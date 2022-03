Aujourd'hui, l'honorable Daniel Vandal, ministre des Affaires du Nord, ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord, a annoncé un investissement considérable de plus de 22,3 millions de dollars en financement remboursable et sans intérêt pour 13 entreprises de pointe de Calgary qui prennent de l'expansion et produisent des biens, des services et des technologies novateurs pour répondre à la demande mondiale.

Les entreprises qui bénéficient de l'aide annoncée aujourd'hui jouent un rôle crucial dans des secteurs clés de l'économie albertaine, notamment l'agriculture, l'énergie propre et les technologies numériques. Le financement accordé à ces 13 entreprises devrait contribuer à la création d'un total de 1 000 emplois de grande valeur, tout en aidant le Canada à respecter son engagement d'atteindre des émissions nettes nulles d'ici 2050.

Les entreprises de Calgary qui bénéficient d'un soutien sont les suivantes :

BlackSquare Inc. reçoit 500 000 $ pour faire croître et élargir le marché mondial de sa plateforme numérique de commerce électronique.

reçoit 500 000 $ pour faire croître et élargir le marché mondial de sa plateforme numérique de commerce électronique. Canadian UAVs Inc. reçoit 415 000 $ pour élargir son marché en introduisant la technologie des véhicules aériens sans pilote (UAV) et les services connexes dans le secteur de l'énergie du Canada .

reçoit 415 000 $ pour élargir son marché en introduisant la technologie des véhicules aériens sans pilote (UAV) et les services connexes dans le secteur de l'énergie du . Exergy Solutions Inc. reçoit 879 063 $ pour étendre sa capacité de fabrication additive / impression 3D à l'échelle industrielle afin de soutenir le développement et le déploiement de technologies d'énergie et de décarbonisation.

reçoit 879 063 $ pour étendre sa capacité de fabrication additive / impression 3D à l'échelle industrielle afin de soutenir le développement et le déploiement de technologies d'énergie et de décarbonisation. Genoptic LED Inc. reçoit 5 000 000 $ pour établir une opération de fabrication afin de produire en masse sa technologie avancée de panneaux solaires hybrides et de stockage de batteries.

reçoit 5 000 000 $ pour établir une opération de fabrication afin de produire en masse sa technologie avancée de panneaux solaires hybrides et de stockage de batteries. IWR Technologies Ltd. reçoit 1 125 000 $ pour développer sa division Livestock Water Recycling en étendant sa technologie aux marchés mondiaux afin de réduire l'empreinte carbone de l'agriculture.

reçoit 1 125 000 $ pour développer sa division Livestock Water Recycling en étendant sa technologie aux marchés mondiaux afin de réduire l'empreinte carbone de l'agriculture. MRF Geosystems Corporation reçoit 997 500 $ pour étendre les marchés des produits géospatiaux et lancer une nouvelle solution d'évaluation de l'état des routes de gravier basée sur le LiDAR.

reçoit 997 500 $ pour étendre les marchés des produits géospatiaux et lancer une nouvelle solution d'évaluation de l'état des routes de gravier basée sur le LiDAR. MyHEAT Inc. reçoit 1 650 000 $ pour accélérer la croissance de sa plateforme d'efficacité énergétique et concrétiser sa vision qui consiste à utiliser la télédétection et l'intelligence artificielle pour révéler le gaspillage d'énergie invisible de chaque bâtiment dans le monde.

reçoit 1 650 000 $ pour accélérer la croissance de sa plateforme d'efficacité énergétique et concrétiser sa vision qui consiste à utiliser la télédétection et l'intelligence artificielle pour révéler le gaspillage d'énergie invisible de chaque bâtiment dans le monde. Nanalysis Corp. reçoit 4 985 000 $ pour étendre les opérations de fabrication et les marchés mondiaux des produits de résonance magnétique nucléaire.

reçoit 4 985 000 $ pour étendre les opérations de fabrication et les marchés mondiaux des produits de résonance magnétique nucléaire. Natural Distributions Ltd. (exploitée sous le nom de Purple Frog Products) reçoit 461 000 $ pour élargir les marchés des produits naturels à base de plantes et renforcer sa capacité de fabrication interne.

