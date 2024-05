MONTRÉAL, le 8 mai 2024 /CNW/ - La Banque de développement du Canada (BDC), la banque des entrepreneur.es du Canada, a publié aujourd'hui les résultats d'une nouvelle enquête sur l'état de santé mentale des propriétaires de petites entreprises au Canada. Le sixième sondage annuel de BDC montre que les entrepreneur.es ont fait des améliorations en prenant mieux soin de leur santé mentale, mais qu'il y a encore beaucoup qui souffrent en silence.

Parmi les principaux résultats de l'étude, on retrouve les suivants :

Alors que 39 % des personnes sondées se sont dites très satisfaites, 37 % ne sont que plutôt satisfaites de leur santé mentale et 24 % ne vont pas bien.

satisfaites de leur santé mentale et 24 % ne vont pas bien. Les propriétaires d'entreprises récentes (38 %), les jeunes propriétaires d'entreprise (35 %) et les femmes (32 %) sont les groupes les plus susceptibles d'être insatisfaits de leur santé mentale.

Une augmentation modeste du nombre d'entrepreneur.es qui prennent des mesures actives pour améliorer leur santé mentale, entre autres une hausse de quatre points de pourcentage pour ce qui est de faire le choix de partir en vacances.

Un plus grand nombre d'entrepreneur.es ont fait appel à de l'aide professionnelle, à 38 %, soit une augmentation de 3 points de pourcentage depuis février 2023. Les groupes les plus susceptibles de chercher de l'aide professionnelle étaient les jeunes propriétaires d'entreprise, venant du Québec, en activité depuis moins de cinq ans, les membres d'un groupe issu de la diversité, les femmes et les propriétaires de grandes entreprises.

L'équilibre travail-vie personnelle est le principal facteur de stress pour 51 % des personnes sondées (-3 points par rapport à février 2023), juste avant l'inflation, 48 % (-6 points) et le maintien des flux de trésorerie ou de la rentabilité, 46 % (-7 points).

« C'est encourageant de voir des propriétaires d'entreprise adopter des mesures pour mieux prendre soin de leur santé mentale, mais 24 % éprouvent encore des difficultés, et ce nombre est beaucoup trop élevé compte tenu de leur importance pour l'économie canadienne. Une des récentes initiatives que nous avons prises est de nous lancer en terrain inconnu et de créer un programme pilote pour rendre le soutien en santé mentale plus accessible et abordable pour les propriétaires de petites entreprises », a déclaré Isabelle Hudon, présidente et cheffe de la direction de BDC.

Alors que 40 % des personnes sondées ont indiqué que rien ne les empêche de chercher des services ou des soins en santé mentale, le quart ont indiqué que le coût des soins de santé mentale constitue un obstacle. Cela signale que nous avons besoin d'un plus grand nombre d'initiatives, comme le programme pilote de santé mentale que BDC a lancé en janvier. Au cours de la phase pilote du programme, BDC offre à ses clientes et clients trois heures de thérapie virtuelle gratuite par l'intermédiaire de GreenShield Santé, la division des soins de santé de GreenShield, une organisation sans but lucratif de soins de santé et d'assurance. Les résultats préliminaires d'un très petit échantillon indiquent que les personnes qui y participent ont vu une amélioration à hauteur de 44 % (réduction) de la gravité de leurs symptômes après trois heures de thérapie et sont très satisfaites du service. Nous continuerons d'évaluer le programme et son impact.

BDC utilise l'indice de bien-être de l'Organisation mondiale de la santé (WHO-5) pour évaluer la santé mentale des propriétaires d'entreprise du Canada. Reconnu mondialement mais peu utilisé auprès des propriétaires d'entreprise, ce questionnaire d'autoévaluation comprend cinq questions. Le résultat moyen obtenu par les entrepreneur.es qui ont pris part à l'enquête est de 59 sur 100, juste au-dessus du seuil de 50 qui est considéré comme un faible niveau de bien-être. Nous le rendrons disponible sur bdc.ca pour que plus de propriétaires d'entreprise puissent évaluer leur bien-être.

