mondial et le troisième rang du classement des Amériques.

« C'est pour moi une joie et un honneur d'avoir l'opportunité de faire partie d'Équipe Canada à Santiago », indique Whitney Bogart, triple Paralympienne. « Notre objectif est d'être la meilleure équipe des Amériques. En terminant au sommet, nous atteindrons également notre objectif de qualification pour Paris. »

« Ici au Canada, je suis une immigrante. Le Canada m'a donné une vie plus paisible, mais aussi une vie meilleure, à tous égards », affirme Maryam Salehizadeh, qui a fait ses débuts en tant que représentante du Canada aux Jeux parapanaméricains de Lima 2019. « Mon objectif au Chili est de continuer à m'efforcer d'être la meilleure athlète possible et d'aider mon équipe à se qualifier pour les Jeux paralympiques de Paris 2024. Je sens que c'est la meilleure façon pour moi de redonner tout ce que j'ai reçu du Canada. »

Classés numéro 15 au monde et numéro 3 des Amériques, les Canadiens ont terminé au 13e rang aux championnats du monde de 2022. L'équipe ne s'est pas qualifiée pour les Jeux paralympiques depuis ceux de Rio 2016, où elle avait terminé à la huitième place.

Trois membres de la formation masculine sont des Paralympiens (Blair Nesbitt, Doug Ripley et Ahmad Zeividavi), et quatre membres étaient de l'équipe qui a concouru au mondiaux de 2022. Brice Parker, Aaron Prevost et Mason Smith feront quant à eux leurs débuts à de Grands Jeux multisports.

« Représenter Équipe Canada, l'unifolié et toutes les personnes qui ont appuyé mes coéquipiers et moi-même dans notre parcours vers la qualification pour les Jeux paralympiques signifie beaucoup pour moi », indique Blair Nesbitt, Paralympien des Jeux de Rio 2016. « Je veux vraiment montrer que tout ce soutien et tout ce travail acharné ont porté des fruits en atteignant le plus haut niveau du sport et en inspirant la génération future. »

« C'est un honneur et un privilège de représenter mon pays à Santiago », affirme Brice Parker. « Cette opportunité me permet de me rapprocher de mon rêve de participer aux Paralympiques. Notre équipe a confiance dans sa capacité à atteindre son objectif ultime, la qualification pour les Jeux paralympiques de Paris 2024. »

Les deux équipes ont été médaillées de bronze aux Jeux parapanaméricains à Lima, il y a quatre ans.

Le tournoi de goalball se déroulera du 18 au 24 novembre à Santiago, et les équipes victorieuses des tournois féminin et masculin obtiendront leur billet pour les Jeux paralympiques de Paris 2024 l'été prochain. Huit pays seront de la compétition de goalball aux Jeux paralympiques.

« Félicitations aux 12 joueurs de goalball qui ont été nommés pour les Jeux parapanaméricains », déclare Karolina Wisniewska, co-chef de mission de l'Équipe parapanaméricaine canadienne de Santiago 2023. « C'était palpitant de voir l'équipe féminine se rapprocher du podium aux événements internationaux d'envergure auxquels elle a pris part récemment, et ce sera formidable de voir ses progrès à Santiago. Je sais que les équipes féminine et masculine travaillent avec beaucoup d'acharnement en vue de se préparer pour les Jeux, et je me réjouis déjà à l'idée de les appuyer à Santiago. »

« Je suis impatient d'encourager les équipes canadiennes féminine et masculine de goalball à Santiago », ajoute Josh Vander Vies, co-chef de mission. « Ces Jeux sont un événement important du le calendrier de goalball et dans le parcours vers Paris, et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour les soutenir afin de leur permettre d'atteindre leurs objectifs à Santiago. »

Les Jeux parapanaméricains de Santiago 2023 se dérouleront du 17 au 26 novembre 2023 à Santiago, au Chili. Le Canada devrait y envoyer une équipe d'environ 140 athlètes.

Avant la nomination officielle à l'Équipe parapanaméricaine canadienne, toutes les candidatures doivent être approuvées par le Comité paralympique canadien.

La liste actuelle des athlètes nommés dans l'équipe est affichée ICI. La liste définitive sera communiquée avant le début des Jeux.