reçoit 461 000 $ pour élargir les marchés des produits naturels à base de plantes et renforcer sa capacité de fabrication interne. Organics Express Inc. (exploitée sous le nom de SPUD.ca) reçoit 4 368 888 $ pour agrandir son centre de distribution en Alberta et mettre en œuvre sa plateforme technologique FoodX pour l'épicerie électronique et la gestion de la chaîne d'approvisionnement dans le but d'utiliser la technologie pour réduire le gaspillage alimentaire.

reçoit 4 368 888 $ pour agrandir son centre de distribution en et mettre en œuvre sa plateforme technologique FoodX pour l'épicerie électronique et la gestion de la chaîne d'approvisionnement dans le but d'utiliser la technologie pour réduire le gaspillage alimentaire. SumoQuote Inc. reçoit 483 500 $ pour élargir ses activités aux marchés internationaux et développer son application Web de type logiciel-service qui aide les entreprises à générer rapidement des devis visuellement étonnants qui les distinguent de la concurrence.

reçoit 483 500 $ pour élargir ses activités aux marchés internationaux et développer son application Web de type logiciel-service qui aide les entreprises à générer rapidement des devis visuellement étonnants qui les distinguent de la concurrence. Tangent Design Engineering Ltd, Connect For Inc. reçoit 525 000 $ pour élargir sa gamme de produits et inclure ConnectFor, une plateforme industrielle de capteurs de l'Internet des objets qui permet un transfert de données transparent et sécurisé.

reçoit 525 000 $ pour élargir sa gamme de produits et inclure ConnectFor, une plateforme industrielle de capteurs de l'Internet des objets qui permet un transfert de données transparent et sécurisé. Westgen Technologies reçoit 1 000 000 $ pour augmenter la capacité de fabrication de ses technologies exclusives de réduction des émissions de méthane et pour pénétrer de nouveaux marchés.

Le ministre Vandal a également annoncé un investissement de 2 millions de dollars afin de terminer l'aménagement intérieur et la construction du Platform Innovation Centre au centre-ville de Calgary. Le Centre accueillera environ 60 fournisseurs de services et accélérateurs d'entreprises qui offriront aux entrepreneurs et aux petites et moyennes entreprises de Calgary un guichet unique de programmes, de mentorat, de réseautage et d'accès au capital. Le Centre devrait faciliter une croissance économique importante à Calgary; 750 entreprises seront soutenues et environ 250 emplois de grande valeur devraient être créés au cours des deux prochaines années.

Citations

« Ces entreprises locales de Calgary montrent la voie en matière d'innovation et de conquête de nouveaux marchés. L'investissement important de notre gouvernement dans ces 13 entreprises de pointe de Calgary, combiné à notre soutien au Platform Innovation Centre au centre-ville, permettra d'assurer la croissance continue du secteur technologique florissant de l'Alberta et de créer des emplois de qualité qui contribueront à faire progresser notre économie. »

- L'honorable Daniel Vandal, ministre des Affaires du Nord, ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord

« Notre gouvernement permet aux innovateurs de concrétiser leurs idées et d'accéder au soutien et aux ressources dont ils ont besoin pour réaliser leur plein potentiel. L'investissement d'aujourd'hui dans certaines des entreprises technologiques les plus prometteuses de l'Alberta consolidera le statut croissant de notre province en tant que chef de file de la technologie et de l'innovation, créera de bons emplois et soutiendra la croissance économique de notre province. »

- L'honorable Randy Boissonnault, ministre du Tourisme et ministre associé des Finances

« Les entreprises prospères, novatrices et compétitives sont au cœur de l'économie et de la qualité de vie de Calgary. Je suis fier que notre gouvernement effectue des investissements pour aider un plus grand nombre de nos entreprises à forte croissance à croître et à poursuivre leur incroyable trajectoire, au profit de notre communauté et de toute l'Alberta. »

- George Chahal, député de Calgary Skyview

« Calgary est une ville d'innovateurs, et le soutien de PrairiesCan et de Plateform Calgary aidera davantage de nos entreprises révolutionnaires à adapter leurs solutions aux défis mondiaux. Il est essentiel que les entreprises locales prometteuses aient la capacité de pénétrer des marchés mondiaux, et cet investissement est un exemple de la raison pour laquelle Calgary est une ville technologique idéale pour lancer et développer des technologies transformatrices. »

