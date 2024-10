Le gouvernement du Canada investit 200 millions de dollars pour aider les entreprises à adopter l'IA et à commercialiser de nouvelles technologies et de nouvelles solutions

EDMONTON, AB, le 22 oct. 2024 /CNW/ - L'intelligence artificielle (IA) représente une occasion de transformation pour les entreprises canadiennes. Pour veiller à ce que le Canada reste à l'avant-garde de l'innovation, le gouvernement du Canada réalise des investissements stratégiques qui favoriseront l'adoption de l'IA à l'échelle du pays, notamment un montant de 200 millions de dollars sur cinq ans pour la mise en œuvre par les agences de développement régional (ADR) du Canada, dont PrairiesCan, de l'Initiative régionale en matière d'intelligence artificielle (IRIA), afin d'aider les entreprises à commercialiser de nouvelles technologies liées à l'IA et à accélérer l'adoption de l'IA dans des secteurs partout au pays.

Aujourd'hui, l'honorable Dan Vandal, ministre responsable de PrairiesCan, a annoncé que les entreprises et les organisations peuvent maintenant présenter une demande dans le cadre de la nouvelle initiative dans les Prairies.

Le financement aidera les entreprises admissibles à faire passer leurs projets et technologies liés à l'IA du laboratoire au marché. Un financement est également proposé aux organisations à but non lucratif qui soutiennent les entreprises dans la conception, la démonstration et la commercialisation de leurs applications et solutions en matière d'IA.

Les demandes sont acceptées jusqu'au 31 décembre 2028. Pour de plus amples renseignements sur les critères d'admissibilité et les coûts admissibles, ou pour soumettre une demande dans le cadre de l'Initiative régionale en matière d'intelligence artificielle, consultez la page Web de PrairiesCan.

Citations

« L'IA offre aux entreprises des Prairies une formidable occasion d'innover, de renforcer leur productivité et de rester compétitives pour les années à venir. L'Initiative régionale en matière d'intelligence artificielle (IRIA) aidera les entreprises des Prairies à commercialiser de nouvelles technologies et aidera plus d'entreprises canadiennes à surmonter les défis que présente la mise en œuvre de solutions en matière d'IA. »

-L'honorable Dan Vandal, ministre de PrairiesCan

« Les petites et moyennes entreprises sont au cœur de l'écosystème canadien de l'IA. Les investissements annoncés aujourd'hui serviront de catalyseur pour une adoption plus rapide de l'IA dans ce segment essentiel de l'économie, et contribueront grandement à propulser l'innovation canadienne, la productivité et les exportations. Le gouvernement consolidera ces efforts en élaborant la première Stratégie du Canada sur une puissance de calcul souveraine pour l'IA, qui sera le reflet de la voix de la population aux quatre coins du pays. »

-Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

Faits en bref

L'IA est une plateforme technologique servant de base à la création de nombreux produits ou services pour utilisateurs finaux dans divers secteurs, comme un système robotique fondé sur l'IA pour la fabrication automobile ou la transformation alimentaire.

Au cours des cinq prochaines années, PrairiesCan fournira un soutien de 33,8 millions de dollars dans les Prairies.

Dans le cadre de la Stratégie pancanadienne en matière d'intelligence artificielle dotée d'une enveloppe de 2,4 milliards de dollars, le gouvernement du Canada investit dans les efforts visant à favoriser l'adoption de l'intelligence artificielle partout au Canada .

