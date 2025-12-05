Les entreprises admissibles peuvent maintenant présenter une demande dans le cadre de l'Initiative régionale d'investissement pour la défense afin de prendre de l'expansion, d'améliorer leur productivité et d'accéder aux possibilités liées à la chaîne d'approvisionnement

TORONTO, le 5 déc. 2025 /CNW/ - Une industrie de la défense forte et concurrentielle est essentielle à la souveraineté, à la sécurité et à la prospérité économique à long terme du Canada. Le Sud de l'Ontario abrite un écosystème de la défense dynamique qui possède des forces dans les domaines de la fabrication de pointe, de l'aérospatiale, des technologies automobiles, de la cybersécurité, de la robotique et de l'intelligence artificielle. La région est bien placée pour saisir de nouvelles possibilités dans le secteur de la défense et renforcer son rôle dans les chaînes d'approvisionnement mondiales.

Aujourd'hui, au centre Downsview Aérospatiale Innovation et Recherche à Toronto, l'honorable Evan Solomon, ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario (FedDev Ontario), a annoncé que les demandes sont maintenant acceptées dans le cadre de l'Initiative régionale d'investissement pour la défense (IRID) dans le Sud de l'Ontario.

L'IRID est une initiative de 357,7 millions de dollars, mise en œuvre par les agences de développement régional du Canada, qui vise à accélérer l'intégration des entreprises et des écosystèmes régionaux dans les chaînes d'approvisionnement nationales et internationales de la défense, tout en augmentant leur capacité industrielle et leur capacité d'innovation. Cela comprend des investissements dans des entreprises disposant de produits et services à double usage ou qui cherchent à réorienter leurs activités pour approvisionner le secteur de la défense. Le montant alloué à FedDev Ontario dans le cadre de cette initiative est de 94,7 millions de dollars.

En outre, compte tenu de l'importance cruciale du secteur de la défense dans la région, FedDev Ontario alloue un montant supplémentaire de 106 millions de dollars à partir de ressources existantes, ce qui représentera un montant total de près de 200 millions de dollars pour soutenir le secteur de la défense.

Pour en savoir plus sur la façon de présenter une demande, consultez la page de l'Initiative régionale d'investissement pour la défense dans le Sud de l'Ontario.

Citations

« Le Sud de l'Ontario est un moteur de la fabrication et de l'innovation liées à la défense grâce à un écosystème d'entreprises novatrices prêtes à fournir des technologies de pointe et l'expertise régionale nécessaires pour renforcer l'infrastructure industrielle de défense du Canada et améliorer la sécurité nationale. Grâce à l'Initiative régionale d'investissement pour la défense, nous ouvrons de nouvelles possibilités pour permettre aux entreprises canadiennes d'intégrer les chaînes d'approvisionnement nationales et internationales de la défense, mettre leurs technologies à l'échelle et renforcer la sécurité nationale du Canada. »

- L'honorable Evan Solomon, ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario

« Ce centre aérospatial est un exemple du talent et du potentiel que nous avons dans la région du Grand Toronto et partout dans le Sud de l'Ontario pour stimuler la compétitivité du secteur de la défense. Les investissements et les collaborations qui seront appuyés dans le cadre de l'Initiative régionale d'investissement pour la défense aideront à assurer la prospérité économique à long terme de l'industrie et du pays. »

- Jean Yip, députée de Scarborough−Agincourt, en Ontario

Faits en bref

Le Sud de l'Ontario compte plus de 900 organisations axées sur la défense, qui sont ancrées dans des grappes importantes dans la région du Grand Toronto, à Ottawa et à London. C'est l'un des centres d'innovation en matière de défense les plus dynamiques au pays.

Comme annoncé dans le budget de 2025, le gouvernement du Canada a mis en œuvre des investissements initiaux pour soutenir l'infrastructure industrielle de défense du Canada en allouant 6,6 milliards de dollars sur cinq ans (selon la comptabilité de caisse), à partir de 2025-2026, dans le cadre de la prochaine Stratégie industrielle de défense.

Ces investissements initiaux stimuleront la recherche et l'innovation, renforceront les chaînes d'approvisionnement nationales, accroîtront les réserves de ressources essentielles et amélioreront l'accès aux fonds pour les petites et moyennes entreprises canadiennes du secteur de la défense.

Visitez le site Web de FedDev Ontario pour en savoir plus sur l'Initiative régionale d'investissement pour la défense dans le Sud de l'Ontario.

Liens connexes

Restez branchés : FedDev-Ontario.Canada.ca

