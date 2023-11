Les entreprises d'économie sociale en aide à domicile sont prêtes à en faire plus pour l'aide à domicile au Québec

QUÉBEC, le 16 nov. 2023 /CNW/ - Dans le cadre du mois de l'économie sociale et considérant l'actualité des derniers jours en matière de soutien à domicile au Québec, notamment la sortie ce matin du Tome 3 de la série Bien vieillir chez soi de la Commissaire à la santé et au bien-être, Mme Johanne Castonguay, le Réseau de coopération des entreprises d'économie sociale en aide à domicile réitère son engagement à répondre aux besoins des communautés.

« Avec plus de 25 années de contribution au soutien à domicile des personnes aînées et en perte d'autonomie du Québec, les entreprises d'économie sociale en aide à domicile (EÉSAD) sont des pionnières et des leaders en économie sociale dans leurs communautés. Considérant les besoins grandissants en matière de soutien à domicile, les EÉSAD se propulsent dans une nouvelle phase où elles affirment qu'elles répondront aux besoins des Québécois et des Québécoises. Les personnes aînées et en perte d'autonomie du Québec désirant rester chez eux, pourront compter sur leurs EÉSAD », déclare M. J. Benoit Caron, directeur général et porte-parole du Réseau de coopération des EÉSAD.

Les entreprises d'économie sociale en aide à domicile se présentent en réel partenaire du gouvernement dans sa mission pour répondre aux besoins grandissants en matière de soutien à domicile. De par son expertise de plus de deux décennies et son modèle d'affaires exploité à des fins non lucratives, l'entreprise d'économie sociale en aide à domicile est l'acteur le mieux positionné pour soutenir les personnes qui désirent rester chez eux, et ce, en évitant la marchandisation de l'aide et des services aux personnes les plus vulnérables. Réels piliers des personnes aînées et en perte d'autonomie du Québec, les aides à domicile des EÉSAD jouent un rôle plus qu'essentiel dans notre société et leur importance s'accentuera encore davantage au courant des prochaines années. La proximité ainsi que l'expérience auprès de leurs communautés des entreprises d'économie sociale en aide à domicile sont indispensables pour faire face aux défis qui accompagneront le vieillissement de la population et la satisfaction de leurs besoins.

Pour la communauté, par la communauté

Les EÉSAD sont présentes dans les 17 régions administratives du Québec. Ces entreprises, administrées principalement par et pour leurs usagers et exploitées à des fins non lucratives, sont des organisations de proximité ancrées et voulues par leurs communautés. Elles offrent plus de 7 millions d'heures de services à 100 000 personnes, dont près d'un million d'heures de services d'assistance personnelle et 6 millions d'heures de services en aide à la vie domestique. Les EÉSAD emploient plus de 9 400 personnes, dont 9000 aides à domicile possédant les compétences et l'expertise requises afin d'assurer un soutien et des services à domicile de qualité aux citoyens qui en ont besoin.

