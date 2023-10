Syntax prévoit l'acquisition de Solutions Beyond Technologies en vue de créer une équipe internationale de plus de 2 800 personnes

Expansion des capacités sectorielles, de l'expertise SAP et des services professionnels de Syntax

MONTRÉAL, 3 octobre 2023 /CNW/ - Syntax Systems , un chef de file mondial des solutions et services technologiques d'implantation et de gestion d'applications infonuagiques, a annoncé aujourd'hui son intention d'acquérir l'entreprise montréalaise Solutions Beyond Technologies et ses filiales. Beyond est une firme de services professionnels spécialisée dans l'intégration de solutions SAP® (NYSE : SAP) et l'optimisation de la performance d'affaires, exerçant ses activités au Canada, aux États-Unis, en France, au Maroc et en Afrique du Sud. L'union de Syntax et Beyond créera une équipe de plus de 2 800 experts au service de plus de 900 clients dans le marché des moyennes et grandes entreprises à l'échelle internationale, avec 26 sites d'activité situés dans les Amériques, en Europe, en Afrique et en Asie.

« Solutions Beyond Technologies jouit d'une réputation inégalée pour l'excellence de ses services professionnels et la maîtrise de l'écosystème SAP », a déclaré Christian Primeau, PDG mondial de Syntax. « Beyond possède une culture entrepreneuriale qui attire les meilleurs experts en technologie, passionnés par ce qu'ils font et dévoués à fournir des résultats exceptionnels pour leurs clients. La compatibilité culturelle est au cœur de toutes les acquisitions de Syntax. Nous sommes emballés que Syntax et Beyond partagent cette mentalité axée sur les gens et les clients, et nous sommes ravis de réunir le talent et l'énergie de ces équipes pour servir nos clients », a déclaré M. Primeau.

Syntax et Solutions Beyond Technologies mettent toutes deux un accent particulier sur la spécialisation sectorielle pour les entreprises de taille moyenne en croissance. Les deux sociétés offrent des solutions complémentaires axées sur les industries pour la fabrication et les ressources naturelles, renforçant ainsi leurs capacités dans ces secteurs. Le portefeuille combiné comprendra également des offres spécialisées pour les industries de la construction, du commerce de détail, des produits de consommation, des sciences de la vie et du secteur public.

« Syntax fournit des solutions et des services technologiques complets depuis 50 ans. Le portefeuille d'applications d'entreprise, de plateformes infonuagiques, de pratiques technologiques et de spécialisation d'industrie est le complément idéal à l'expertise de Beyond en matière d'intégration de solutions SAP et de transformation d'entreprises », a déclaré Luc Dubois, associé et chef de la direction de Solutions Beyond Technologies. « Nous sommes ravis de nous joindre à l'équipe de talents de Syntax et nous sommes très optimistes quant à la façon dont cette nouvelle offre profitera à nos clients et nous permettra de leur offrir une valeur accrue. »

Alors que le paysage technologique au sein des moyennes et grandes entreprises devient de plus en plus complexe, un nombre croissant d'organisations ont besoin d'une expertise multi-cloud, multi-ERP et d'applications d'entreprise. En plus de SAP, le portefeuille combiné de solutions de Syntax et Beyond comprendra un portfolio diversifié de solutions infonuagiques et de propriété intellectuelle unique et spécifique à diverses industries.

« Novacap est fière d'appuyer l'acquisition de Solutions Beyond Technologies par Syntax, soulignant notre confiance en leur leadership dans le secteur de la gestion des applications et des services infonuagiques. Le succès de Syntax dans l'expansion de son portefeuille met en évidence leur potentiel de création de valeur. En tant que partenaires engagés, nous nous investissons à faire progresser la croissance de Syntax sur la scène technologique mondiale », a déclaré Pascal Tremblay, président et chef de la direction, associé directeur chez Novacap.

« Cette annonce s'accompagne d'un sentiment de fierté montréalaise », a déclaré M. Primeau. « Il s'agit-là de la belle histoire de deux entreprises technologiques québécoises qui uniront leurs forces sur la scène mondiale avec l'appui d'une société de capital-investissement canadienne de premier plan, toutes basées dans la province. »

« Cette étape reflète clairement notre confiance dans les forces et les capacités des deux entreprises », a déclaré Ted Mocarski, président du conseil d'administration de Syntax. « Cette décision stratégique nous permet d'élargir notre portée internationale tout en fournissant systématiquement des solutions et des services de premier plan à nos clients du monde entier. »

L'acquisition, qui devrait être finalisée plus tard ce trimestre, est assujettie aux conditions de clôture habituelles, y compris les approbations réglementaires. Jusqu'à ce que la transaction soit terminée, Syntax et Solutions Beyond Technologies continueront de fonctionner séparément. Les modalités de la transaction ne seront pas divulguées.

La Financière Banque Nationale a agi à titre de conseiller financier exclusif de Solutions Beyond Technologies dans le cadre de la transaction.

À propos de Syntax

Syntax fournit des solutions technologiques complètes et des services professionnels, de conseil et de gestion des applications de confiance pour alimenter les applications critiques des entreprises dans le cloud. Avec plus de 50 ans d'expérience et plus de 800 clients dans le monde entier, Syntax possède une expertise approfondie dans la mise en œuvre et la gestion de déploiements multi-ERP dans des environnements sécurisés privés, publics, hybrides ou multi-cloud. Syntax s'associe à SAP, Oracle, JD Edwards, AWS, Microsoft et d'autres leaders technologiques mondiaux pour s'assurer que les applications des clients sont transparentes, sécurisées et à la fine pointe de l'innovation technologique. Pour en savoir plus sur Syntax, visitez le https://www.syntax.com/?lang=fr ou suivez Syntax sur LinkedIn.

À propos de Solutions Beyond Technologies

Fondée en 2005, Solutions Beyond Technologies est passée de 100 à plus de 400 professionnels au cours des 5 dernières années et soutient aujourd'hui plus de 150 organisations dans ses 7 bureaux au Canada, aux États-Unis, en France, au Maroc et en Afrique du Sud. Solutions Beyond Technologies fournit à ses clients l'expertise, les outils et les solutions SAP pour la transformation numérique de leur entreprise. Reconnue comme l'un des 20 meilleurs lieux de travailTM au Canada et l'une des entreprises canadiennes les mieux gérées, son offre de services englobe l'ensemble du cycle de transformation, qu'il s'agisse de services de consultation d'affaires fonctionnels et techniques intersectoriels, de l'expérience client, de la gestion de projet, à l'intelligence d'affaires, jusqu'à l'amélioration continue et la performance. Pour plus d'information sur l'entreprise, veuillez consulter le https://www.beyondtechnologies.com/fr/

À propos de Novacap

Fondée en 1981, Novacap est une société de capital-investissement nord-américaine de premier plan avec plus de 8 milliards de dollars canadiens d'actifs sous gestion. L'entreprise a investi dans plus de 100 entreprises plateforme et réalisé plus de 150 acquisitions supplémentaires. En appliquant son approche sectorielle depuis 2007 dans les industries, les TMT, les services financiers et l'infrastructure numérique, Novacap peut accélérer la croissance des entreprises et créer de la valeur à long terme grâce à son expertise approfondie. Avec des équipes d'investissement et d'exploitation expérimentées et dévouées, ainsi qu'un capital substantiel, Novacap possède les ressources et les connaissances requises pour aider à bâtir des entreprises de classe mondiale. Novacap a des bureaux à Montréal, Toronto et New York.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le https://novacap.ca/fr/accueil/

