Environ 60 % des entreprises canadiennes ont adopté l'IA sans établir une stratégie adéquate pour guider le déploiement, atténuer les risques et définir la valeur attendue.

La réduction et l'automatisation des tâches figurent en tête des cas d'utilisation de l'IA générative, suivies par la rédaction et la révision de documents.

Les utilisateurs précoces mentionnent que le retour sur investissement est notamment lié à l'amélioration de la qualité des produits (54 %) et à la réduction des délais de mise en marché (52 %).

MONTRÉAL, le 14 nov. 2024 /CNW/ - Selon une étude publiée par Bell aujourd'hui, environ 60 % des entreprises canadiennes ont adopté l'intelligence artificielle (IA) sans établir une stratégie adéquate pour en guider le déploiement, atténuer les risques et définir la valeur qu'ils souhaitent en dégager. De plus en plus de professionnels utilisent l'IA au travail. Les entreprises canadiennes ont donc besoin de soutien stratégique pour maximiser les avantages et gérer les risques liés à l'IA.

Intitulée « Naviguer dans le parcours de l'IA générative et de la cybersécurité », l'étude de Bell présente les résultats d'un sondage mené auprès de 600 chefs d'entreprises, professionnels des TI et spécialistes de la sécurité, issus de moyennes et grandes entreprises de différents secteurs. L'étude illustre la façon dont les entreprises ont adopté l'IA générative, et fait ressortir les domaines où cette technologie s'est avérée la plus avantageuse. Le rapport présente clairement les menaces que l'IA fait peser sur les entreprises et donne des pistes quant aux mesures de protection qu'elles peuvent mettre en place pour éviter les pièges.

L'étude menée en 2024 révèle ce qui suit :

Les professionnels canadiens sont plus enclins qu'auparavant à utiliser l'IA générative. Grâce à des outils comme ChatGPT, l'IA fait désormais partie de nos habitudes. Bell a constaté que 71 % des professionnels qui œuvrent au sein de moyennes et grandes entreprises utilisent l'IA générative, et que 41 % déclarent l'utiliser régulièrement.

Le commerce de détail est le chef de file en matière d'adoption de l'IA générative. Certains secteurs sont encore en phase exploratoire pour cibler les meilleures façons d'utiliser l'IA générative. Le secteur de la vente au détail a toutefois bien adopté cette technologie, l'ayant déployé en production, notamment pour les applications destinées aux clients et la gestion des stocks. La vente au détail, la fabrication et l'infrastructure/les médias sont les trois secteurs où l'adoption de l'IA générative est la plus prononcée.

Les utilisateurs précoces de l'IA générative sont préoccupés par les menaces pour la cybersécurité. Un tiers des entreprises canadiennes redoutent que des acteurs malveillants accèdent à leurs systèmes d'IA et les corrompent. Les utilisateurs précoces ont également exprimé des inquiétudes quant au risque de vol de données sensibles (25 %) ou encore à l'injection et la manipulation des données pour contourner les filtres (10 %).

Un tiers des entreprises canadiennes redoutent que des acteurs malveillants accèdent à leurs systèmes d'IA et les corrompent. Les utilisateurs précoces ont également exprimé des inquiétudes quant au risque de vol de données sensibles (25 %) ou encore à l'injection et la manipulation des données pour contourner les filtres (10 %). Les professionnels s'efforcent d'atténuer de façon proactive les risques liés à la sécurité, aux droits et à la réputation que pose l'IA générative, avant de l'adopter pleinement. Environ trois professionnels sur quatre affirment que les risques ont considérablement ralenti l'adoption de l'IA générative en milieu de travail, tandis que d'autres entreprises ont déjà mis en place des mesures de sécurité comme la classification des données. Cependant, 60 % des entreprises sondées déclarent avoir classifié moins de 50 % de leurs données sensibles, ce qui constituera un défi à mesure que l'utilisation de l'IA se répand et que les risques se multiplient.

Il ne fait aucun doute que l'IA générative est sur le point de révolutionner les milieux de travail en optimisant presque toutes les fonctions et tous les processus d'affaires. Bien que l'adoption de l'IA présente des avantages indéniables, elle nécessite une approche méthodique pour éliminer les risques. Les entreprises qui privilégient la gouvernance, une approche multidimensionnelle des risques et la détection des menaces en utilisant l'IA pour gérer les risques obtiendront les meilleurs résultats. Grâce à ses services professionnels de gouvernance, de gestion de risques et de conformité en cybersécurité, Bell est en mesure d'accompagner sa clientèle d'affaires et d'assurer sa réussite.

« L'étude de Bell confirme qu'avec l'adoption croissante de l'IA générative, il est plus important que jamais pour les entreprises de mettre en place des mesures robustes de gouvernance, de protection et de sécurité des données. Une fois ces précautions mises en place, le potentiel de l'IA est illimité. »

- John Watson, président de groupe, marchés affaires, intelligence artificielle et FX Innovation, Bell

Le rapport complet peut être consulté au Bell.ca/Cybersécurité.

À propos du sondage

Bell a mené le sondage sur la sécurité de l'IA avec le soutien de Maru Research. Elle a recueilli les réponses de 600 leaders d'entreprises, professionnels des TI et spécialistes de la sécurité travaillant dans des entreprises d'au moins 100 employés. Le sondage a été effectué du 3 au 13 septembre 2024, en français et en anglais. Il reflète la diversité des entreprises dans différents secteurs d'activité partout au pays. Les répondants étaient répartis à parts égales entre les chefs d'entreprise et les professionnels des TI/de la sécurité.

