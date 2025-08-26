Les entreprises admissibles du Sud de l'Ontario peuvent désormais présenter une demande pour obtenir du soutien dans le cadre de l'Initiative régionale de réponse tarifaire afin de réagir, de s'adapter et de rester compétitives face aux conditions changeantes du marché

HAMILTON, ON, le 26 août 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'efforce de protéger les travailleuses et travailleurs canadiens, de renforcer la compétitivité des entreprises canadiennes et de bâtir une économie canadienne forte.

Aujourd'hui, l'honorable Evan Solomon, ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario (FedDev Ontario), a annoncé que l'Initiative régionale de réponse tarifaire (IRRT) est maintenant lancée dans le Sud de l'Ontario.

L'IRRT est une initiative nationale de trois ans, dotée d'un budget de 450 millions de dollars, mise en œuvre par les agences de développement régional (ADR) du Canada afin d'aider les entreprises à surmonter les défis commerciales. FedDev Ontario versera près de 160 millions de dollars dans le Sud de l'Ontario, avec du soutien ciblé pour les entreprises des secteurs de l'acier et de l'automobile.

L'IRRT investira dans les entreprises canadiennes touchées par les défis commerciales en les aidant à améliorer leur productivité, à élargir et à diversifier leurs marchés, et à renforcer la résilience des chaînes d'approvisionnement et leur résilience commerciale.

Le ministre a fait cette annonce lors d'une visite de Hooper Welding, un fabricant d'appareils à pression et de produits d'acier personnalisés pour les secteurs pétrolier, gazier et nucléaire.

Le nouveau gouvernement du Canada bâtit grand, bâtit avec audace et bâtit l'économie la plus solide du G7 en misant sur notre industrie, notre main-d'œuvre et nos talents locaux.

Citations

« Les entreprises du Sud de l'Ontario sont sous pression dans le contexte commercial actuel en pleine mutation. L'Initiative régionale de réponse tarifaire soutient nos entreprises en leur fournissant les outils dont elles ont besoin pour innover, se diversifier et croître, en particulier dans des secteurs clés tels que l'acier et l'automobile, qui sont essentiels à nos infrastructures et à notre économie propre. En soutenant les économies locales et en aidant les entreprises à conquérir de nouveaux marchés, nous assurons non seulement la prospérité future du Canada, mais nous contribuons également à bâtir une économie plus forte, plus résiliente et plus productive qui crée de bons emplois, stimule la compétitivité et soutient la croissance à long terme dans toute la région. »

- L'honorable Evan Solomon, ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario

« Les entreprises d'ici, à Hamilton, et de tout le Sud de l'Ontario ressentent les répercussions des défis commerciaux mondiaux et de la hausse des coûts. L'Initiative régionale de réponse tarifaire fournira du soutien pour aider les entreprises à réagir, à s'adapter et à rester compétitives face aux conditions changeantes du marché.»

- John-Paul Danko, député de Hamilton-Ouest-Ancaster-Dundas

Faits en bref

L'initiative régionale de réponse tarifaire permettra aux entreprises d'ouvrir les portes de nouveaux marchés, de stimuler la productivité et de renforcer les chaînes d'approvisionnement nationales. Visitez le site Web pour en savoir plus sur le programme.

L'IRRT fait partie d'un vaste ensemble de mesures d'aide en réponse aux droits de douane, notamment le Crédit pour les grandes entreprises touchées par les droits de douane, l'initiative Pivoter pour se propulser de la Banque de développement du Canada et le soutien au secteur de l'acier par le biais du Fonds stratégique pour l'innovation. Ensemble, ces efforts témoignent d'un engagement à renforcer la puissance industrielle du Canada et à défendre les emplois de qualité dans tout le pays.

Fondée en 1952 en tant qu'atelier de réparation par soudage, Hooper Welding Enterprises Limited est devenue un leader mondial reconnu dans la conception et la fabrication d'équipements sous pression pour les secteurs pétrolier, gazier et nucléaire.

Liens connexes

Restez branchés : FedDev-Ontario.Canada.ca

