SARNIA, ON, le 29 août 2025 /CNW/ - Les stations d'embarcations de sauvetage côtier de la Garde côtière canadienne en Ontario mettent fin à leur service saisonnier de recherche et de sauvetage maritime, et les stations suivantes fermeront le 3 septembre 2025 :

Britt sur l'île Gereaux (baie Georgienne)

l'île Brébeuf (baie Georgienne)

l'île Hill (fleuve Saint-Laurent )

) Corunna (rivière Sainte-Claire )

(rivière ) Mitchell's Bay (lac Sainte-Claire )

) Long Point (lac Érié)

Les stations d’embarcations de sauvetage côtier de la Garde côtière canadienne à Ontario sont fermées pour la saison 2025. (Groupe CNW/Garde côtière canadienne)

Les stations d'ESC de la Garde côtière canadienne dans l'ensemble de l'Ontario sont dotées de personnel de la Garde côtière et resteront en service jusqu'à la fin novembre.

Le public peut signaler un incident 24 heures sur 24, 365 jours par année, en appelant la ligne d'urgence régionale. Les urgences maritimes peuvent également être signalées au Centre conjoint de coordination des opérations de sauvetage situé à Trenton au 1-800-267-7270 ou à un Centre des services de communications et de trafic maritimes de la Garde côtière canadienne par radio VHF (canal 16).

Le programme des stations d'embarcations emploie et forme des étudiants de niveau postsecondaire partout au Canada afin d'offrir des services supplémentaires de recherche et de sauvetage maritimes pendant la saison estivale intense en activités.

Veuillez consulter le site Web de la Garde côtière canadienne pour obtenir de plus amples renseignements sur ses services de recherche et sauvetage, et sur le Service d'embarcations de sauvetage côtier.

SOURCE Garde côtière canadienne

Personnes-ressources : Relations avec les médias, Pêches et Océans Canada, Garde côtière canadienne, Région du Centre, 204-984-4715, [email protected]