- Brad Parry, président et directeur général, Calgary Economic Development

« Derrière chaque grand innovateur se cache une grande communauté. Le Platform Innovation Centre est la porte d'entrée de cette communauté ‒ un point d'accès unique pour les fondateurs de jeunes entreprises qui font leur entrée dans l'écosystème d'innovation de Calgary. Le financement de Développement économique Canada pour les Prairies nous a aidés à construire un espace public historique où les fondateurs, les investisseurs et les chefs d'entreprise peuvent entrer en contact et collaborer. L'Innovation Centre appuiera un effort collectif visant à tripler l'impact économique de la technologie à Calgary et à faire de cette ville un centre mondial pour les jeunes entreprises et l'innovation d'ici 2031. »

- Dr. Terry Rock, directeur général, Platform Calgary

« Exergy est fière et ravie de recevoir un financement de Développement économique Canada pour les Prairies. Ce soutien est essentiel à l'expansion de notre entreprise. Il nous permet d'investir dans notre capacité et nos installations de fabrication additive industrielle, et de les faire croître rapidement, afin d'offrir à l'industrie des solutions de technologies propres optimisées et améliorées. Notre équipe hautement spécialisée offre des solutions d'impression 3D de classe mondiale pour aider les concepteurs de technologies dans la croissance de leurs activités et les acteurs de l'industrie dans leur démarche de décarbonisation. »

- Fiona Harris, directrice générale, Exergy

« Nous ne pourrions être plus heureux du soutien qu'offre le programme Croissance et productivité des entreprises de Développement économique Canada pour les Prairies et d'avoir été choisis pour faire progresser notre offre de technologies et de services. Il s'agit d'un autre exemple du soutien que nous avons reçu pour faire progresser l'industrie canadienne des aéronefs sans pilote. Grâce à ce financement, nous veillerons à poursuivre notre croissance rapide dans l'industrie des véhicules aériens sans pilote afin de répondre aux besoins de nos clients en matière de services ainsi qu'aux ventes de Sparrowhawk à d'autres exploitants de drones. »

- Ryan Hutchinson, directeur du développement commercial de Canadian UAVs.

« Nanalysis Corp. est ravie d'être l'un des bénéficiaires de Développement économique Canada pour les Prairies. Fondée à Calgary en 2009, Nanalysis est une entreprise internationale axée sur la capitalisation de ses technologies exclusives en résonance magnétique nucléaire qui entrent dans les spectromètres RMN et l'imagerie par résonance magnétique. Cet investissement nous aide à accélérer l'innovation en matière de produits, à agrandir notre installation de fabrication et à continuer de stimuler une croissance importante à mesure que nous étendons notre présence mondiale. »

- Sean Krakiwsky, directeur général et fondateur, Nanalysis Corp.

Faits en bref

PrairiesCan investit 22 389 951 $ dans le cadre de son programme Croissance et productivité des entreprises. Ce programme soutient les entreprises à forte croissance qui se développent et produisent des biens, des technologies ou des services novateurs. Le financement est sans intérêt et remboursable.

PrairiesCan investit également 2 millions de dollars au moyen de son programme Écosystèmes d'innovation régionaux pour soutenir la conception intérieure et la construction du Platform Innovation Centre au centre-ville de Calgary . Ce programme vise à créer, à faire croître et à entretenir des écosystèmes régionaux inclusifs qui répondent aux besoins des entreprises tout au long du cycle de l'innovation.

. Ce programme vise à créer, à faire croître et à entretenir des écosystèmes régionaux inclusifs qui répondent aux besoins des entreprises tout au long du cycle de l'innovation. L'investissement fédéral total de 24 389 951 $ permettra aux entreprises de Calgary de rester compétitives, de prendre de l'expansion et de pénétrer de nouveaux marchés.

Liens connexes

Restez branché

Suivez PrairiesCan sur Twitter et LinkedIn

Ligne téléphonique sans frais : 1-888-338-9378

ATS (appareil de télécommunications pour personnes malentendantes) : 1-877-303-3338

SOURCE Développement économique Canada pour les Prairies

Renseignements: Personnes-ressources : Kyle Allen, Attaché de presse, Bureau du ministre des Affaires du Nord, ministre responsable de Développement économique, Canada pour les Prairies et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord, [email protected] ; Rohit Sandhu, Gestionnaire, Communications, Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected]