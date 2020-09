Le Programme d'ESC ─ une composante du Programme de recherche et de sauvetage de la Garde côtière ─ emploie des étudiants de niveau postsecondaire pour fournir un service supplémentaire de recherche et de sauvetage maritime pendant la saison estivale très intense. Les stations de sauvetage de la Garde côtière sur les Grands Lacs et la baie Georgienne sont dotées de personnel de la Garde côtière, et resteront en service jusqu'en novembre/décembre, si les conditions météorologiques le permettent.

Les urgences maritimes peuvent être transmises au Centre conjoint de coordination des opérations de sauvetage de Trenton 24 heures sur 24, 365 jours par an, au 1-800-267-7270; à un centre de services de communication et de trafic maritimes de la Garde côtière canadienne par radio VHF (canal 16); ou, en composant *16 sur un téléphone portable. Pour plus d'information sur les services de recherche et sauvetage de la Garde côtière canadienne, veuillez consulter le site : https://www.ccg-gcc.gc.ca/search-rescue-recherche-sauvetage/index-fra.html

Pour obtenir plus d'information sur le Programme d'embarcations de sauvetage côtier, veuillez consulter le site : http://www.ccg-gcc.gc.ca/search-rescue-recherche-sauvetage/irb-esc/index-fra.html.

