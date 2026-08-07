AVIS AUX MÉDIAS - Le gouvernement du Canada annoncera des investissements pour appuyer le développement économique et les infrastructures dirigés par des Autochtones dans les Territoires du Nord-Ouest

YELLOWKNIFE, NT, le 7 août 2026 /CNW/ -- Dr. Brendan Hanley, secrétaire parlementaire de la ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et député du Yukon, au nom de l'honorable Rebecca Chartrand, ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et ministre responsable de CanNor, annoncera le financement de quatre projets dirigés par des Autochtones qui renforcent l'économie et les infrastructures des Territoires du Nord-Ouest.

Une période de questions-réponses avec les médias suivra l'annonce.

Date : Lundi 10 août 2026

Heure : 12 h 30, heure avancée des Rocheuses (HAR)

Veuillez arriver avant 12 h 15 (HAR)

Lieu :

Terminal passagers de North-Wright Airways

111, rue McMillan

Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest)

Restez à l'affût : www.cannor.gc.ca

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SOURCE Agence canadienne de développement économique du Nord (CanNor)

Pour plus d'information (médias seulement) : Maximilian Lee, Cabinet de la ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord, [email protected] ; Emeralde O'Donnell, Conseillère en communications, T.N.-O, Agence canadienne de développement économique du Nord (CanNor), [email protected]