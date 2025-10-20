Financement disponible pour soutenir les entrepreneurs noirs dans le Sud de l'Ontario

Les organisations admissibles peuvent présenter une demande au titre du Fonds pour l'écosystème du Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires pour renforcer les services qu'elles offrent aux entrepreneurs et aux entreprises des membres des communautés noires, afin de construire une économie plus forte

TORONTO, le 20 oct. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Canada se concentre sur la réduction des obstacles auxquels se heurtent les entrepreneurs noirs canadiens en les aidant à accéder plus facilement au capital et à réussir à long terme pour le développement et la prospérité économiques.

Aujourd'hui, l'honorable Evan Solomon, ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario (FedDev Ontario), a annoncé que du financement dans le cadre du Fonds pour l'écosystème du Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires (PECN) est maintenant disponible pour les organisations admissibles du Sud de l'Ontario.

Le Fonds pour l'écosystème est un élément essentiel du PECN. Cet investissement renouvelé soutient les organisations à but non lucratif pour qu'elles développent de nouveaux services ou à élargissent leurs services actuels, notamment le mentorat, le réseautage, la planification financière et la formation commerciale. Financé jusqu'en 2030, le Fonds pour l'écosystème continuera de soutenir les organisations à but non lucratif dirigées par des Noirs en donnant aux entrepreneurs et aux entreprises des membres des communautés noires du Sud de l'Ontario les moyens de développer leurs sociétés aujourd'hui et dans l'avenir.

C'est en soutenant les entreprises canadiennes de toutes les collectivités que nous bâtirons une économie canadienne forte. Pour en savoir plus sur le fonds et sur la façon de présenter une demande, consultez le site du Fonds pour l'écosystème du Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires dans le Sud de l'Ontario.

Citations

« À l'occasion de la Semaine de la PME, nous rendons hommage aux entrepreneurs et aux propriétaires d'entreprises qui sont au cœur de notre économie. Le Fonds de l'écosystème du Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires du gouvernement du Canada est une ressource importante pour les entreprises et les organisations dirigées par des Noirs ici, dans le Sud de l'Ontario. Ensemble, nous contribuons à construire un écosystème entrepreneurial plus inclusif et plus résilient, qui favorise l'innovation, renforce les collectivités et garantit une économie pour tous ».

- L'honorable Evan Solomon, ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario (FedDev Ontario)

« L'économie canadienne puise sa force dans le talent et la ténacité de nos concitoyens. Lorsqu'ils ont accès à des capitaux, à du mentorat et à des données fiables, les entrepreneurs noirs sont bien outillés pour transformer leurs idées en emplois et en prospérité pour leur communauté. Les 189 millions de dollars investis pour renouveler le Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires permettront à un plus grand nombre d'entrepreneurs noirs de lancer et de faire croître leur entreprise ainsi que de renforcer l'économie au profit de tous. »

- La ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme), l'honorable Rechie Valdez

Faits en bref

Le Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires (PECN) fournit 189 millions de dollars sur cinq ans pour continuer à offrir des services de financement et de conseil aux entrepreneurs noirs dans tout le pays, ainsi que des données et des recherches sur les défis et les possibilités pour les entrepreneurs et propriétaires d'entreprises noirs. Il comprend trois composantes : jusqu'à 105,4 millions de dollars accordés aux agences de développement régional (ADR) pour continuer d'assurer la prestation du Fonds pour l'écosystème; jusqu'à 7,5 millions de dollars accordés au Carrefour du savoir pour l'entrepreneuriat des communautés noires, pour de la recherche visant à améliorer la qualité et la disponibilité des données sur l'écosystème de l'entrepreneuriat des communautés noires au Canada; jusqu'à 67 millions de dollars accordés au Fonds de prêts pour l'entrepreneuriat des communautés noires, pour fournir des prêts pouvant aller jusqu'à 250 000 dollars aux propriétaires d'entreprises et entrepreneurs noirs dans tout le pays, en collaboration avec la Banque de développement du Canada.

Visitez le site Web de FedDev Ontario pour en apprendre davantage sur le Fonds pour l'écosystème dans le Sud de l'Ontario.

Le PECN a eu des effets positifs tangibles dans tout le pays, en apportant du soutien de plus de 24 000 entrepreneurs noirs et en approuvant 801 prêts d'une valeur de plus de 70,6 millions de dollars