Les entrepreneur.es qui éprouvent des difficultés à faire face aux nombreux facteurs de stress de l'entrepreneuriat peuvent parfois manquer les signaux d'alerte qui incitent à aller chercher de l'aide. Pour les propriétaires d'entreprise suivants - qui parlent ouvertement de santé mentale et qui ont eu le courage de partager leur histoire dans une série de vidéos avec Unsinkable, un organisme de bienfaisance en santé mentale - voici comment cela s'est passé :

« L'entrepreneuriat peut nous faire sentir seul et dépassé, surtout quand le sort de votre entreprise et les moyens de subsistance de vos employé.es reposent sur vos épaules. Malgré les défis auxquels j'ai fait face pendant 35 ans, celui-là m'a amené à mon point de rupture. Demander de l'aide a été difficile parce que je sentais la pression de sembler fort. Je suis éventuellement allé chercher de l'assistance médicale mais même cela n'a pas atténué ma confusion et mon désespoir. Il aura fallu une tentative de suicide pour me faire réaliser la gravité de mes problèmes de santé mentale. Demander de l'aide d'urgence a été le début de mon rétablissement et je suis reconnaissant d'être en vie aujourd'hui. »

- Peter Neal, cofondateur de Neal Brothers Foods

« Être entrepreneur signifie vivre des hauts et des bas d'une grande intensité, parfois au cours de la même journée. Je me souviens que pendant une période l'an passé je me sentais complètement épuisée. Je venais de terminer de voyager pour des présentations auprès d'investisseurs, des foires commerciales, des journées de démonstration et d'autres activités, l'une après l'autre. Je me réveillais épuisée peu importe les heures de sommeil. Je me sentais anxieuse et prendre de petites décisions comme quoi manger ou porter me prenait toute mon énergie. J'ai rapidement compris que pour être une bonne entrepreneure et bâtir une entreprise durable, on doit prendre soin de soi d'abord. On doit développer de saines habitudes et ne pas avoir peur de parler à quelqu'un de ce qui nous arrive, que ce soit un ou une thérapeute ou ami.e. »

- Nadia Ladak, cheffe de la direction, Marlow

Le sondage de BDC sur la santé mentale des propriétaires d'entreprise a été mené auprès de 1 502 propriétaires de petites entreprises partout au Canada entre le 19 février et le 5 mars 2024. Depuis 2018, BDC mène chaque année un sondage sur la santé mentale afin de contribuer à une meilleure compréhension de l'état de santé mentale des propriétaires d'entreprise partout au pays et de les sensibiliser à cet enjeu.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la plus récente étude ou des ressources sur la santé mentale et le bien-être, visitez le site bdc.ca/bienetre. BDC veut paver la voie à un écosystème d'affaires plus sain et durable. Cela est en lien direct avec nos valeurs, uni.es pour les entrepreneur.es et l'impact du courage.

À propos de BDC

En tant que banque des entrepreneur.es du Canada, BDC est un partenaire de choix pour les propriétaires de PME à la recherche du financement et des conseils nécessaires pour bâtir leur entreprise et relever les grands défis de notre époque. Notre division d'investissement, BDC Capital, offre une vaste gamme de solutions de capital de risque pour contribuer à la croissance des entreprises les plus novatrices au pays. BDC figure au palmarès des 100 meilleurs employeurs canadiens et parmi les meilleurs employeurs canadiens pour la diversité. BDC a été la première institution financière au Canada à obtenir la certification B Corp en 2013 et elle est le partenaire national du mouvement B Corp au Canada. Pour en savoir plus sur les produits et services de BDC et pour consulter des outils, des modèles et des articles gratuits, visitez le site bdc.ca ou rejoignez BDC dans les médias sociaux.

