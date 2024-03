Les entreprises d'économie sociale en aide à domicile, partenaires du virage vers le soutien à domicile

QUÉBEC, le 13 mars 2024 /CNW/ - Le Réseau de coopération des entreprises d'économie sociale en aide à domicile (EÉSAD) salue la hausse des ressources financières allouées au soutien à domicile au sein du budget 2024-2025 du gouvernement du Québec et demeure à la fois optimiste et prudent face à l'opérationnalisation du virage en cours.

À la lumière de la présentation de ce budget, l'importance accordée à l'enjeu du maintien à domicile des personnes aînées et en perte d'autonomie est claire, mais de nombreux éléments demeurent à être confirmés par le ministère de la Santé et des Services sociaux.

Des annonces dans la bonne direction

L'enveloppe liée au Soutien à l'autonomie des personnes âgées - Soutien à Domicile est bonifiée de près de 200 millions sur 5 ans comparativement à 2023-2024, pour atteindre 2,5 milliards de dollars. Ce montant est salué et s'approche - sans complètement atteindre - la hauteur des besoins qui se présenteront au courant des prochaines années.

De plus, un montant supplémentaire de 116 millions de dollars a été prévu au Fonds de suppléance pour « bonifier les services de soutien à domicile ». « Considérant que ce fonds sert à prévoir les dépenses liées aux mesures du budget 2024-2025, nous espérons que ce montant sera applicable à des annonces à venir permettant de valoriser le travail des aides à domicile et des EÉSAD au quotidien. Nous devons consolider davantage la place des EÉSAD dans le maintien de l'autonomie des aînés afin d'assurer un service à tous les Québécois et Québécoises, et ce, dans un souci d'équité », déclare à ce sujet le président du Réseau de coopération des EÉSAD, M. Martin-Charles St-Pierre.

Les EÉSAD misent sur la collaboration dans « l'après-budget »

« Il est essentiel que la collaboration entre le ministère de la Santé et des Services sociaux et les EÉSAD continue de se solidifier. À la sortie de ce budget, nous souhaitons réitérer notre désir d'être le principal partenaire externe en soutien à domicile au Québec. Nos valeurs de coopération et notre modèle exploité à des fins non lucratives nous assurent de livrer des services de qualité accessibles à l'ensemble des aînés et des personnes en perte d'autonomie de la province », affirme le directeur général du Réseau de coopération des EÉSAD, M. J. Benoit Caron. Il ajoute qu'il faut briser la culture actuelle qui est que lorsque nous sommes vieux, nous déménageons, alors que nous voulons tous rester chez soi pour la vie.

« Le Québec pourra répondre au besoin de la population que s'il investit dans les initiatives collectives des communautés. Les EÉSAD sont un exemple parfait d'innovation sociale. Elles sont ancrées dans leur communauté, depuis plus de 25 ans, et leurs preuves sont faites afin d'éviter la marchandisation des services requis à des populations vulnérables. Répondre adéquatement aux besoins des citoyens est la clé du succès pour le grand virage annoncé vers le soutien à domicile », conclut M. J. Benoit Caron.

Pour la communauté, par la communauté

Les EÉSAD sont présentes dans toutes les régions administratives du Québec. Ces entreprises, administrées principalement par et pour leurs usagers et exploitées à des fins non lucratives, sont des organisations de proximité ancrées et voulues par leurs communautés. Elles offrent plus de 7,7 millions d'heures de services à près de 100 000 personnes, dont près de 1,7 million d'heures de services d'assistance personnelle et 6 millions d'heures de services en aide à la vie domestique. Les EÉSAD emploient plus de 9 400 personnes, dont 9 000 aides à domicile possédant les compétences et l'expertise requises afin d'assurer un soutien et des services à domicile de qualité aux citoyens qui en ont besoin.

Pour en savoir sur les EÉSAD, visitez https://chezmoipourlavie.com.

Pour en savoir plus sur les services, visitez le www.aidechezsoi.com.

