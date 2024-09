Un partenariat unique faisant appel à des ressources techniques mondiales pour offrir un service et un déploiement harmonieux

EXTON, Pa. et CORVALLIS, Ore., le 9 sept. 2024 /CNW/ - L'entreprise Agility Robotics, qui a créé le plus important robot manipulateur mobile (MMR, Mobile Manipulation Robot) bipède et multifonction Digit® et Ricoh USA, Inc., l'une des plus importantes organisations de prestation de service à l'échelle mondiale, ont annoncé, aujourd'hui, s'être associées pour élargir les capacités de soutien à la clientèle d'Agility Robotics en Amérique du Nord. Cette entente, la première de ce genre pour un robot humanoïde, permettra à Agility Robotics de rehausser son système de soutien grâce au programme de renommée mondiale de l'avantage du service de Ricoh. Ce programme offrira également des ressources supplémentaires aux utilisateurs.

« Puisque le marché de l'automatisation des entrepôts continue de connaître une croissance dans les deux chiffres à l'échelle mondiale, le besoin de maintenir le bon fonctionnement des technologies ainsi que des outils d'automatisation et de robotisation et le besoin de s'adapter aux nouveaux flux de travaux deviennent de plus en plus essentiels, explique Jim Kirby, vice-président, Avantage du service, Ricoh Amérique du Nord. Nous sommes ravis de collaborer avec Agility Robotics pour soutenir les solutions d'automatisation des entrepôts de leurs clients ainsi que pour veiller à ce que les robots humanoïdes soient déployés avec une promesse de service de renommée mondiale. »

Depuis plus de 80 ans, Ricoh est à la tête du domaine de l'innovation en plus d'aider les entreprises et les individus à travailler plus intelligemment. Le programme de l'avantage du service de Ricoh, dirigé par le réseau mondial de Ricoh formé d'employés compétents et certifiés, est une solution de gestion des cycles de vie qui permet aux entreprises de toute taille de rehausser leur empreinte et leurs services, de pénétrer de nouveaux marchés et de nouvelles régions, d'instaurer des pratiques exemplaires ainsi que de réduire leurs coûts.

Ricoh soutiendra les robots Digit® et la solution Agility Arc™, la plateforme d'automatisation en nuage de l'entreprise qui permet le déploiement et la gestion des parcs de robots. Les robots Digit® sont des robots humanoïdes dédiés au travail logistique. Ils ont été conçus pour travailler de manière sécuritaire à proximité des humains et pour contribuer à diverses tâches répétitives. La solution Agility Arc™ simplifie le cycle de vie des déploiements, de la cartographie des installations à la définition des flux de travaux et en passant par la gestion opérationnelle et le dépannage.

« Notre objectif est de garantir la réussite des déploiements pour tous les utilisateurs, notamment en matière de temps de fonctionnement, de sécurité et de succès global, explique Rich Bohne, directeur commercial, Agility Robotics. Notre partenariat avec Ricoh nous permet d'avoir des yeux, des oreilles et des mains partout dans le monde. Il offre également un autre niveau de soutien expert à nos clients en ayant besoin. »

L'annonce faite aujourd'hui s'inscrit dans une série de nouvelles au sujet des partenariats et des déploiements que l'entreprise établit pour créer un système de soutien qui favorise le meilleur fonctionnement des robots Digit®. En effet, Agility Robotics a récemment annoncé avoir conclu une entente avec GXO Logistics, Inc., visant à déployer les robots dans le cadre de ses opérations logistiques. Il s'agit du premier déploiement commercial officiel de robots humanoïdes ainsi que de « robots en tant que service » (RaaS, Robots-as-a-Service). Récemment, l'entreprise a également établi un partenariat avec l'intégrateur de systèmes Zion Solutions Group et avec l'entreprise de gestion des entrepôts Manhattan Associates.

À propos d'Agility Robotics

La mission de l'entreprise Agility Robotics, dont le siège social est situé à Corvallis, en Oregon et ayant des bureaux à Pittsburgh, en Pennsylvanie et à Palo Alto, en Californie, est de construire des robots qui rehaussent la main-d'œuvre humaine et qui, ultimement, permettent aux humains d'être plus humains. Le robot Digit® d'Agility Robotics est un robot manipulateur mobile bipède révolutionnaire. Il est le premier robot multifonction axé sur l'humain et conçu pour le travail.

| À propos de Ricoh |

Ricoh est un fournisseur de solutions d'impression et d'imagerie ainsi que de services numériques conçus pour appuyer la transformation numérique des milieux de travail et des espaces de travail ainsi que pour optimiser le rendement des entreprises.

Les activités de Ricoh, dont le siège social est situé à Tokyo, sont à la portée de clients répartis dans environ 200 pays et régions et s'appuient sur des connaissances enrichies, des technologies et des capacités organisationnelles développées au cours de ses 85 ans d'histoire. Pour l'exercice financier qui a pris fin en mars 2024, le groupe Ricoh avait des ventes mondiales de 2,348 milliards de yens (environ 15,5 milliards de dollars US).

Chez Ricoh, la mission et la vision consistent à encourager toutes les personnes à s'épanouir grâce au travail en comprenant et en transformant la façon dont elles travaillent pour laisser libre cours à leur potentiel et à leur créativité afin de bâtir un avenir durable.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le site www.ricoh.com.

