Deux nouveaux risques émergent sous l'effet de l'instabilité d'un marché encore perturbé par les répercussions de la pandémie de COVID-19

La décarbonisation devient un facteur de disruption clé ayant une incidence sur la stratégie et les activités

La transition vers le numérique est perçue comme une occasion pour les entreprises d'innover et de se démarquer

Deux nouveaux risques apparaissent sous l'effet des pressions exercées par les marchés financiers et la société en général

MONTRÉAL, le 18 oct. 2021 /CNW/ - Les dirigeants d'entreprises minières d'envergure mondiale sondés aux fins du rapport d'EY sur les dix principaux risques et possibilités d'affaires en 2022 dans le secteur des mines et métaux considèrent que les risques liés aux facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), à la décarbonisation et à l'acceptabilité sociale des activités sont les trois principaux risques auxquels les entreprises devront faire face au cours des 12 prochains mois.

« Il est clair que la raison d'être organisationnelle, la création de valeur à long terme et le développement durable ne sont plus de simples compléments au cours normal des activités d'une entreprise et qu'il s'agit de dimensions qui en font désormais partie intégrante, explique Patrick Bertrand-Daoust, leader du secteur Mines et métaux d'EY pour l'Est du Canada. Les entreprises qui sont en mesure de démontrer qu'elles mènent leurs activités en défendant l'intérêt supérieur d'un grand groupe de parties prenantes peuvent s'assurer du maintien de l'acceptabilité sociale de leurs activités, tout en dégageant un avantage concurrentiel dans la course à l'obtention de capitaux et de nouveaux actifs. »

Bien que les débats actuels sur le marché soient axés dans une large mesure sur la transition énergétique et le processus de décarbonisation, 25 % des dirigeants d'entreprise sondés considèrent que les risques liés aux enjeux environnementaux et sociaux figurent parmi les principaux risques pour leur entreprise, ce qui est révélateur d'une diversification des attentes à l'égard d'enjeux qui sont au cœur des préoccupations actuelles, tels que la dégradation de la biodiversité, les répercussions qui en découlent pour la société et la gestion des ressources en eau. En réaction à ces enjeux, les entreprises minières affirment s'être engagées dans un processus d'intégration des facteurs ESG à leur stratégie organisationnelle, à leur processus de prise de décisions et à leurs rapports à l'intention de leurs parties prenantes.

« Étant donné l'étendue des enjeux auxquels les entreprises du secteur des mines et métaux continuent de faire face et les innombrables normes d'information auxquelles elles doivent se conformer, il est de plus en plus difficile pour elles de savoir à quoi s'en tenir dans la gestion des facteurs ESG, soutient Patrick Bertrand-Daoust. L'essor attendu des investissements dans des projets de transformation numérique et d'innovation sera déterminant pour ces entreprises, qui pourront en tirer parti de façon à diversifier leurs activités et à se démarquer sur le marché, tout en s'attaquant à des risques émergents en s'appuyant sur une raison d'être plus englobante, en offrant de meilleures conditions de santé et de sécurité dans leurs installations, en favorisant la transition vers un bilan carbone de zéro émission nette, en générant des extrants plus respectueux de l'environnement ou en appliquant les mesures ESG de plus en plus nombreuses que requièrent les marchés financiers. »

Les disruptions sectorielles découlant de l'évolution des facteurs externes et sociétaux favorisent également l'émergence de nouveaux risques et de nouvelles possibilités, ce qui incite les entreprises à redéfinir l'avenir de leur secteur. Deux nouveaux risques figurent au classement de cette année : le « risque lié à l'évolution incertaine de la demande », qui vient en sixième position et dont l'émergence s'explique par la transition énergétique et la conjoncture sur les marchés dans le contexte de l'après-pandémie de COVID-19, et le « risque lié aux nouveaux modèles d'affaires », qui se classe en neuvième position et que les entreprises doivent prendre en compte en pareilles conditions d'instabilité.

« Dans le contexte d'une évolution de la demande qui s'annonce globalement positive, grâce à la mise en œuvre des mesures de relance gouvernementales et à la transition énergétique, il est essentiel que les entreprises du secteur des mines et métaux soient en mesure de contrer efficacement la concurrence, surtout dans le cas des nouvelles venues dans le secteur, tandis que les participants au marché en aval investissent pour assurer le maintien de leurs approvisionnements, d'ajouter M. Bertrand-Daoust. Autrement dit, elles doivent envisager d'appliquer de nouveaux modèles d'affaires, mettre fortement l'accent sur la planification de scénarios, puis optimiser les portefeuilles qui leur confèrent une plus grande flexibilité dans le contexte de l'intensification des changements. »

Pour en apprendre davantage sur les principaux risques et possibilités d'affaires dans le secteur des mines et métaux, consultez le rapport du sondage.

À propos d'EY

La raison d'être d'EY est de bâtir un monde meilleur, de créer de la valeur à long terme pour les clients, les gens et la société, et de renforcer la confiance à l'égard des marchés financiers. S'appuyant sur les données et la technologie, les équipes diversifiées d'EY présentes dans plus de 150 pays instaurent la confiance au moyen de la certification, et aident les clients à prospérer, à se transformer et à exercer leurs activités. Que ce soit dans les services de certification, de consultation, de stratégie, de fiscalité ou de transactions, ou encore, au sein des services juridiques, les équipes d'EY posent de meilleures questions pour trouver de nouvelles réponses aux enjeux complexes du monde d'aujourd'hui.

EY désigne l'organisation mondiale des sociétés membres d'Ernst & Young Global Limited, lesquelles sont toutes des entités juridiques distinctes, et peut désigner une ou plusieurs de ces sociétés membres. Ernst & Young Global Limited, société à responsabilité limitée par garanties du Royaume-Uni, ne fournit aucun service aux clients. Des renseignements sur la façon dont EY collecte et utilise les données à caractère personnel ainsi qu'une description des droits individuels conférés par la réglementation en matière de protection des données sont disponibles sur le site ey.com/fr_ca/privacy-statement. Les sociétés membres d'EY ne pratiquent pas le droit là où la loi l'interdit. Pour en savoir davantage sur notre organisation, visitez le site ey.com. Suivez-nous sur Twitter @EYCanada.

Le présent communiqué est publié par Ernst & Young s.r.l./s.e.n.c.r.l.

SOURCE EY (Ernst & Young)

Renseignements: veuillez communiquer avec l'une des personnes suivantes : Camille Larivière, [email protected], 514 879-8021 ; Victoria McQueen, [email protected], 416 943-3141

Liens connexes

www.ey.com